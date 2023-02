Il Giudizio Universale: Como-Frosinone 0-2

Il Pagellone di Como-Frosinone 0-2. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il Pagellone di Como-Frosinone 0-2. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara. (leggi qui la cronaca: Il Frosinone vince 0-2 a Como in un clima surreale)

Il migliore

Mazzitelli

Mazzitelli

Solo il gol vale il prezzo del biglietto e la palma del migliore in campo. La sua conclusione al volo sul corner di Lulic con il pallone all’angolino è un piccolo grande capolavoro. Ma non solo la rete, la seconda stagionale. Gioca con grande maestria, dettando i tempi di manovra. Ricama un bel pallone per Lucioni che sfiora la rete. Prezioso anche in fase di copertura quando scherma Parigini.

Voto: 7,5

Turati

Qualche buona uscita, puntuale ed importante. Nel primo tempo il Como non tira mai nello specchio e quindi non deve compiere interventi. Idem nella ripresa, il Como costruisce pochi pericoli e così per il portierone giallazzurro arriva il tredicesimo clean sheet in 23 partite. Sempre più record per il campionato.

Voto: 6

Sampirisi

Al rientro nell’undici titolare dopo 2 partite, presidia la fascia destra con il solito piglio e mestiere. Per il Como ed in particolare Ioannou è difficile sfondare. Non disdegna qualche sortita e su un piazzato prova la conclusione di testa.

Voto: 6,5

Lucioni

Il capitano Fabio Lucioni

Il “ministro della difesa” sfiora il gol al 18’ con un’incursione in area ed un pallonetto di poco alto. Ci riprova di testa nel secondo tempo. Dirige la retroguardia con la consueta autorità, francobolla Mancuso o Cutrone lasciando loro le briciole.

L’infortunio è ormai un ricordo per il capitano giallazzurro tornato protagonista.

Voto: 7

Szyminski

Con Ravanelli fuori per un affaticamento muscolare, Grosso rispolvera il polacco che non giocava da 3 partite. Il centrale si disimpegna senza troppe sbavature. Si alterna con Lucioni nella marcatura di Cutrone e Mancuso. Alternativa di lusso sul quale si può contare sempre e ad occhi chiusi.

Voto: 6,5

Frabotta

Preferito ancora una volta a Cotali gioca una partita più che sufficiente. Non eccede nella fase di spinta, tiene la posizione anche per evitare di farsi infilare da Vignali. Prezioso in copertura con un paio di diagonali decisive.

Voto: 6,5

Rohden

Confermato come mezzala destra nel trio di centrocampo, gioca una gara di sacrificio, corsa e pressing come aveva chiesto Grosso. Festeggia le 200 gare da professionista con una vittoria fondamentale nella corsa alla promozione.

Voto: 6,5

Lulic

Karlo Lulic tra i migliori a Como

E’ un po’ la rivelazione di questa fase del campionato. Chiamato a sostituire Boloca, garantisce qualità, fondo e fisicità. Insomma è tornato il Lulic della scorsa stagione. Perfetto il corner per Mazzitelli in occasione dell’1-0.

Dispensa altri palloni importanti, ottimo dal punto di vista tattico. Un riferimento per i compagni che lo cercano con costanza.

Voto: 7

Dal 38’ s.t. Kone

Fuori dal tunnel finalmente. Torna in campo dopo 11 partite ed il grave infortunio. Non giocava in pratica dal 29 ottobre a Cosenza. Per Grosso un recupero importante in vista della volata finale.

Voto: s.v.

Insigne

Impatta bene la partita ma non è una notizia. Al 2’ infatti è suo il primo tempo tiro in porta: una conclusione di controbalzo alta. Molto vivace sulla corsia destra, Binks va spesso in difficoltà. Gomis al 22’ gli nega la gioia del gol. Non si risparmia rincorrendo gli avversari ed aiutando i compagni nella fase difensiva. Al 17’ della ripresa lascia il posto a Baez.

Voto: 6,5

Dal 17’ s.t. Baez

Non punge come ci aspetterebbe da un giocatore della sua qualità ma tiene le consegne con disciplina e spirito.

Voto: 6

Moro

Luca Moro

Dopo una prepotente percussione centrale imbuca il pallone per il 2-0 di Caso. Nel secondo tempo impegna severamente Gomis. Prova convincente, si sacrifica per creare spazi ed alzare il baricentro. In ripresa dopo un periodo di appannamento.

Voto: 6,5

Dal 38’ s.t. Borrelli

Ha la palla buona per il tris ma spara addosso a Gomis.

Voto: s.v.

Caso

Si presenta con un tocco morbido per Insigne che da buona posizione calcia sopra la traversa. Tiene in costante apprensione la difesa del Como che soffre maledettamente i suoi movimenti con la palla al piede. Firma il raddoppio con un inserimento chirurgico ed uno scavetto degno dei migliori. Per l’ex Cosenza quarto sigillo ed un’altra partita sopra le righe.

Voto: 7

Dal 17’ s.t. Garritano

Regala freschezza ed esperienza alla squadra. Non si risparmia correndo e rincorrendo.

Voto: 6

Grosso

Fabio Grosso

Quinta vittoria di fila, sedicesima stagionale che vale un record: nell’era dei 3 punti solo Benevento e Sassuolo hanno vinto 16 gare dopo 23 giornate. Aspettando Genoa e Reggina, il suo Frosinone allunga (+11 e +12) dopo l’ennesima prova d’autorità su un campo difficile come Como. Non sbaglia una mossa a partire dalla formazione iniziale e poi dai cambi. Vincente il piano-partita con un pressing alto ed asfissiante che ha mandato in confusione l’ex Longo che ha battuto per la settima volta in 11 confronti.

Voto: 7