Il Giudizio Universale: Frosinone-Como 2-0

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il Pagellone di Frosinone-Como 2-0. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara. (leggi qui la cronaca: Una rete per tempo ed il Frosinone rimanda sul lago il Como)

Il migliore

Kone

La gioia di Ben Kone dopo la rete dell’1-0 (Foto: Mario Salati © Alessioporcu.it)

Una gran bella scoperta il centrocampista ivoriano. Di settimana in settimana sta convincendo tutti e secondo Grosso ha ancora margini di miglioramento.

Un giocatore completo che sa unire alla perfezione quantità e qualità. Contro il Como è stato superlativo sbloccando il risultato con una staffilata dalla distanza dopo aver provato in altre occasioni.

Ma non solo il gol: ha dominato la mediana come corsa, tecnica e tattica. Mettendo in forte imbarazzo il suo dirimpettaio Faragò, giocatore che vanta oltre 100 gare in Serie A.

Voto: 7,5

Dal 29’ s.t. Lulic

Concede un po’ di respiro a Kone, regalando così al centrocampo maggiore freschezza.

Voto: s.v.

Turati

Il portiere Turati (Foto: Mario Salati © Alessioporcu.it)

Poco impegnato: dopo un brivido su mischia al 6’, si è fatto trovare piazzato sul colpo di testa di Binks che poteva rimettere in parità il match.

Per il resto è apparso sicuro anche quando si è esibito in qualche uscita spericolata.

Voto: 6

Oyono

Il terzino Oyono tra i migliori in campo (Foto: Mario Salati © Alessioporcu.it)

Tra i migliori in campo. Una rivelazione il terzino franco-gabonese che con tanta umiltà ha conquistato la fiducia di Grosso. Ha riscattato in pieno qualche incertezza mostrata a Benevento.

Una prova a tutto tondo: attento in copertura su Parigini ma anche molto propositivo in fase d’attacco. Tanto che nel finale di primo tempo avrebbe meritato il gol dopo una bella discesa ed un destro parato da Ghidotti.

Colpisce inoltre la tranquillità e la personalità che mette sul terreno di gioco.

Voto: 7

Lucioni

Il Como ha schierato due attaccanti di primissimo piano come Cerri e Mancuso. E poi nella ripresa è entrato anche Cutrone. Ma nessuno se n’accorto. Merito dunque di una difesa guidata con maestria da Lucioni, un top-player per la Serie B. Gara pulita senza sbavature, sempre pronto all’anticipo, preciso nella costruzione dal basso. E’ anche pericoloso sottoporta con un colpo di testa in tuffo.

Voto: 6,5

Szyminski

Si è disimpegnato con ordine e mestiere bloccando Mancuso o Cerri. Mai un momento di sofferenza ma solo tanta sicurezza. Anche lui si è affacciato in area sui corner ed addirittura si è proposto nella metà campo avversaria sganciandosi dalla difesa in versione esterno.

Voto: 6,5

Cotali

Il terzino Cotali in azione (Foto: Mario Salati © Alessioporcu.it)

Se a Benevento aveva avuto qualche critica, col Como è stato il solito giocatore di rendimento.

Ha limitato bene Kerrigan tra i pochi del Como a salvare la faccia. Non ha rinunciato a spingere creando spesso la superiorità numerica sulla fascia sinistra.

Voto: 6,5

Boloca

Boloca e Kone, padroni del centrocampo (Foto: Mario Salati © Alessioporcu.it)

Tanta sostanza e corsa ma stavolta ci ha messo anche parecchia qualità. Bravo a spezzare il gioco ed a imbastire la manovra: ci prova dalla distanza ma non ha il piede caldo.

Punto fermo del gioco di Grosso al di là dei moduli.

Voto: 6,5

Rohden

Il trequartista Rohden (Foto: Mario Salati © Alessioporcu.it)

Si è presentato con un inserimento dei suoi sul cross di Caso: la zuccata è terminata di poco alto. Con Oyono ha formato una “catena” di destra davvero interessante tanto che il Como a sinistra è stato sempre in difficoltà.

Nella ripresa ha avuto una grande intuizione a trovare il corridoio per lo strappo di Ciervo in occasione del 2-0. Ormai si può dire: giocatore completamente rigenerato.

Voto: 6,5

Dal 43’ s.t. Sampirisi

Debutto per l’ex Monza che quando è entrato è andato a formare una difesa a 3.

Voto: s.v.

Garritano

Sempre nel vivo della manovra, svaria da destra a sinistra fino al centro. Per gli avversari difficile da decifrare, insidioso sui calci piazzati. Forse meno incisivo della sfida di Benevento ma sicuramente resta un elemento fondamentale nello scacchiere di Grosso.

Voto: 6,5

Dal 29’ s.t. Insigne

Buono l’impatto dell’ex Benevento anche lui al debutto. Molto presente nel gioco, conferma gli ottimi mezzi tecnici e va vicino alla rete impegnando Ghidotti. Potrebbe diventare un giocatore decisivo.

Voto: s.v.

Caso

L’attaccante Caso (Foto: Mario Salati © Alessioporcu.it)

Quando entra in possesso di palla gli avversari non possono mai stare tranquilli. Talvolta appare un po’ lezioso ma ci sta. Ingaggia un duello tirato con l’esperto Vignali che poteva diventare un suo compagno.

Confeziona un assist al bacio per Rohden, impegna Ghidotti e nella ripresa prima di uscire è ancora pericoloso.

Voto: 6,5

Dal 19’ s.t. Ciervo

Si è gettato nella mischia con determinazione e voglia di spaccare il mondo. Ci è riuscito regalando a Mulattieri l’assist del 2-0. I suoi strappi possono diventare un’arma in più, nel giro di 2’ è andato vicino al tris.

Voto: 6,5

Moro

Un po’ in ombra, gioca troppo spalle alla porta, il modulo ad una punta non lo agevola. Fa a sportellate con Scaglia e Binks per aprire spazi.

Voto: 6

Dal 19’ s.t. Mulattieri

Mulattieri, autore del raddoppio

Seconda rete da subentrato per l’attaccante ex Inter a conferma delle sue doti di finalizzatore.

Bravo a smarcarsi sulla percussione di Ciervo. Rete pesantissima che spegne qualsiasi velleità dell’avversario.

Voto: 7

Grosso

Guida un Frosinone in vetta alla classifica con 9 punti dopo 4 turni (7 reti segnate e 2 subite). I meriti del tecnico sono evidenti: non è facile ricominciare daccapo con un gruppo molto rinnovato. Ed invece il tecnico è riuscito già a dare una fisionomia alla squadra che vince e convince.

Tra l’altro finora non ha mai utilizzato dall’inizio i rinforzi di esperienza che sono arrivati negli ultimi giorni di mercato. Gli applausi ed i cori dei tifosi sono la riprova dell’ottimo lavoro svolto finora.

Voto: 7