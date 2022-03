Il Campo Lago di Marzi? “Tra poco sarà molto più largo”

La prima riunione del Campo Largo di Domenico Marzi. "Diventerà ancora più vasto già nei prossimi giorni”. Marini? O il Polo Civico? "Marzi aggrega nomi che non avremmo immaginato”

Questione di giorni. Pochi. Poi il Campo Largo intorno a Domenico Marzi diventerà ancora più vasto. Francesco De Angelis non fa nomi: ma durante la riunione degli alleati intorno al candidato sindaco di centrosinistra, questo pomeriggio non era necessario. I nomi che tutti aspettano sono due: quello dell’ex sindaco Michele Marini che sta pensando di scendere in campo con una sua civica cucita intorno al mondo di Centro insieme al presidente della Provincia Antonio Pompeo; una lista nella quale potrebbero scendere in campo l’ex Consigliere Andrea Turriziani e l’ex assessore Francesco Trina. L’altro nome è quello del Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli: il Gruppo civico più numeroso nell’attuale maggioranza di centrodestra, che sta riflettendo sulla possibilità di scendere in campo con un suo candidato sindaco oppure se dare più forza al Campo largo.

Non sono solo i loro nomi ad essere in elenco. Francesco De Angelis ha parlato di “Nomi che all’inizio non avremmo nemmeno immaginato. Segno di quanto Memmo Marzi sia capace di attrarre consenso”.

E ora si parte

Alla prima riunione del Campo Largo per Domenico Marzi c’erano i civici di Stefano Pizzutelli (Frosinone in Comune), di Luigi Vacana (Piattaforma Civica), la lista del sindaco; c’erano Partito Democratico ed Articolo Uno ed i rappresentanti dei Partiti che hanno deciso di schierarsi dentro le Civiche per portare un valore aggiunto: Italia Viva, Demos, Verdi, Possibile, Sinistra Italiana.

Hanno iniziato a definire il Programma elettorale facendo una sintesi dei singoli progetti amministrativi. Ed hanno iniziato a definire la strategia. «Questa è la prima riunione ufficiale – ha evidenziato il Segretario provinciale Pd Luca Fantini – nasce dall’esigenza di riunirci per poter definitivamente partire. E per aggiornarvi sulle necessità delle liste dal punto di vista programmatico». E ora si parte.