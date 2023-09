Il Giudizio Universale: Frosinone-Fiorentina 1-1

Il Pagellone di Frosinone-Fiorentina 1-1. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il Pagellone di Frosinone-Fiorentina 1-1. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara. (leggi qui la cronaca: Il Frosinone non cede nemmeno alla Fiorentina: è 1-1)

IL MIGLIORE

Soulé

Soulé realizza l’1-1

Corona un grande inizio di stagione con un gol pesante che regala il pari al Frosinone. Prima rete in giallazzurro, seconda in Serie A sempre di testa. Non solo la marcatura dell’1-1 per l’attaccante argentino. Tra i più pericolosi anche in un primo tempo molto complicato, tiene in apprensione i difensori viola. Parte a destra ma rientra sempre per cercare di concludere o lanciare i compagni. Di Francesco lo ha elogiato anche per l’impegno che mostra negli allenamenti. Deve forse acquisire maggiore concretezza negli ultimi venti metri.

Voto: 7

Dal 45’ s.t. Monterisi

Dentro nel recupero per irrobustire la difesa e portare a casa il pari.

Voto: s.v.

Turati

Può far poco sul gol di Nico Gonzalez ma si fa trovare pronto in più di un’occasione. Ad inizio partita nega la rete a Nzola, para su Parisi, respinge la punizione di Milenkovic. Malgrado il pressing degli avversari non si spaventa e palleggia con tanta sicurezza.

Voto: 6,5

Oyono

Fatica a contenere Sottil che al 16’ lo brucia sullo scatto e per fortuna che tira centrale tra le braccia di Turati. Una gara insomma di sofferenza (rimedia pure un’ammonizione) per il terzino in una fascia dove la Fiorentina schiere anche l’intraprendente Parisi. Meglio quando può sganciarsi, cresce nella ripresa.

Voto: 5,5

Okoli

Okoli difende il pallone (Foto: Federico Proietti © ANSA)

Inizia malissimo facendosi soffiare una palla sanguinosa da Nzola vicino al gol. Nei primi minuti sbanda paurosamente come il resto della squadra. Tuttavia non crolla e con il passare del tempo tira fuori lo spirito guerriero. Nella ripresa cresce in autostima, concedendo poco o nulla agli avversari. Alla fine porta a casa la pagnotta.

Voto: 6

Romagnoli

Balla anche lui nel primo tempo in più di qualche situazione. Ma il mestiere lo aiuta e se la cava alla meno peggio. Malgrado le difficoltà si è confermato giocatore importante, imprescindibile nell’economia del gioco di Di Francesco.

Voto: 6

Marchizza

Il gol di Gonzalez sotto lo sgurdo di Marchizza (Foto: Federico Proietti © ANSA)

Si fa prendere alle spalle da Nico Gonzalez in occasione dell’1-0. Probabilmente è il primo errore vero che commette dall’inizio del campionato. Non è un primo tempo facile al cospetto di una Fiorentina che attacca da tutte le parte. Meglio nella ripresa quando prova a spingere e confeziona alcuni cross.

Voto: 5,5

Mazzitelli

Deve confrontarsi con un centrocampo tecnico, dinamico ma anche potente grazie a Duncan. Il capitano non molla un centimetro, in molti frangenti porta la croce più che cantare. Nella ripresa chiama alla gran parata Terracciano, corre per quattro, guida la squadra al pareggio.

Voto: 6,5

Barrenechea

Arthur e Duncan sono avversari a dir poco difficili ma l’ex juventino non si spaventa. Ci mette tanta applicazione ed ha il merito di non perdere mai la testa. Una di quelle partite di sacrificio che fanno crescere un giovane.

Voto: 6

Dal 46’ s.t. Bourabia

In campo nel finale aspettando una condizione ottimale.

Brescianini

Il centrocampista Brescianini

Di Francesco lo conferma come mezzala sinistra. Viaggia a corrente alternata in una partita durissima per il Frosinone. Qualche errore ma pure sprazzi di luce. Di Francesco ha sottolineato la sua crescita. Nel primo tempo un paio di conclusioni.

Voto: 6

Dal 21’ s.t. Garritano

In ballottaggio con Brescianini, inizia di nuovo in panchina. Ha un bell’impatto sulla sfida regalando elettricità e vivacità alla squadra. Il suo ingresso è stato decisivo per raggiungere il pareggio.

Voto: 6,5

Cheddira

Stretto nella morsa di Milenkovic e Quarta l’italo-marocchino non trova il guizzo che sarebbe servito al Frosinone. Una partita opaca anche se l’impegno non è mancato. Sbaglia diversi palloni, sempre molto lontano dalla porta. Prima di uscire un tiro sbilenco specchio della sua serata.

Voto: 5,5

Dal 36’ s.t. Cuni

Corre alla disperata per cercare il pressing. In ritardo su un pallone invitante proveniente dalla destra.

Voto: s.v.

Baez

E’ l’unica novità di formazione rispetto al match di Salerno. Grande lavoro sulla fascia sinistra, duella con Parisi, ma scarsa lucidità nei momenti topici. Sbaglia più di qualche scelta.

Voto: 5,5

Dal 21’ s.t. Caso

La gioia di Caso dopo l’assist a Soulé (Foto © Mario Salati

Sfonda sulla sinistra non solo in occasione dell’assist per Soulé. Entra col piglio giusto mettendo in apprensione Kayode entrato ad inizio ripresa al posto di Biraghi. Pecca in praticità. Nel post-gara Di Francesco lo ha applaudito: “Sa impattare bene le gare entrando dalla panchina”.

Voto: 6,5

Di Francesco

Considerando le assenze e quei giocatori ancora fuori forma, riesce a trarre il massimo dalla sua rosa. I numeri lo confortano: 9 punti, 5 risultati utili di fila. Dopo un primo tempo deludente, ha aggiustato la squadra e soprattutto ha indovinato i cambi di Caso e Garritano. Malgrado le difficoltà, la sua squadra ha mostrato ancora una volta carattere ed uno spirito guerriero. La sua impronta si nota sempre di più. Domenica sera all’Olimpico giocherà da ex contro la Roma con 4 punti in più. E pure queste sono soddisfazioni.

Voto: 6,5