Il fronte del Lazio, gli aiuti della Cina e l’Europa versione Ponzio Pilato

FOTO © AG. Dire

La nostra regione sta reggendo un urto fortissimo sotto il coordinamento di Leodori e D’Amato. Un team di esperti cinesi è arrivato ieri sera a Fiumicino. Mentre l’Europa si gira dall’altra parte.

È atterrato ieri sera all’aeroporto di Fiumicino l’aereo charter dalla Cina, con a bordo un team di nove medici, 6 uomini e 3 donne, guidati dal vicepresidente della Croce Rossa cinese, Yang Huichuan e dal professore di rianimazione cardiopolmonare Liang Zongan. Sono arrivati rianimatori, pediatri, infermieri e figure che hanno gestito l’emergenza Coronavirus in Cina.

Il gruppo sarà ospitato dalla Croce Rossa italiana. Ha scritto La Repubblica: “È il terzo team di questo tipo a partire dalla Cina dopo quelli inviati in Iraq e Iran. Sull’Airbus A-350 della China Eastern proveniente da Shanghai anche alcune tonnellate di aiuti sanitari per fronteggiare l’emergenza Coronavirus in Italia”.

La delegazione cinese Foto © AG Dire

Il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha commentato: “Questo è quello che noi definiamo solidarietà e sono sicuro che ne arriverà altra. Non siamo soli, ci sono persone nel mondo che vogliono aiutare l’Italia“.

Dunque, il team sanitario cinese è a Roma ed è arrivato nello stesso giorno in cui le decisioni della Bce hanno fatto sprofondare la Borsa di Milano, facendo schizzare alle stelle spread. Nello stesso giorno cioè in cui l’Unione Europea ancora una volta ha voltato le spalle all’Italia.

Ci sarà tempo e modo per affrontare successivamente la questione politica. Il Lazio però sta fronteggiando l’emergenza Covid 19 con tutte le forze che ha. Il vicepresidente Daniele Leodori è in videoconferenza continua con le Asl dei territori, unitamente all’assessore alla sanità Alessio D’Amato. Il Lazio sta reggendo l’urto e si prepara a fronteggiare ogni tipo di scenario.

Come detto sempre dallo stesso D’Amato. Contando sulle proprie forze. E sulla solidarietà. Che arriva dalla Cina. Non dall’Europa.