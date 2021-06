I signori del voto ponderato

Luigi Vacana, Gianluca Quadrini, Massimiliano Quadrini, Germano Caperna: sempre eletti consiglieri provinciali, saranno protagonisti anche a dicembre. Ma con prospettive diverse, perché stavolta la “conferma” potrebbe essere un trampolino di lancio o l’inizio di un laboratorio politico. Ecco perché.

Dal 2014 vengono eletti ininterrottamente consiglieri provinciali. A suon di voti ponderati. E prenotano l’ulteriore rielezione, con obiettivi diversi tra loro ma tutti di primo piano. È il caso del vicepresidente della Provincia Luigi Vacana (civico), dell’ex capogruppo di Forza Italia adesso consigliere della Lega Gianluca Quadrini, del sindaco di Isola del Liri Massimiliano Quadrini (Pd) e di Germano Caperna (Italia Viva).

Il Vacana dei Cinque Stelle

Il vice presidente Luigi Vacana

Luigi Vacana la volta scorsa fu eletto in una lista sostenuta dal Psi di Gian Franco Schietroma, dal Socialismo Tricolore di Biagio Cacciola, dalla Sinistra che si riconosce nelle posizioni dell’europarlamentare Massimiliano Smeriglio, eletto da indipendente nelle file del Pd. Stavolta vuole allargare il campo e sta cercando di convincere Christian Bellincampi (Movimento Cinque Stelle) a partecipare. Ha incassato questa mattina un si con una stretta di mano: se verrà formalizzato si tratterà del primo candidato del M5S alle Provinciali in Italia.

Vacana ha un ottimo rapporto con il presidente Antonio Pompeo, ma non ha mai voluto fare il passo di rientrare nel Pd. Ne è stato il vice presidente provinciale, nel delicato periodo in cui la presidenza rimase vacante. Preferisce giocare da indipendente e il suo esperimento politico è l’unico schema di centrosinistra che si vede in Ciociaria. Cercherà l’ennesima conferma.

Quadrini in assetto lumabrd

Gianluca Quadrini è stato il più votato da sindaci e consiglieri la volta scorsa. Quando si presentò alla guida di una lista civica. Adesso vuole dimostrare alla Lega di essere in grado di aggregare tanti amministratori locali e magari di convincerne diversi a salire sul Carroccio. Contemporaneamente ha il dente avvelenato nei confronti di Forza Italia. Vuole dimostrare al senatore e coordinatore regionale Claudio Fazzone che si è sbagliato a metterlo ai margini e che lui ha più voti ponderati di tutti.

Vuol dire che è un punto di riferimento per molti. Una sfida nella sfida. Un risultato importante potrebbe lanciarlo per una candidatura alle Regionali, in uno schieramento nel quale i pretendenti sono tanti.

Aspirazioni da presidente

Massimiliano Quadrini

Massimiliano Quadrini è uno degli esponenti più importanti del Pd. Fa parte della corrente Pensare Democratico di Francesco De Angelis. È tra quelli che potrebbe essere candidati alla presidenza della Provincia. Deve però decidere se continuare a candidarsi a consigliere o se puntare su esponenti di sua fiducia. In entrambi i casi per le future candidature che contano ci sarà.

Infine Germano Caperna. Ha seguito Matteo Renzi in Italia Viva, dopo essere stato una vita nel Pd. Con Pompeo ha un ottimo rapporto e potrebbe essere anche il prossimo candidato sindaco di Veroli. Ma bisognerà capire se resterà in Italia Viva o se tornerà nei Democrat. Il punto è questo.