Il boom del padel in Italia Latina raccoglie la sfida

Presentata la squadra dell’Associazione CSC che per la prima volta parteciperà al campionato regionale di Serie D. Il team, sponsorizzato dall’Auroeuropa Skoda, fa parte di un ampio progetto per la diffusione di questa disciplina che negli ultimi due anni sta crescendo in maniera vertiginosa. Debutto sabato mattina in casa contro la Jolly Club Y di Roma.

Alessandro Salines Lo sport come passione

Non è una moda, anche se è la disciplina del momento. E non è solo lo sport dei vip, cantanti, attori, calciatori ed ex, influencer e via dicendo. Il padel è un gioco in fortissima crescita che sta diventando molto popolare. Uno dei pochi tra l’altro che ha resistito al covid e al blocco imposto per mesi alle altre attività sportive.

Il padel è uno sport bello e vero (sarà olimpico ai Giochi Europei del 2023) che incarna valori importanti. E una conferma forte dello spessore di questa disciplina arriva da Latina dove è stata presentata la CSC Padel che parteciperà per la prima volta al campionato di Serie D. Una vetrina prestigiosa per promuovere ancor di più questo sport.

Il debutto del team pontino si terrà domani mattina a partire dalle 11 sui campi del Gr Padel di via Vega. Primo avversario il Jolly Padel Club Y di Roma.

LA PRESENTAZIONE

La neonata formazione ha gettato la maschera nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella concessionaria Autoeuropa Skoda di via Vespucci che ha sposato il progetto in qualità di main-sponsor investendo in un progetto di grande valenza sociale.

A presentare programmi e squadra sono stati il presidente dell’associazione CSC senatore Riccardo Pedrizzi, l’AD di Autoeuropa Christian Papa e il segretario generale di CSC Stefano Pedrizzi. Presente anche il sindaco di Latina Damiano Coletta che ha voluto far sentire la vicinanza della città e dell’Amministrazione comunale.

La partecipazione del team al campionato di Serie D rientra nel più ampio progetto “Padel World”, promosso dall’Associazione Città Sport e Cultura che a Latina ha riunito un gruppo di professionisti per promuovere la diffusione sul territorio delle attività sportive e culturali come elementi aggreganti ed educativi. Il “Padel World” è infatti incentrato sulla formazione e sull’educazione sportiva di tutti gli appassionati di questo sport con la partecipazione di grandi professionisti e la partnership del marchio internazionale “Bullpadel”.

LA ROSA

L’organico della CSC Padel è stato disegnato grazie al lavoro di selezione dei migliori maestri italiani. La squadra è mista con 8 uomini e 4 donne a conferma che il padel è uno sport molto praticato dal gentil sesso. E sul settore femminile la CSC punterà molto in futuro considerando che già dal prossimo anno dovrebbero iniziare dei campionati ad hoc.

La rosa dunque è formata da Alberto Tosti Croce, Alessandro Minissale, Alessandro Vitali, Simone Donzi, Christian Checca, Luca Scarselletti, Antonio Ambrosio, Luca Aracri, Alessia Quaglia, Serena Radicioli, Eleonora Baratta ed Asia Medini.

Di primissimo ordine lo staff che supporterà la formazione pontina in questa primissima avventura nel padel agonistico. Il team manager è Gianluca Rianna, il personal trainer Your Morpho, il mental coach Antonello Nigro. Il settore fisioterapico è curato da Stema Fisiolab. Media specialist a cura di Step Hub.

IL CAMPIONATO

Alla Serie D sono iscritte 89 squadre divise in 18 gironi. Le prime 2 classificate di ciascun raggruppamento disputeranno un tabellone ad eliminazione diretta per l’ammissione alla fase nazionale che regalerà alla fine la promozione in Serie C. Saranno 4 i team che si qualificheranno al torneo tricolore.

La fase a gironi si giocherà il 29 maggio, il 5, 12, 19 e 26 giugno. Quella regionale è in programma il 3, 10, 17 e 24 luglio. La CSC Padel Latina è stata inserita nel girone 5 con avversarie romane. Dopo la sfida di sabato contro il Jolly Padel Club Y, i pontini saranno impegnati il 12 giugno in casa del Padel Rock Roma. Ancora in trasferta il 19 sul campo del Tc Pro Roma.

Chiuderà il girone la gara interna contro la Luiss SSD.

L’EXPLOIT

Il sindaco Damiano Coletta ed il senatore Riccardo Pedrizzi

Negli ultimi 2 anni il padel ha fatto registrare numeri da record. Dall’aprile del 2019 all’aprile 2021 i tesserati agonisti Fit sono passati da 5.915 a 55.140. Una crescita vertiginosa testimoniata anche dai numeri del circuito FITpra, riservato agli amatori (880 squadre per la Coppa Italia e 30.000 iscrizioni fra marzo e aprile) e appunto della Serie D con 502 iscrizioni (nel 2020 erano 220).

In totale si calcola che gli appassionati in Italia raggiungano quota mezzo milione. Un autentico boom certamente favorito dal fatto che nei primi mesi dell’anno la pratica del padel è stata fra le discipline a subire meno le limitazioni governative.

Ma il padel piace tanto perché è un gioco divertente che può essere praticato da tutti e con una spesa minima. Per iniziare non serve una grande condizione tecnica e fisica. Inoltre è un’occasione di incontro e socializzazione oltre che un’attività motoria senza movimenti aggressivi. Il Lazio è tra le regioni capofila del movimento. con 850 campi.

Da inizio anno sono aumentati in maniera considerevole (50 in più). Nel podio delle province in Italia con più club abbiamo sia Roma (è prima) e Latina che segue al terzo posto. Stesso podio anche a livello di comuni, dove Roma conta 151 strutture e 501 campi e Latina 16 club per 46 campi. Più staccate Frosinone (13 impianti e 29 campi), Viterbo (9-21) e Rieti (9-17).