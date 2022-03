Il Giudizio Universale: Frosinone – Alessandria 3-0 

Il Pagellone di Frosinone - Alessandria 3-0. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo nella gara

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il Pagellone di Frosinone-Alessandria 3-0. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo nella gara. (leggi qui la cronaca: Cinico e spietato, il Frosinone ne fa 3 all’Alessandria di Longo)

Il migliore

Zerbin

Alessio Zerbin (Foto © Ettoregriffoni / Dreamstime.com)

Generoso, arrembante, sfortunato e poi bravo a chiudere una partita rimasta troppo in bilico. L’attaccante ex Napoli ha ritrovato il gol (settimo stagionale) dopo quasi 2 mesi ed ha disputato una partita da protagonista. Sulla fascia sinistra è stato un valore aggiunto creando tanti affanni a Mustacchio e Mantovani. Prima di siglare il 2-0 aveva sfiorato la rete ma per 2 volte i difensori dell’Alessandria avevano salvato. Al di là di tutto resta un giocatore prezioso, quasi imprescindibile per il gioco di Grosso.

Voto: 7,5

Dal 32’ s.t. Tribuzzi

Non trova il modo di mettersi in mostra se non per un cartellino giallo.

Voto: s.v.

Minelli

Confermato ancora una volta malgrado Ravaglia ormai sia pienamente recuperato. Evidentemente ha conquistato la fiducia del tecnico. Poco impegnato, solo qualche uscita. Nella ripresa una sua sortita fuori area ha creato qualche problema alla difesa ma Chiarello ha sbagliato mira.

Voto: 6

Zampano

Francesco Zampano

Al rientro da titolare è subito decisivo. Si procura il rigore che poi Ciano fallirà ma soprattutto fa espellere Lunetta in difficoltà sin da primi minuti per contenerlo. Una partita come al solito a tutto gas ed è innegabile che nelle precedenti gare la sua assenza dal 1’ si sia fatta sentire. Si presenta al 6’ con un cross preciso per Zerbin vicino al gol. Poi tante scorribande.

Voto: 6,5

Gatti

Grande sicurezza e padronanza del ruolo. Per gli attaccanti avversari c’è poco da fare contro un “gigante” come lui. Nella ripresa si esibisce in un coast-to-coast dal quale nasce una grande occasione che Novakovich non sfrutta.

Voto: 6,5

Barisic

Sostituisce al centro della difesa Szyminski. Non lo fa rimpiangere ed anzi si toglie lo sfizio di sbloccare la partita con un bel colpo di testa. Prima rete in Italia per il bosniaco. Controlla bene l’esperto Corazza.

Voto: 7

Cotali

Ordinato e determinato, tiene la posizione e non si fa mai infilare dagli avversari. Quando l’Alessandria attacca deve tenere a bada il trequartista Chiarello che si allarga. Prova a spingere ma è più efficace in copertura.

Voto: 6

Rohden

Altra gara da titolare per il centrocampista svedese. Una partita di sostanza più che di qualità. Poco cattivo alla mezzora quando in piena area calcia tra le braccia di Pisseri. Rimedia un’ammonizione e nella ripresa Grosso lo preserva.

Voto: 6

Dal 1’ s.t. Canotto

Luigi Canotto

Sta bene e si vede. Per Grosso è il classico asso nella manica da tirare fuori al momento giusto. Entra bene in partita giostrando da mezzapunta destra nel 4-2-3-1 che il tecnico ha proposto nella ripresa. Firma nel recupero il tris, quarta rete in campionato. Poteva segnare prima.

Voto: 6,5

Boloca

Schierato ancora da regista, gioca un tempo prima di essere sostituito, Chiarello lo marca praticamente a uomo e non è facile soprattutto per un giocatore che sta imparando un ruolo nuovo. Viene ammonito e così Grosso gli risparmia il secondo tempo ed eventuali guai.

Voto: 6

Dal 1’ s.t. Ricci

Prende in mano il comando delle operazioni e si fa notare con qualche giocata di fino. Impegna Pisseri con una staffilata dalla distanza.

Voto: 6

Lulic

Ritrova una maglia nell’undici e ripaga la fiducia con una prova di qualità, corsa e acume tattico. Si è rivisto quel giocatore lineare ammirato nel girone d’andata. Impreziosisce la partita con gli assist per Barisic e Zerbin. Due corner calciati da manuale.

Voto: 7

Ciano

Sulla sua partita pesa come un macigno l’errore dal dischetto. Il secondo su altrettanti rigori. Svaria molto, cerca la giocata ma non è lucido. L’unico squillo un bel cross per Novakovic che di testa non inquadra la porta. Viene ammonito e quindi salterà il match dell’ex a Crotone.

Voto: 5,5

Dal 24’ s.t. Cicerelli

In campo per restituire freschezza al reparto avanzato. Qualche accelerazione, ci prova, ma non incide.

Voto: 6

Charpentier

Gabriel Charpentier

La sua partita dura 26’. Dopo uno scatto s’infortuna alla coscia sinistra. Un incidente che sarà valutato nelle prossime ore. La jella comunque continua a perseguitarlo. Nel post-gara il tecnico Grosso non è stato ottimista: “Non credo sia un infortunio di poco conto, per come si è fermato e come è uscito dal campo”.

Voto: s.v.

Dal 26’ s.t. Novakovich

L’impatto è buono, mette in seria difficoltà i difensori avversari che faticano a marcarlo. Gli manca però l’acuto vincente. Non sfrutta 2 chance ghiotte: sotto porta serve maggiore cattiveria.

Voto: 6

Grosso

Fabio Grosso

Perde Garritano e Szyminski nell’immediata vigila ma non si scompone più di tanto ed il suo Frosinone vince e convince. Terzo risultato utile di fila, 5 vittoria nelle ultime 6 gare giocate in casa e zona playoff consolidata. Indovina tutte le scelte come quella di rilanciare Lulic o di sostituire nella ripresa i 2 giocatori ammoniti (Rohden e Boloca) ridisegnando la squadra con il 4-2-3-1. Peccato per l’infortunio di Charpentier.

Voto: 7