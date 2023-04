Il Giudizio Universale: Cagliari-Frosinone 0-0

Il Pagellone di Cagliari-Frosinone 0-0. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il Pagellone di Cagliari-Frosinone 0-0. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara. (leggi qui la cronaca: Frosinone, forza ed orgoglio: il pari avvicina all’Olimpo)

Il migliore

Ravanelli

Luca Ravanelli

E’ proprio vero: con Ravanelli è una difesa, senza è un’altra. L’ex Cremonese è tra i migliori in campo, stavolta un fattore anche in fase d’attacco. Fino alla mezzora spegne le velleità di Falco, poi non lascia scampo a Prelec entrato dopo l’infortunio a Mancosu.

Al 19’ del secondo tempo va vicino al gol sulla torre di Lucioni. Poi costruisce un bel contropiede con assist per Insigne che non ha il piede caldo.

Voto: 7,5

Turati

Nel finale compie un mezzo miracolo salvando il risultato sul colpo di testa di Nandez. Per il resto un intervento in apertura di gara sulla conclusione di Lella. Poi nel primo tempo il Cagliari non tira mai in porta e quindi va nell’intervallo senza troppi brividi. Anche la ripresa inizia con una parata su tiro-cross di Azzi, il palo lo salva poco prima del quarto d’ora. Allo scadere il paratone.

Voto: 7

Sampirisi

Il Cagliari spinge parecchio sulla sinistra grazie al terzino Azzi e alla mezzala Lella. Per il terzino giallazzurro tanto lavoro anche perché Rohden ed Insigne faticano in copertura. Ci mette al solito acume tattico, senso della posizione e quella cifra di mestiere importantissima.

Voto: 6

Lucioni

Capitan Fabio Lucioni

Il duello con Lapadula, capocannoniere del campionato, è uno dei principali motivi d’interesse della sfida. Il capitano si batte al solito senza risparmio annullando l’attaccante sardo. Provvidenziali alcune chiusure.

Serve una sponda a Ravanelli, vicino al gol. Il solito trascinatore.

Voto: 7

Oyono

Meno intraprendente delle precedenti uscite. Ma più guardingo. Dalla sua parte attaccano Nandez che s’allarga molto ed il terzino Zappa. Il franco-gabonese tiene botta con personalità e grinta. Un brivido quando l’arbitro Volpi gli fischia rigore contro per un contatto con Lapadula ma il Var lo scagiona.

Voto: 6

Rohden

Nella prima parte della gara fatica contro Lella ed Azzi. Deve arrangiarsi con l’esperienza e con qualche fallo (viene anche ammonito). La sua partita sale di tono quando le squadre s’allungano. E così in pieno recupero ha la palla del vittoria ma Radunovic si supera.

Voto: 6

Mazzitelli

Luca Mazzitelli in marcatura su Filippo Falco (Foto © Luigi Canu)

Non si esprime al meglio in un centrocampo dove il Cagliari ha probabilmente le sue risorse migliori. Makoumbou è un cliente scorbutico, rimedia anche un cartellino giallo.

La giocata vincente resta in canna, non riesce ad orchestrare la manovra come gli capita quasi sempre. Dopo 18’ della ripresa lascia il posto a Kone.

Voto: 5,5

Dal 18’ s.t. Kone

Molto battagliero, smanioso di mettersi in mostra e di recuperare il tempo perduto. Con un bel passaggio no look lancia Caso verso la porta però l’attaccante sbaglia il primo controllo.

Voto: 6

Boloca

Più quantità che qualità in una gara complicata. Ma servono anche le prestazioni sporche e di sostanza soprattutto quando bisogna pensare all’obiettivo. Molto utile in copertura, però è meno propositivo.

Voto: 6

Insigne

Roberto Insigne contrasta Paulo Azzi (Foto © Luigi Canu)

Primo tempo in ombra, dovrebbe accorciare in una fascia dove il Cagliari attacca tanto. Qualche errore. Cresce nella ripresa anche se fallisce un’occasione ghiotta dopo un’azione di rimessa.

Prima di uscire una conclusione che lambisce il palo.

Voto: 5,5

Dal 18’ s.t. Baez

Ha un buon impatto sul match. E’ pericoloso nel finale di gara quando il Frosinone s’accende e sfiora la vittoria. Un’occasione che poteva sfruttare meglio e l’assist per Rohden.

Voto: 6

Moro

Grosso sceglie lui per sostituire l’infortunato Mulattieri. Per l’ex Sassuolo non è un pomeriggio facile: Dossena ed Oberti lo marcano stretto e gli concedono le briciole. Non tira mai in porta.

Voto: 5,5

Dal 18’ s.t. Borrelli

Prova a far valere la sua fisicità gettandosi nelle mischie senza paura e in una situazione poteva pure fare male. Una conclusione parata da Radunovic.

Voto: 6

Caso

Quando s’accende, il Frosinone cambia passo e diventa pericoloso. Palla al piede dà la sensazione di essere imprendibile per i difensori sardi. Sfiora il gol sia nel primo che nel secondo tempo. Dovrebbe essere forse più lucido. Becca un giallo pesantissimo: diffidato salterà la sfida col Sudtirol che potrebbe valere la promozione.

Dal 30’ s.t. Bidaoui

Gli spazi per incidere ci sarebbero ma il belga-marocchino non trova l’acuto.

Voto: s.v.

Grosso

Il tecnico Grosso

Il Frosinone supera indenne anche l’ostacolo-Cagliari ed è ad un passo dalla promozione matematica che tra sabato e domenica potrebbe conquistare. Il suo capolavoro è quasi completato. A Cagliari una gara di strategia, 1 punto pesante che nella ripresa potevano essere 3. Scelte come al solito intelligenti, cambi mirati.

Una fase difensiva ancora una volta impeccabile e vero punto di forza della capolista. Al cospetto del maestro Ranieri fa un figurone e dimostra ancora una volta di essere un tecnico di grande prospettiva.

Voto: 6,5