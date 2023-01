Il Giudizio Universale: Frosinone-Benevento 1-0

Il Pagellone di Frosinone-Benevento 1-0. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il migliore

Dal 30’ s.t. Borrelli

L’esultanza di Borrelli dopo il gol-vittoria (Foto © Mario Salati / Alessioporcu.it)

Come contro il Bari è stato il “ragazzo della provvidenza”. Entrato da appena 6’ si è assunto la responsabilità di battere un rigore pesantissimo: lo ha trasformato con la freddezza di un veterano e la qualità di uno specialista. Terzo gol stagionale per il centravanti campano che ha confermato quantomeno di avere personalità da vendere. In campo al posto di Caso si è gettato nella mischia a testa bassa fino al penalty decisivo. La speranza è che il gol lo abbia sbloccato dopo un periodo d’impasse: può diventare molto importante nella volata finale.

Voto: 7

Turati

Graziato da El Kaouakibi nel primo tempo, rimane praticamente inoperoso per l’intera partita. In pieno recupero si fa trovare pronto sul tentativo disperato del portiere avversario Paleari.

Voto: 6,5

Monterisi

Il terzino Monterisi (Foto © Mario Salati / Alessioporcu.it)

E’ una delle 3 novità della difesa giallazzurra. Un po’ a sorpresa. Diligente, determinato, prova a spingere anche se non trova l’affondo vincente.

Voto: 6

Dal 39’ s.t. Sampirisi

Ha problemi fisici e quindi parte dalla panchina. Ma nel finale convulso Grosso non rinuncia alla sua esperienza.

Voto: s.v.

Lucioni

Capitan Lucioni tornato titolare (Foto © Mario Salati / Alessioporcu.it

A distanza di oltre 2 mesi il capitano si riprende il posto al centro della difesa. Annulla Simy, guida la difesa con la solita personalità e qualità. Sembra che non sia stato mai assente. Mostra un’ottima tenuta fisica e non era scontato dopo tanto tempo fuori.

Voto: 6,5

Ravanelli

L’unica conferma rispetto alla difesa schierata a Brescia. E non è un caso. Il centrale di Trento è una polizza assicurativa, Grosso ha grande fiducia in lui. Blocca Pettinari che pure col Frosinone è andato a 5 volte in 11 incroci. Sulle palle alte non concede nulla, nel finale alza la barricata ed il Benevento sbatte.

Voto: 6,5

Frabotta

Preferito a Cotali, parte fortissimo e al 1’ serve un pallone d’oro a Rohden. Non fa mancare la spinta sulla corsia sinistra anche se talvolta pecca di precisione. Tra l’altro deve battagliare con un esterno forte fisicamente come El Kaouakibi.

Voto: 6

Rohden

Il centrocampista Rohden (Foto © Mario Salati / Alessioporcu.it)

Ha una chance in apertura ma non trova la porta. Cerca l’inserimento, duella con Acampora nella zona delle grandi manovre. Alla mezzora scalda i guanti a Paleari con una conclusione ma centrale. Non è brillantissimo ma la pagnotta la porta a casa.

Voto: 6

Dal 12’ s.t. Garritano

Grosso lo spedisce in campo per cercare di vivacizzare una partita bloccata. L’ex Chievo, pur non essendo al massimo della forma, non si tira in dietro.

Voto: 6

Mazzitelli

Il regista Mazzitelli

Alterna sciabola e fioretto in un centrocampo molto affollato. La manovra del Frosinone passa per i suoi piedi, con coraggio cerca la giocata difficile per superare il muro del Benevento. Rimedia un’ammonizione.

Voto: 6,5

Lulic

In crescita, non sta facendo rimpiangere Boloca. In avvio di primo tempo offre un gran pallone a Moro che non inquadra la porta. Vicino al gol nel secondo tempo sul cross basso di Baez. Sempre presente nel gioco, interpreta nel migliore dei modi il ruolo di mezzala nel 4-3-3.

Voto: 6,5

Insigne

E’ uno dei grandi ex della sfida. Stavolta non trova l’acuto vincente pur giocando una partita generosa. Pastina e Foulon poi non sono avversari semplici. Allo scadere del primo tempo ha un’occasione propizia su punizione ma non riesce a bucare la barriera. Alla mezzora della ripresa lascia il posto a Borrelli.

Voto: 6

Moro

Con Mulattieri ancora fuori causa, tocca ancora a lui guidare l’attacco del Frosinone. In avvio di partita nel giro di 3’ ha una doppia occasione per segnare ma è impreciso. Per il resto sportellate con Capellini e tanto lavoro sporco.

Voto: 6

Dal 39’ s.t. Bocic

All’ultimo minuto di recupero commette fallo (viene ammonito) su Foulon e regala l’ultima possibilità al Benevento.

Voto: s.v.

Caso

L’attaccante Caso (Foto © Mario Salati / Alessioporcu.it)

Nei primi minuti sembra impredibile per gli avversari. Serve un assist a Moro che non lo sfrutta a dovere. Qualche pausa ma ogni volta che accende il turbo sono guai per i sanniti. Poco prima dell’intervallo conquista una punizione preziosa dal limite. Nella ripresa perde un po’ di smalto fino alla sostituzione con Baez.

Dal 12’ s.t. Baez

L’uruguaiano entra ed è subito protagonista di un’azione pericolosa sulla sinistra con un bel pallone servito a Lulic. Intraprendente e vivace, cerca di cambiare il corso degli eventi.

Voto: 6

Grosso

Il tecnico Grosso (Foto © Mario Salati / Alessioporcu.it)

Il Frosinone continua a volare e capitalizza al massimo il ko della Reggina ed il pari del Genoa. Ora i punti di vantaggio sono 8 e 9. Pur non giocando una gara brillante la squadra giallazzurra è riuscita con caparbietà a vincere lo stesso contro un Benevento compatto. Merito della mentalità che il tecnico è riuscito a trasmettere ai giocatori. Come spesso gli è capitato i cambi si sono rivelati decisivi (13° gol dalla panchina ed altrettanti punti conquistati, record in Serie B).

Voto: 6,5