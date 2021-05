Il contentino di cittadinanza invece dei posti di lavoro

Foto: Imagoeconomica

Senza Ricevuta di Ritorno. La ‘Raccomandata’ del direttore su un fatto del giorno. Se il Reddito di Cittadinanza è una scusa per non creare i nuovi posti di lavoro...

La provocazione l’ha lanciata qualche giorno fa il governatore della Campania Vincenzo De Luca: con il suo tono teatrale, il suo piglio a metà tra Eduardo e Peppino, la sua vena da polemica scanzonata alla quale ci ha abituati anche quando deve dire cose dannatamente serie.

L’altro giorno, in un video, ha detto che non si trovano camerieri perché in tanti preferiscono 700 euro di reddito di cittadinanza piuttosto che svegliarsi alle 6 del mattino. C’è del vero.

Ma c’è anche un’altra verità con la quale è impossibile non confrontarsi. L’alternativa è, troppe volte, quella di essere assunti part time: a 4 ore per lavorare anche 12 ore. Prima c’era chi resisteva: perché dopo 6 mesi scattava il diritto all’indennità di disoccupazione per altri 6 mesi. Ora quell’indennità è stata dimezzata a tre mesi. Nemmeno conviene più farsi sfruttare 6 mesi per portare il pane a casa un anno.

L’alternativa è andare a Nord, come in tanti hanno preferito fare e come ci hanno ricordato, un anno fa, gli assalti all’ultimo treno prima del lockdown: prima che si chiudesse tutto e saltasse quel sottile gioco di equilibri che consentiva di avere uno stipendio regolare a Milano, dividendosi l’alloggio in quattro, arrotondando con le mance: ben più dignitoso del part time di Napoli per lavorare 12 ore.

Il vero tema è proprio questo: non si può andare avanti in una eterna lotta con la precarietà. Assumere deve convenire: convenire alle imprese, convenire a chi viene assunto.

Allo Stato deve convenire ma non perché c’è un imprenditore da mungere tra tasse, contributi, casse e furbizie da scovare. Allo Stato deve convenire perché quello stipendio genera consumi, acquisti, ricchezza ed altra economia.

Proprio per questo il reddito di cittadinanza è una sconfitta: perché è un modo per tenere buoni senza lavorare. Invece di creare lavoro. Facendo ciò che la politica è chiamata a fare.

