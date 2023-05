Il conteggio bis cambia gli eletti di Ferentino

Colpo di scena dal riconteggio delle schede nella sezione 19 a Ferentino. Cambiano i nomi degli eletti. Ecco chi entra e chi esce. In attesa della conferma di lunedì

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Il conteggio bis delle schede in corso nella sezione di periferia numero 19 di Ferentino porta clamorosi colpi di scena, nomi che entrano e nomi che escono dal Consiglio comunale di Piergianni Fiorletta. Il dato non è ancora ufficiale: lo sarà solo da lunedì ma chi sta seguendo in prima linea quel riconteggio è convinto che ormai il dato sia consolidato. E per questo poco suscettibile di correzioni.

Indiscrezioni dalle urne

Franco Martini

La prima indiscrezione riguarda la lista Insieme Fiorletta Sindaco che elegge due consiglieri comunali. Certa l’elezione del commercialista Ugo Galassi con oltre 300 preferenze restava da stabilire chi prendesse il secondo seggio. I numeri parlavano di un testa a testa tra l’avvocato Alfredo Bizzarri dato in vantaggio e l’ex consigliere comunale e provinciale Gianni Bernardini.

Al momento c’è un testa a testa: pari merito a 110 preferenze. Con la vecchia normativa il seggio sarebbe andato al più anziano per data di nascita tra i due candidati; con la nuova norma l’elezione spetta al primo in ordine di lista ovvero Gianni Bernardini.

Lo stesso conteggio bis conferma un gran recupero per il terzo seggio della lista Ferentino Nel Cuore: al momento Angelo Picchi ha recuperato, agganciato e sorpassato l’ex assessore Franco Martini. Che poi a sia volta ha recuoerato e risopassato il collega di lista. Al momento Martini la spunterebbe conquistando la rielezione seppure di soli quattro voti: 297 a 293.

Confermati gli altri eletti nella lista Ferentino Nel Cuore con Luigi Vittori abbondantemente oltre 500 e Federica Fiorletta a 346.

Nomi che entrano, che escono e in bilico

Pizzotti con Fiorletta e Berretta

Due posti per la lista Nuova Ferentino con Claudio Pizzotti a 707 e Maurizio Berretta a 339 preferenze.

Due consiglieri eletti anche in Enea seconda lista assoluto per numero di voti dopo Ferentino nel Cuore. Risultano eletti Alessandro Rea mister preferenze con oltre 715 voti personali e Federica Mastrangeli. Un seggio ciascuno per le liste Raddoppiamo l’Impegno con Luca Zaccari e Uniti per Ferentino di Giuseppe Virgili.

Il sindaco Piergianni Fiorletta con la percentuale di 60,14 % di voti ottiene il premio di maggioranza. Al suo fianco in maggioranza 11 consiglieri.

In minoranza nel Consiglio comunale risultano eletti i due candidati sconfitti Alfonso Musa ed Angelica Schietroma. Per la coalizione eletti altri tre consiglieri in minoranza ovvero Fabio Magliocchetti (già vicesindaco con Francesco Scalia), Antonio Pompeo ex sindaco prima della rielezione di Fiorletta nella lista che porta il suo nome e Giancarlo Lanzi storico esponente della frazione di Porciano.

Restano fuori dal consiglio il PSI che aveva come candidato sindaco Lorenzo Fiorini, il Terzo Polo che sosteneva Alfonso Musa e le due liste in appoggio ad Angelica Schietroma ovvero Fare Futuro ed Angelica Schietroma sindaco. (Leggi anche Il ritorno di Piergianni, primo giorno dopo 20 anni).