Il Frosinone sogna con Eusebio di Francesco

C'è la stretta di mano definitiva in attesa di mettere nero su bianco con il club. Eusebio Di Francesco sarà l'allenatore del Frosinone

Alessandro Salines Lo sport come passione

Dopo aver detto addio a Fabio Grosso, il Frosinone ha trovato l’erede per la panchina. Si tratta di Eusebio Di Francesco, ex allenatore di Lecce, Sassuolo, Roma, Sampdoria, Cagliari e Verona. Di Francesco non ha ancora firmato il contratto che lo legherà al club ciociaro ma in tarda mattinata è stato raggiunto l’accordo.

C’è la stretta di mano definitiva in attesa di mettere nero su bianco con il club neopromosso in massima serie. L’incontro ed i contatti con la dirigenza hanno portato ad un esito positivo: Di Francesco torna in Serie A dopo due anni di inattività.

(Foto © DepositPhotos.com)