I Socialisti confermano l’appoggio a Vacana. I sindaci non Dem…

Il Partito Socialista conferma che i suoi amministratori appoggeranno la civica di Vacana. Intanto i sindaci non Dem ma di area si divideranno in due formazioni.

La Direzione del Partito Socialista conferma: sostegno, voti e candidati andranno nella lista civica del vice presidente uscente della Provincia Luigi Vacana. La decisione è maturata in queste ore.

Vacana darà vita ad una delle due liste civiche che affiancheranno quella del Partito Democratico. E lì troveranno spazio i candidati del Movimento 5 Stelle: con i quali ci sono stati diversi tentativi di dialogo andati a vuoto. “Ecco, adesso nominano i referenti provinciali…” ma quegli ambasciatori non sono mai arrivati. E Vacana ha fatto da solo, riattivando la pista personale che lo porta al consigliere comunale di Frosinone Christian Bellincampi. Lo metterà nella sua lista e attraverso di lui punterà ai voti grillini presenti nelle amministrazioni comunali della provincia.

I sindaci non Dem

Francesco De Angelis, Antonio Pompeo

Scontata la decisione di una lista unitaria del Pd. Lo hanno confermato nei giorni scorsi gli incontri che hanno visto insieme i due leader delle componenti maggioritarie. La strategia che ha riportato la pace prevede a) nessuna ostilità nelle città in cui una delle due componenti è egemone, b) unità su tutti i fronti. (Leggi qui Provinciali, Mosticone salta lo steccato: tutti i rumors).

L’ipotesi poi è quella di un’altra lista, civica e con amministratori progressisti ma non iscritti e non omologati al Partito Democratico. Tutti elementi individuati dal presidente Antonio Pompeo (leader dei post renziani di Base Riformista).

Il civico del Polo

E l’area progressista e non Dem che però non si riconosce in Pompeo ma è più vicina al presidente del Consorzio Industriale Francesco De Angelis (leader dei post Ds di Pensare Democratico)? La logica consiglia di tenere d’occhio la lista del Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli.

Se i sindaci vicini a De Angelis (ma non Dem) dovessero finire lì sarebbe un’ulteriore dimostrazione dell vocazione civica del Polo: oggi appoggia l’amministrazione di centrodestra che governa il Comune di Frosinone. Ma ha sempre ribadito che si tratta di un patto di legislatura. E che per questo con l’attuale consiliatura avrà termine e verrà ridiscusso sulla base dei nuovi protagonisti in campo.

I sindaci di Francesco De Angelis in quella lista vorrebbero dire che il dialogo per le Comunali di Frosinone è in fase avanzata.