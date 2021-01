I vaccini non arrivano e vorrebbero farci protestare

Senza Ricevuta di Ritorno. La ‘Raccomandata’ del direttore su un fatto del giorno. I vaccini non arrivano, la scusa sono le manutenzioni sugli impianti. La realtà è un'altra. L'unica cosa da non fare ora è cercare uin capro espiatorio. Perché è ciò che vorrebbero farci fare.

Gli psicologi comportamentali hanno risolto la questione ormai da anni. Hanno condotto una serie di test. E trovato la prova.

Hanno messo una serie di volontari su un bus e poi hanno gridato che c’era una bomba. Risultato: la corsa disperata verso l’uscita ha creato feriti e contusi che con una discesa ordinata non ci sarebbero stati.

È stata la conferma scientifica di quanto già avevano visto: in caso di incendi in luoghi chiusi, situazioni di emergenza, il panico fa tanti danni quanto l’incidente.

Il Governo, tra mille provvedimenti d’emergenza adottati in quest’anno, ha messo con certezza una parola di troppo. Nel definire i medici la categoria da vaccinare contro il covid con urgenza. Ha aggiunto però un aggettivo: medici ‘dipendenti’.

I medici che hanno un ambulatorio privato no. Sono dentisti, otorinolaringoiatri, vestibologi: gente che per visitare deve mettere le mani lì dove a causa del Covid c’è più rischio.

La Regione Lazio, quando s’è accorta della fesseria, ha provveduto: linea preferenziale anche per i privati che esercitano. C’era tempo fino al 18 gennaio per segnalarsi su un sito.

Le vaccinazioni dovevano cominciare subito. Non sono partite. Colpa di Pfizer che ha sospeso gli invii.

Brutta faccenda. Bruttissima. Inqualificabile. Ancora di più da quando anche Astrazeneca ha detto che nemmeno lei potrà manetenere fede agli impegni contrattuali che aveva preso per la fortnitura dei vaccini.

Insomma, sempre meno vaccini. Torniamo tutti sulla stessa barca: nessuna corsia preferenziale per nessuno.

C’è una sola cosa che possiamo fare: strillare quanto vogliamo, indignarci quanto possiamo, perché – signora Pfizer, signora Astrazeneca – non siamo carne da vaccino. Siamo gente da vaccinare.

Prima ancora però dobbiamo fare un’altra cosa: evitare di protestare contro le persone sbagliate o in maniera sbagliata. Sarebbe una modo per buttarla in caciara: esattamente ciò che vogliono, per coprire le loro inadempienze. Sarebbe un farci prendere dal panico. E – abbiamo visto – non conviene.

Senza Ricevuta di Ritorno