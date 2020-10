I video di Barillari e l’ira del M5S: “Sei inqualificabile”

Nuovo scontro frontale tra il Movimento 5 Stelle ed il suo ex candidato presidente della Regione Davide Barillari. Che nega sia in atto un'emergenza Covid in Italia e nel mondo. Dopo la caccia ai Pronto Soccorso vuoti, Corrado: "Inqualificabile”

“Vergognati! Mentre tu spari cazzate ci sono infermieri e medici che lavorano senza sosta per salvare vite. Ci sono persone che muoiono nonostante gli sforzi. Sei inqualificabile”: Valentina Corrado è il Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle che fino alla fine è rimasta politicamente più vicina a Davide Barillari. Poi le distanze politiche sono fatte troppo grandi, la frattura interna è stata troppo profonda: il Partito aveva messo sotto accusa il suo ex candidato alla presidenza della Regione, le loro strade si sono separate.

Ora Valentina Corrado parte all’attacco di Davide Barillari: in modo diretto e frontale. Non condivide la sua ultima campagna lanciata via Twitter. No Vax, da sempre scettico nei confronti delle notizie che arrivano dal mondo della Sanità, Barillari contesta le notizie secondo le quali la pandemia stia portando al punto di rottura gli ospedali italiani. (Leggi qui Riecco Barillari: “Il sole uccide il Covid”. Burioni: “Sei abbronzatissimo”).

Per questo ha chiesto ai suoi sostenitori di andare nei Pronto Soccorso delle loro città e documentare con un video la situazione.

Barillari ed i Pronto Soccorso vuoti

Sul suo profilo stanno arrivando tantissime testimonianze di Pronto Soccorso vuoti. Infatti, i pazienti Covid non passano per i Pronto Soccorso tradizionali ma hanno un percorso separato. Ma questo pare non avere importanza.

Sono arrivati video dal Fatebenefratelli, da Monza, da Feltre, da Belluno, da Napoli… Davide Barillari nelle ore scorse ha fatto un tweet riassuntivo, con una foto che ritrae le varie stanze vuote e senza fila in attesa. Commentando: “Decine di video girati in queste ore negli ospedali e Pronto Soccorso fanno vedere una realtà assai diversa da quella propagandata dal regime e dai loro servili media. A chi dobbiamo credere?

Oltre 1.100 le reazioni registrate. C’è chi parla di fantomatici giri d’affari legati ai postivi. Ma anche chi si indigna e gli dice che “Queste fandonie che posta sono pericolose. Non è più tollerabile. Ognuno sia responsabile di ciò che pubblica!”. Oppure chi gli indica l’ovvio: “Lei e un consigliere regionale, dovrebbe sapere che tutti gli ospedali hanno percorsi covid fuori dai Pronto Soccorso, per evitare ulteriore contagi e a Lei figure di…”

C’è chi ha visto il Covid con i suoi occhi e gli dice “Queste sono le zone vuote “pulite”, dove la gente ha paura di andare grazie alle sue sparate! Nelle zone covid non le conviene entrare, anzi non la fanno proprio entrare, non entrano nemmeno i famigliari. Ancora non lo sa? La sua Regione dovrebbe radiarla!

Tra chi invoca un aiuto esterno per superare la narrazione dei giornalisti mainstream e chi si indigna per lo stipendio pagato al Consigliere per svolgere questo tipo di attività, la sintesi politica più concreta è quella di Valentina Corrado.