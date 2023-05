Il Giudizio Universale: Frosinone-Genoa 3-2

Il Pagellone di Frosinone-Genoa 3-2. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il Pagellone Frosinone-Genoa 3-2. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara.

Il migliore

Mazzitelli

Luca Mazzitelli esulta dopo il gol (Foto © Mario Salati)

Una punizione da manuale che ha regalato il pari subito dopo l’espulsione di Bani. Terza rete stagionale, la seconda su calcio da fermo per uno degli ex della sfida. Una partita da “professore” del centrocampo, molto presente in fase offensiva.

Dopo la promozione, è diventato un giocatore giallazzurro a tutti gli effetti e sul campo ha dimostrato ancora una volta di aver meritato il riscatto. Il Frosinone può e deve ripartire da un elemento di spessore come Mazzitelli.

Voto: 7,5

Dal 43′ s.t. Garritano

In campo nel finale al posto di un esausto Mazzitelli.

Voto: s.v.

Turati

Peccato non aver allungato la striscia di clean sheet. Sui gol può fare poco. Per il resto il Genoa non lo impegna troppo, bene in qualche uscita. Potrebbe essere stata la sua ultima partita allo “Stirpe”: Carnevali, ad del Sassolo, ha detto che sarà lui il portiere del futuro della squadra neroverde.

Voto: 6

Sampirisi

Il terzino Mario Sampirisi

Al rientro dopo il turno di riposo, si disimpegna al solito con personalità. Blocca Sabelli, un esterno che sa pungere. Non disdegna di farsi notare nella metà campo avversaria. E’ un ex e fa una bella figura.

Voto: 6,5

Lucioni

Il capitano alza la coppa Nexus al termine dell’ennesima prova a dir poco convincente. Tiene a bada a Ekuban e Salcedo, ha la brillantezza di un ragazzino nonostante siamo alla penultima giornata.

Voto: 7

Kalaj

Senza Ravanelli, tocca di nuovo al giovane italo-albanese affiancare Lucioni. Buona la sua gara, puntuale sulle palle alte, non ha paura d’impostare l’azione quando serve. Un altro ragazzo di belle speranze lanciato e valorizzato da Grosso.

Voto: 6,5

Dal 26’ s.t. Monterisi

Torna nel ruolo di centrale dopo aver giocato sempre da terzino. Fa il suo dovere.

Voto: s.v.

Cotali

Il difensore Matteo Cotali

Ritrova la maglia da titolare e gioca una delle migliori partite della sua stagione. Spina nel fianco della difesa genoana, confeziona l’assist per il secondo gol di Boloca. Attento in fase difensiva dove non lascia scampo all’avversario di turno.

Voto: 7

Boloca

Mette la firma (secondo sigillo stagionale) sulla vittoria che vale il primo posto. E’ un segno del destino per uno dei grandi protagonisti della promozione del Frosinone. Alterna massicce dosi di qualità e quantità in un centrocampo dove anche il Genoa non scherza. E’ tra i migliori in campo.

Voto: 7

Gelli

Grosso insiste a ragione sul centrocampista livornese. Il giocatore ripaga la fiducia mostrando segnali di crescita sotto tutti i punti di vista. Taglia e cuce gioco, pericoloso nel primo tempo con un bel diagonale. Angelozzi ancora una volta ha dimostrato grande fiuto, Grosso si è confermato tecnico che sa valorizzare i giovani.

Voto: 6,5

Insigne

Partita generosa, tanto movimento sulla corsia destra dove ha creato spazi e lavorato tanto anche in copertura. Non ha trovato la giocata vincente ma il suo contributo è sempre importante.

Voto: 6,5

Dal 15’ s.t. Caso

Un altro ex, entra col piglio giusto per lasciare il segno. Qualche buona accelerazione, pur se gli avversari non fanno complimenti e lo marcano stretto.

Voto: 6

Borrelli

Ancora a segno Gennaro Borrelli

Terzo gol di fila, sesto in stagione. Il centravanti campano sta chiudendo in bellezza un torneo dove è stato decisivo pur non giocando tanto (22 presenze, 541’, 1 rete ogni 91’). Protagonista anche dell’episodio dell’espulsione di Bani. Fa soffrire e non poco Vogliacco.

Voto: 7

Dal 42’ s.t. Moro

Partecipa alla passerella finale.

Voto: s.v.

Baez

L’esterno d’attacco Jaime Baez

Molto vivace e battagliero. Si presenta con un cross per Mazzitelli che di testa spaventa Martinez. Con Cotali forma a sinistra una catena micidiale che strangola il Genoa. E così nasce la rete del 2-1 di Boloca.

Voto: 6,5

Dal 15’ s.t. Rohden

Va a nozze con le squadre lunghe e gli spazi. Diventa un fattore e sfonda le linee avversarie. Chirurgico nell’azione che porta al tris di Borrelli. Peccato per le chance fallite.

Voto: 6,5

Grosso

Ogni parola diventa superflua per definire la stagione dell’allenatore giallazzurro che, dopo la promozione, conquista pure il primo posto. Anche contro il Genoa non sbaglia una mossa: dalla formazione iniziale ai cambi. Malgrado le tante assenze, riesce sempre a tirare fuori il meglio da ogni giocatore della rosa. La forte identità data al gruppo è stata la vera arma vincente del Frosinone.

Voto: 7