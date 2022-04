Il Frosinone si esalta se è difficile: 4-1 al Monza

Buon avvio dei canarini che però subiscono la rete di Mota ma nel finale di tempo riprendono il bandolo della matassa tra le mani e vanno al riposo sul 2-1: eurogol di Ciano e firma di Zerbin. Quindi in avvio ripresa il pastrocchio di Di Gregorio e nel finale superCanotto

Giovanni Lanzi Se lo chiamano 'Il Maestro' non è un caso

FROSINONE-MONZA 4-1 – IL TABELLINO

FROSINONE (4-3-3): Minelli; Zampano, Gatti, Szyminki, Cotali; Boloca, Ricci, Garritano (21’ st Tribuzzi); Ciano (21’ st Canotto), Novakovich (37’ st Cicerelli), Zerbin (40’ st Haoudi).

A disposizione: Ravaglia, Marcianò, Oyono, Kalaj, Brighenti, Barisic, Bozic, Manzari.

Allenatore: Grosso

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Donati (35’ st Mancuso), Marrone, Sampirisi; Molina (43’ st Pirola), Machin (20’ st Pereira), Barberis (20’ st Gytkjaer), Valoti (20’ st Mazzitelli), D’Alessandro; Mota, Ciurria.

A disposizione: Lamanna, Caldirola, Favilli, Brescianini, Antov, Colpani, Vignato.

Allenatore: Stroppa

Arbitro: signor Daniele Chiffi della sezione di Padova; assistenti Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore (Sa) e Alessio Saccenti di Modena; Quarto Uomo Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto (Me); Var Luca Banti di Livorno, Avar Edoardo Raspollini di Livorno.

Marcatore: 13’ pt Mota Carvalho, 37’ pt Ciano, 40’ pt Ciano, 4’ st Di Gregorio (aut), 45’ st Canotto.

Note: spettatori totali: 6.631 (di cui 274 ospiti); totale incassato 57.500,00; angoli: 4-3 per il Frosinone; ammoniti: 16’ pt Gatti, 17’ pt Cotali, 6’ st Donati, 29’ st Boloca; recuperi: 1’ pt; 5’ st. (Qui la presentazione: Frosinone-Monza come una finale: in palio playoff e promozione diretta).

Il Frosinone si esalta e nella partita forse più attesa e complicata della mini-serie finale batte 4-1 in rimonta un Monza presuntuoso grazie ad una prestazione bellissima, fatta di coraggio e intelligenza.

Sesto successo interno di fila della squadra di Grosso. Sfida spettacolare al ‘Benito Stirpe-Psc Arena’ con il Monza che passa con una rete in contropiede di Mota al 13’, spreca qualcosa ma poi deve subire la reazione del Frosinone che sfiora il pari con Boloca. Poi nel giro di 3’ tra il 37’ e il 40’, prima pareggia con un gran gol di Ciano dai 27 metri e quindi passa a condurre con una zampata chirurgica di Zerbin al 40’.

Ad inizio ripresa il Monza si fa da solo il 3-1 con un’autorete di Di Gregorio, poi il Frosinone accarezza almeno 4 volte il 4-1 che firma al 46’. Monza a casa con la paura concreta di dover passare per la lotteria dei playoff, Frosinone che ai playoff vuole arrivarci ed essere protagonista.

GLI SCHIERAMENTI

I convocati

Grosso con il rientro di Zampano tra i titolari torna alla difesa che balla tra il ‘tre’ e il ‘quattro’ che si materializzano a seconda delle fasi di gioco. Davanti a Minelli, da destra a sinistra ci sono, appunto, Zampano, Gatti, Szyminski e Cotali. Ricci che ha scontato il turno di squalifica si riprende il ruolo di play, Boloca e Garritano sono le mezze ali. Quindi Ciano che parte da destra, Zerbin da sinistra e Novakovich al centro dell’attacco.

Monza con il solito 3-5-2. Davanti al portiere Di Gregorio, da centrale agisce l’ex del Crotone Marrone, con Donati e Sampirisi braccetti corti. In play è Barberis, Valoti e Machin sono gli intermedi, Molina a destra e D’Alessandro a sinistra chiudono lo schieramento della mediana. In attacco Mota e Ciurria. All’ultimo momento sulla panchina del Monza non siede Ramirez ma Brescianini, scuola Milan e in predicato di venire al Frosinone la scorsa estate.

DODICI MINUTI DI FROSINONE

Dopo appena 43 secondi Ricci perde un pallone in mezzo al campo ma poi è Zampano che chiude il tentativo dei brianzoli con Valoti che gli aveva ringhiato sul tentativo di controllo non perfetto. La partita si fa subito fallosa, il Monza non va per il sottile.

Il Frosinone al 3’ si avvicina all’area di rigore avversaria per un fallo su Zerbin che porta poi la formazione di Grosso a conquistare un angolo grazie ad un intervento provvidenziale di Marrone che salta più alto delle mani di Di Gregorio. Pallone dalla bandierina di Ciano, colpo di testa di Novakovich di poco alto. Poi la squadra giallazzurra cerca lo spiraglio per il tiro con un palleggio prolungato al limite dell’area del Monza ma né Boloca e né Ricci colgono l’attimo.

Interessante l’iniziativa di Garritano al 7’, il pallone traccia tutta l’area di rigore del Monza ma non c’è nessun giallazzurro a raccogliere. Garritano che si ripete 2’ dopo ma la difesa biancorossa si chiude a tenaglia e sul pallone interviene senza problemi Di Gregorio. Meglio il Frosinone in questa fase.

MONZA AVANTI AL PRIMO TENTATIVO

Mota la sblocca con un rasoterra

Al 10’ un pallone dalle retrovie per Novakovich che commette fallo su Marrone invece di coprire la sfera sul primo rimbalzo. Ci deve mettere le mani Di Gregorio al 12’ per allungare la traiettoria di un cross di Ciano.

Al primo tentativo del Monza la difesa del Frosinone si apre e la squadra di Stroppa passa: al 13’ pallone di Machin nella profondità, Mota prende campo su Szyminski e batte Minelli con un rasoterra sul primo palo. Centrocampo giallazzurro completamente fuori posizione, difesa troppo larga sulla marcatura dell’unico attaccante nella metà campo canarina e portiere preso d’infilata sul suo palo.

La risposta del Frosinone è in un tentativo di Boloca rimpallato, quindi il tiro di Novakovich che Di Gregorio para inginocchiandosi al centro della porta. Il Monza ha capito che il Frosinone gioca con le linee alte e allora lancia ancora Mota. Gatti deve spendere un giallo per fermare l’attaccante portoghese ma rischia l’interpretazione del direttore di gara.

IL FROSINONE LA RIBALTA IN 3’

L’eurogol di Ciano

Si rivede la squadra di Grosso al 23’, Zampano cede a Ricci, testa alta, preparazione del cross e pallone in curva con 5 compagni di squadra a mettere pressione nell’area del Monza. Che al 25’ sfiora il 2-0 da azione d’angolo, Sampirisi libero di battere a rete, palla schiacciata a terra che si impenna, Minelli è superato ma la sfera sbatte sulla traversa e va fuori.

Il Frosinone non demorde, al 26’ buon pallone di Ricci per Novakovich che sceglie la soluzione peggiore e appoggia a Di Gregorio. Frosinone lento e scontato in mezzo al campo.

Al 28’ ci deve pensare Gatti due volte di fila per smorzare le velleità del Monza. Che 1’ dopo accarezza il 2-0, pallone di Mota per Ciurria, centrocampo e difesa giallazzurri assenti, Ciurria la mette fuori davanti a Minelli. Due minuti dopo si accende un Boloca fino a quel momento del tutto spento, slalom al limite, tre giocatori del Monza saltati e pallone fuori a 7 metri da Di Gregorio.

Dal possibile 0-2 al possibile 1-1 in 2’. Un fallo di Gatti su Ciurria sotto la Tribuna Est, Chiffi valuta bene e non tira fuori il secondo giallo che avrebbe mandato il difensore anzitempo sotto la doccia. Il Monza si sente sicuro e il Frosinone lo punisce: sponda di Novakovich per Ciano, controllo orientato di destro e botta di sinistro che si infila sotto la traversa alla sinistra di Di Gregorio. Eurogol.

ZERBIN RADDOPPIA E NON SOLO

Zerbin firma il 2-1

Il Monza si arrabbia per un fallo di Ciano su D’Alessandro, anche in questo caso Chiffi detta legge. E il Frosinone colpisce: corre il 40’, Donati si addormenta, Zerbin gli scippa palla, se ne va a sinistra, entra in area e batte Di Gregorio con un destro piazzato di giustezza nell’angolino basso opposto.

Nel minuto di recupero Frosinone vicino al 3-1, pallone di Zampano allungato per Ricci che controlla a tira sul rimbalzo, sfera sull’esterno della rete. Al fischio dell’arbitro squadre al riposo con il Frosinone meritatamente sul 2-1 grazie ad una reazione bellissima nell’ultimo quarto d’ora.

PASTICCIO BARBERIS-DI GREGORIO: 3-1

Si accende subito il duello Gatti-Mota, c’è fallo del portoghese ma non per Chiffi. Si gioca nella metà campo del Frosinone in questo avvio di ripresa. Ma la squadra di Grosso quando prova ad allungarsi mette in difficoltà il Monza.

Che al 4’ va talmente nel pallone che si fa gol da solo: Di Gregorio cerca di controllare un retropassaggio di Barberis, il pallone gli sfila, lui la recupera ma poi se la ributta oltre la linea di porta. Paperissima al 4’ della ripresa ma l’errore madornale del portiere viene dopo quello del centrocampista. Monza in bambola, al 7’ Donati rimedia un giallo per fallo su Zerbin, punizione al veleno di Ciano, Di Gregorio è in ritardo, pallone sul primo palo, poi Ricci non riesce a mettere giù la sfera per il tiro da posizione invitante. Si aprono praterie per il Frosinone, il Monza appare alle corde ma la partita è ancora lunga.

Anche memori di quanto accaduto nella gara di andata. Un pallone di Zampano da destra, Novakovich pronto alla zuccata del 4-1, Marrone salva. Il Frosinone opaco tra il 12’ e 30’ del primo tempo sembra un ricordo. Squadra raccolta, linee ben compatte e attente. Il Monza per ora è lo specchio dello sguardo di Stroppa a bordo campo.

Al 17’ genialata di Boloca che lancia a destra Zampano ma il terzino giallazzurro si fa bloccare al momento di entrare in area. Un po’ di imprecisione tra i giallazzurri nel momento della stoccata. Al 20’ Zerbin lascia a Zampano ma i due non si intendono. Al 21’ nel Frosinone dentro Tribuzzi e Canotto per Garritano e Ciano. E Frosinone ancora ad un passo dal 4-1, con la difesa del Monza che si salva a due passi dalla linea bianca. Ma anche Monza pericoloso al 25’, con il pallone che balla tra le mani di Minelli e la coscia di Zampano prima di terminare in angolo.

CANOTTO, LA PERLA DEL 4-1

Il gol finale di Canotto

Frosinone sornione e sempre pericoloso, colpo di testa di Canotto su cross da destra di Ricci, para a terra Di Gregorio al 35’.

Stroppa manda dentro Mancuso per Donati, 2’ dopo Cicerelli rileva Novakovich nel Frosinone. Al 40’ spazio per Haoudi che rileva Zerbin. E ultime carte del Monza alla ricerca di una scintilla. Ma è il Frosinone che al 42’ fallisce il colpo del 41’ con Zampano dopo 60 metri di discesa libera di Tribuzzi.

Quindi è Canotto che cerca lo spazio per arrivare al tiro ma la difesa del Monza accorcia e si stringe. Al 1’ dei 5’ di recupero Canotto con un destro a giro realizza un gol fantastico e mette sotto ghiaccio 3 punti d’oro per il Frosinone che allunga a +6 dal Perugia (in campo in serata) e accorcia a -1 dall’Ascoli settimo in classifica. La Nord canta, lo stadio in festa. E al triplice fischio finale l’applauso dei tifosi del Frosinone ad una prestazione da ‘grande’.