Il Giudizio Universale: Frosinone-Monza 2-3

Il Pagellone di Frosinone-Monza 2-3. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Il Pagellone di Frosinone-Monza 2-3. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara. (leggi qui la cronaca: Il Frosinone gioca solo il secondo tempo, il Monza vince nel primo)

IL MIGLIORE

Harroui

Il centrocampista Harroui

Rianima la squadra subito dopo lo 0-3 con un bel gol, il terzo stagionale. Balla tra il centrocampo e la trequarti creando non pochi problemi agli avversari. Pericoloso anche su punizione quando al 33’ del primo tempo impegna Di Gregorio.

Garantisce dinamismo, qualità, inserimenti ed occasioni da rete. Di Francesco ha ritrovato uno dei protagonisti d’inizio stagione. Può essere il primo grande rinforzo per il girone di ritorno.

Voto: 7

Dal 39’ s.t. Cuni

Di Francesco lo getta nella mischia per cercare il 3-3. Niente da fare.

Voto: s.v.

Turati

Incassa 3 reti ma può far poco. Per il resto solo ordinaria amministrazione in una partita dove il Monza, gol a parte, non tira quasi mai in porta.

Voto: 6

Monterisi

Monterisi cerca di fermare Carboni (Foto: Federico Proietti © ANSA)

Capitano per l’occasione, gioca al solito una partita gagliarda da centro destra della difesa a 3. Uscendo sovente sui trequartisti del Monza per cercare di bloccare sul nascere qualsiasi iniziativa. Soprattutto nella ripresa spinge molto sostenendo l’azione offensiva.

Firma l’assist per il gol di Harroui, rimedia un’ammonizione.

Voto: 6

Okoli

Il Monza sfonda al centro in occasione delle 2 reti. Poteva fare qualcosa di più soprattutto sul primo gol di Mota che buca troppo facilmente la retroguardia ciociara. Per il resto non sfigura più di tanto e riesce a contenere bene l’attaccante portoghese.

Voto: 5,5

Lusuardi

Di Francesco rilancia a sorpresa il giovane difensore brasiliano titolare in Coppa Italia a Napoli e contro la Juve. Anche lui sorpreso dal blitz di Mota, sbaglia il disimpegno nell’azione dell’autogol. Sbavature a parte, ci mette impegno ed applicazione. Non si può chiedere la perfezione ad un ragazzo del 2004 alla seconda presenza in Serie A. Viene ammonito.

Voto: 5,5

Dal 39’ st Ibrahimovic

In campo per l’assalto finale. Si danna l’anima ma non basta.

Voto: s.v.

Lirola

Non è al meglio della condizione come ha sottolineato Di Francesco nel post-gara. Agisce da esterno di centrocampo, fatica tanto a trovare le misure. Carboni poi lo mette spesso in difficoltà, tenta qualche spunto in tandem con Soulé ma Pedro Pereira fa buona guardia. Sostituito nell’intervallo con Caso.

Voto: 5

Dal 1’ s.t. Caso

Regala brio e velocità sul fronte sinistro dell’attacco giallazzurro. Malgrado il Monza sia molto compatto riesce a rendersi utile e soprattutto conquista il rigore del 2-3 con un inserimento perfetto sul filtrante di Mazzitelli.

Voto: 6,5

Barrenechea

Okoli e Barrenechea (Foto: Federico Proietti © ANSA)

Meno preciso e lucido rispetto a tante altre partite. Sbaglia qualche appoggio. Soffre i dirimpettai Bondo e Pessina che hanno dinamismo e cifra tecnica. Ma è uno di quei giocatori che finora hanno tirato la carretta più degli altri.

Voto: 5,5

Gelli

Schierato da laterale sinistro, è tra i più vivaci della squadra. Attacca e difende coprendo l’intera fascia. Un motorino inesauribile che costringe Ciurria ad una partita difficile. Si conferma elemento affidabile e soprattutto un jolly a dir poco prezioso.

Voto: 6

Reinier

Vince il ballottaggio annunciato con Mazzitelli. Al rientro dopo l’infortunio, si nota veramente poco. Non entra mai in partita, fatica a trovare la posizione. La lunga assenza si è fatta sentire. Sostituito ad inizio ripresa.

Voto: 5

Dal 1’ s.t. Mazzitelli

Il capitano alza subito la voce e si fa sentire in mezzo al campo. Ex di turno, impatta forte la partita. Fuori nelle ultime 6, dimostra di essere un elemento molto importante come ha rivelato Di Francesco in conferenza. Recupera palla e lancia Caso nell’episodio del rigore. Grande giocata.

Voto: 6,5

Soulé

Soulé trasforma il rigore (Foto: Federico Proietti © ANSA)

Sabato amarissimo per l’argentino protagonista in negativo della sfida col Monza. Prima perde il pallone che dà il via all’azione del raddoppio monzese e poi in apertura di ripresa realizza l’autogol dello 0-3. Cerca di riscattarsi segnando il rigore della speranza, ottavo centro personale.

Al di là degli episodi vive un momento di difficoltà sotto tutti i punti di vista. Svanito l’effetto-sorpresa, gli avversari non gli danno tregua. Spetta a lui ritrovare lo smalto e soluzioni nuove. Mezzo punto in più per il penalty segnato.

Voto: 5,5

Cheddira

Torna titolare dopo 5 partite iniziate in panchina. Ma anche stavolta non riesce a lasciare il segno. Sbaglia un gol a 2 passi da Di Gregorio ma probabilmente sarebbe stato annullato per un fuorigioco precedente. Sbatte contro il muro della difesa monzese ben orchestrata da Gagliardini. L’italo-marocchino continua ad incontrare problemi. Al 15’ della ripresa lascia il posto a Kaio Jorge.

Voto: 5

Kaio Jorge

Più presente nella manovra rispetto a Cheddira ma serviva qualcosa di più ad una squadra che doveva inseguire.

Voto: 5,5

Di Francesco

Eusebio Di Francesco

Qualche scelta non ha convinto come l’esclusione di Mazzitelli dalla formazione titolare. Ma anche il ritorno di Cheddira non lo ha premiato. Il suo Frosinone annaspa e non vince da 6 turni (racimolato appena 1 punto). Le assenze in difesa lo stanno penalizzando oltremisura come gli errori dei singoli.

Urgono rinforzi soprattutto nel reparto arretrato. Conforta lo spirito della squadra che non si arrende mai e lotta fino all’ultima stilla di sudore. Chiude il girone d’andata a quota 19. Un punteggio comunque discreto per un neopromossa.

Voto: 5,5