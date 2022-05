Il cielo è azzurro sopra Frosinone: Gatti convocato in Nazionale

Martedì e mercoledì prossimi il difensore centrale parteciperà a Coverciano ad uno stage organizzato dal ct Mancini per valutare gli azzurri del futuro. Continua la favola del “gigante” piemontese che la stagione scorsa giocava in Serie C e 2 anni fa tra i dilettanti.

È un’altra pagina di una bellissima favola sportiva iniziata a luglio quando da sconosciuto è approdato per la prima volta nel calcio che conta. Sono passati dieci mesi dal suo arrivo a Frosinone e Federico Gatti tocca il cielo con un dito. Il cielo azzurro.

Il difensore, esploso in Ciociaria e ceduto a gennaio alla Juve, è stato convocato in Nazionale per lo stage della prossima settimana a Coverciano. Per Gatti comunque non è ovviamente un punto d’arrivo ma una tappa importante di una carriera che sta bruciando le tappe. Infatti solo 2 stagioni fa giocava tra i dilettanti del Verbania e fino a 3 anni lavorava come muratore. (Leggi qui Frosinone, la favola di Gatti: “Ero muratore, ora gioco in Serie B”).

Una bella soddisfazione per il Frosinone che ha saputo valorizzare questo ragazzone piemontese proveniente dalla Pro Patria in Serie C. Prima la cessione alla Juve per 10 milioni ed ora la chiamata di Mancini. E’ il primo giocatore del Frosinone a vestire la maglia della Nazionale maggiore.

Gatti tra gli azzurri del futuro

Federico parteciperà allo stage di 3 giorni a Coverciano che vedrà impegnati 2 gruppi di calciatori di interesse nazionale, che il ct Roberto Mancini e il suo staff valuteranno tra martedì 24 e giovedì 26 maggio.

Questa sessione è la prima di un percorso che la FIGC, di concerto con le Leghe e i club, ha deciso di intraprendere con l’obiettivo di agevolare la transizione dalle Nazionali giovanili alla Nazionale A e ampliare la base dei calciatori selezionabili. Il centrale giallazzurro fa parte del primo gruppo e si allenerà tra martedì e mercoledì.

Felice ed emozionato, Gatti ha voluto condividere questa gioia con tutto il mondo-Frosinone. “È un traguardo straordinario – ha detto in una dichiarazione rilasciata all’ufficio stampa del club – Ringrazio davvero di cuore il presidente Maurizio Stirpe, la società, i miei compagni, il mister, lo staff e tutto l’ambiente giallazzurro. Senza di loro non sarebbe stato possibile. Il calcio è uno sport di squadra e questo è il suo bellissimo risultato”.

Per il Frosinone è sicuramente un motivo di grande orgoglio vedere un proprio tesserato indossare la maglia azzurra. Quanto al ragazzo – che dal 1 luglio sarà a tutti gli effetti un giocatore della Juventus – emozioni senza soluzione di continuità. Il difensore di Chieri, classe 1998, incassa anche un altro record: con 35 presenze nell’ultima stagione di serie B e 5 reti più 1 gara in Coppa Italia è riuscito ad imporsi all’attenzione della critica e degli addetti ai lavori fino a meritare nel giro di 6 mesi la Juventus e la convocazione con l’Italia.

Due gruppi, 18 i “cadetti”

Sono 53 i calciatori convocati da Mancini, divisi in 2 gruppi e chiamati a sostenere 2 sedute di allenamento.

Nello specifico sono 29 i giocatori di Serie A, 18 quelli di B e 6 quelli impegnati all’estero. Il club più rappresentato è il Genoa (6 elementi), seguito da Milan, Empoli e Cremonese (4). Il più giovane tra i convocati è il trequartista dell’Udinese Simone Pafundi, classe 2006, mentre il più ‘esperto’ è il portiere dell’Empoli Guglielmo Vicario (’96).

Per questo primo stage Mancini ha deciso di non chiamare i calciatori impegnati nei play off di Serie B – ad eccezione di Lucca (Pisa), la cui convocazione è subordinata all’andamento della competizione – nei play off di Serie C e nei play off del campionato Primavera nonché i giovani della Roma che potrebbero essere convocati in occasione della finale di Conference League con il Feyenoord in programma mercoledì 25 maggio a Tirana.

Non solo Gatti: altri canarini in Nazionale

Il difensore Adrian Leon Barisic

La notizia della chiamata in azzurro del “gigante” di Chieri era stata preceduta da altre convocazioni.

Oltre a Gatti, 4 i giocatori del Frosinone che andranno a difendere la maglia delle rispettive nazionali. Si tratta del difensore Barisic convocato dall’Under 21 della Bosnia, del centrale Kalaj (Albania Under 21), del terzino Oyono (Nazionale A del Gabon) e del difensore Pahic (Slovenia Under 18).