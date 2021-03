Il centro di gravità politica di Forza Italia disegnato da Tajani

Foto: Imagoeconomica

Il coordinatore nazionale degli “azzurri”: “Il Pd non si muova assieme al M5S come se questo governo fosse roba loro o comunque da loro egemonizzato: l’esecutivo Draghi esiste perché ci siamo tutti”. Messaggio rivolto anche alla Lega. E Forza Italia si muoverà autonomamente ovunque, anche nelle province.

Forza Italia conferma la sua vocazione centrista. Nel centrodestra certo, ma centrista. Le dichiarazioni del coordinatore nazionale Antonio Tajani al Corriere della Sera fanno capire come gli “azzurri” intendano recitare un ruolo baricentrico in quello che è il Governo di salvezza nazionale.

Ha detto Tajani: “È il tempo di pensare al bene comune insieme, non di raccogliere consensi di parte. Il Pd non si muova assieme al M5S come se questo governo fosse roba loro o comunque da loro egemonizzato: l’esecutivo Draghi esiste perché ci siamo tutti”. Aggiungendo: “Quindi bisogna collaborare, non vivere in perenne sfida. A partire dalle riforme che l’Europa ci chiede”.

Matteo Salvini (Foto Casasoli via Imagoeconomica)

Messaggio rivolto anche all’alleato Matteo Salvini, Capitano della Lega. In queste ore sta andando avanti un botta e risposta senza esclusione di colpi tra Matteo Salvini da una parte e Roberto Speranza dall’altra. Sulle riaperture legate alla gestione della pandemia. Un botta e risposta che ha visto intervenire anche il presidente del consiglio Mario Draghi, fautore della linea rigorista.

Tajani e l’appoggio al Governo

Tajani coglie il punto: non si vede la consapevolezza di sostenere un esecutivo al di là del quale c’è il baratro. Considerando che le priorità per le quali è nato non so no ancora andate a regime: la vaccinazione di massa e le risorse del Recovery Plan. Se si continua a terremotare la maggioranza è complicato pensare di andare avanti e raggiungere risultati.

In questo momento Forza Italia sta cercando di dimostrare sul campo di essere il partito con la maggiore vocazione governativa “non di parte”. Fra l’altro, indipendentemente da quello che sarà il nuovo sistema elettorale (sempre ammesso che ce ne sarà uno nuovo), gli “azzurri” vogliono rappresentare l’ago della bilancia. In Parlamento ma anche nelle Regioni e nei Comuni.

Antonio Tajani a Fiuggi (Foto: Stefano Carofei / Imagoeconomica)

La competizione a colpi di sondaggi tra la Lega di Matteo Salvini e Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni è rivolta alle “truppe”. Forza Italia ha un altro obiettivo: governare. Oggi ma anche domani. E Antonio Tajani sta portando avanti un progetto voluto da Silvio Berlusconi. Anche alle prossime amministrative sarà importante verificare le scelte degli “azzurri”. Intenzionati a essere ovunque il centro di gravità.