Il Giudizio Universale di Benevento-Frosinone 2-1

Il Pagellone di Benevento-Frosinone 2-1. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il Pagellone di Benevento-Frosinone 2-1. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara. (leggi qui la cronaca: Frosinone Ko a Benevento ma a testa alta)

Il migliore

Garritano

Garritano firma il momentaneo 1-1

Poteva essere una notte magica con 3 gol segnati e 2 rigori conquistati. Ed invece torna a casa con una sconfitta immeritata ed il contentino di un gol che ha solo illuso il Frosinone. Tutto ciò però non toglie a Garritano la palma del migliore in campo.

Schierato al centro del trio di mezzepunte, è l’uomo-chiave del Frosinone. Il suo moto perpetuo manda fuori giri i sanniti. Pericoloso al 7’, segna al 44’ ma per il Var è in fuorigioco.

Nel secondo tempo è ancora di più protagonista. All’11’ anticipa Barba che pare toccarlo, Pairetto sorvola; 3’ dopo sigla l’1-1 con un inserimento perfetto sull’assist di Rohden. E non è tutto: ancora il Var gli nega il 2-2. E’ l’ultimo ad arrendersi. Prima Barba respinge con un braccio la sua conclusione facendo urlare al rigore e poi Paleari smanaccia il suo tiro-cross.

Voto: 7

Turati

Il portiere Turati para il rigore

Para il rigore tirato malissimo da Forte. L’estremo difensore giallazzurro comunque è bravo a rimanere in piedi al centro della porta e neutralizzare senza troppi problemi la conclusione dell’attaccante sannita. Forte poi si riscatta e con una frustata di testa lo sorprende (forse è da rivedere il suo piazzamento), interrompendo l’imbattibilità.

In occasione del raddoppio poi annullato l’uscita bassa non è impeccabile. Nel secondo tempo respinge il tiro di La Gumina però non può far nulla su Forte che ben appostato sigla il 2-1.

Voto: 6

Oyono

Un colpo di testa di Oyono

Troppo morbido su Masciangelo che crossa in scioltezza sulla testa di Forte che devia in rete. Molto guardingo in una corsia dove il Benevento cerca spesso di sfondare.

Copre le spalle a Rohden ma rispetto alle altre esibizioni rinuncia a proporsi in fase d’attacco. In ritardo inoltre sulla respinta di Turati, non riesce a chiudere Forte che butta dentro il pallone del 2-1.

Voto: 5

Dal 36’ s.t. Bocic

Grosso ridisegna l’assetto e lo getta nella mischia. L’ex Pescara stavolta non incide.

Voto: s.v.

Lucioni

Primo tempo da dimenticare soprattutto per quanto riguarda gli episodi. Provoca il rigore commettendo un fallo molto ingenuo su Forte con tanto di ammonizione. Poi si fa anticipare dallo stesso centravanti campano che firma il vantaggio. E’ una serata difficile per il capitano e grande ex che deve confrontarsi con 2 attaccanti navigati e che svariano molto. Anche nell’azione della seconda rete non sembra ben posizionato.

Voto: 5

Szyminski

Il difensore polacco Szyminski

Meglio forse di Lucioni davanti al ct della Nazionale polacca Czeslaw Michniewicz, presente al “Vigorito” probabilmente per Glik ma un occhio lo avrà dato anche al centrale giallazzurro.

Qualche buona chiusura, sicuro in marcatura, prova pulita. Il migliore della difesa, a Benevento non impeccabile.

Voto: 6

Cotali

Più intraprendente di Oyono. Non disdegna di affacciarsi nella trequarti avversaria, appoggiando l’azione di Caso. Infiocchetta infatti un bel pallone proprio per Caso che va vicino alla rete. Duella con un esterno di sostanza ed esperienza come Letizia. Nel secondo tempo perde smalto, lucidità e lascia più spazio ai campani. Ed infatti è troppo leggero su Letizia che griffa il traversone dal quale nasce il 2-1. Già ammonito, rischia più di una volta il secondo giallo.

Voto: 5,5

Kone

Più legna che qualità anche se l’inverno è ancora lontano. Battute a parte non si risparmia sotto il profilo della corsa e del gioco d’interdizione di fronte soprattutto a Karic. Ma manca in fase di costruzione e d’inserimento ad eccezione del filtrante per Garritano nell’episodio che farà discutere per il fallo di mani di Barba. Insomma meno brillante delle precedenti uscite ma non è stata una settimana tranquilla a causa di un infortunio accusato nella gara col Brescia.

Voto: 6

Boloca

Il centrocampista Boloca a duello con Viviani

Lavoro oscuro, poco appariscente tuttavia nel centrocampo a 2 si deve badare al sodo. Le difficoltà non mancano, il Benevento in quella zona è in superiorità numerica, rimedia un cartellino giallo.

Esce nella ripresa molto stanco. Ci si aspettava qualcosa come personalità.

Voto: 5,5

Dal 24’ s.t. Lulic

La stagione scorsa a Benevento aveva siglato una bella doppietta nella partita vinta dal Frosinone per 4-1. Non si ripete come ovviamente anche la squadra. Cerca di dare ordine e pulire palloni.

Voto: s.v.

Rohden

Il centrocampista Rohden

Si conferma sugli standard di questo avvio di stagione. Dopo 3’ sporca i guanti a Paleari con un diagonale velenoso. Molto vivace sulla fascia destra, tiene in apprensione la difesa avversaria strappando e cambiando passo. Non si risparmia neppure in copertura.

Nel finale di primo tempo confeziona l’assist per la prima rete annullata a Garritano. Bellissimo il tocco nella ripresa che smarca in area sempre Garritano che realizza il momentaneo 1-1.

Voto: 6,5

Dal 24’ s.t. Ciervo

La sua velocità e freschezza avrebbe dovuto creare qualche problema al Benevento ed invece si nota poco.

Voto: s.v.

Caso

Ha un grande impatto sulla partita. Parte a sinistra, s’accentra, punta l’uomo o cerca lo scambio stretto. I difensori sanniti lo soffrono maledettamente. Va vicino al gol ma Barba salva sulla linea. E’ chiaro che non può tenere lo stesso ritmo e quindi nella ripresa si spegne fino alla sostituzione con Mulattieri.

Voto: 6,5

Dal 24’ s.t. Mulattieri

Grosso lo prova accanto a Moro per dare più peso all’attacco. L’ex Crotone si batte senza paura, Paleari con un buon riflesso gli nega la gioia del gol.

Voto: 6

Moro

Il centravanti Moro poco ispirato

Sbatte contro un mestierante della difesa qual è Glik. Non riesce a trovare il guizzo e neppure il gioco al quale ha abituato. Nessun tiro in porta e per un attaccante non è il massimo della vita.

Un passo indietro rispetto alla partita contro il Brescia. Tra le poche note positive della sua serata il passaggio a Rohden in occasione dell’1-1.

Voto: 5,5

Dal 41’ s.t. Borrelli

In campo per l’assalto finale senza fortuna.

Voto: s.v.

Grosso

Il tecnico Grosso

Conferma giustamente la formazione che ha vinto col Brescia. Partita preparata come si doveva, ottima la partenza, squadra sempre dentro la partita, punito negli episodi compresi quelli arbitrali.

Non viene premiato dalle sostituzioni: giocatori forse troppo acerbi per cambiare la partita. Gli innesti di Mazzitelli, Sampirisi, Ravanelli ed Insigne alzeranno la cifra tecnica e d’esperienza del gruppo.

Prima sconfitta in campionato, primi gol subiti ma al “Vigorito” il suo Frosinone meritava almeno il pari.

Voto: 6