Il Giudizio Universale: Frosinone-Parma 3-4

Il Pagellone di Frosinone-Parma 3-4. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il Pagellone di Frosinone-Parma 3-4. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara. (leggi qui la cronaca: Il Parma rende più umano il Frosinone)

Il migliore

Mazzitelli

Luca Mazzitelli

E’ il migliore della squadra giallazzurra in una serata molto difficile. Non perde mai la bussola cercando di strappare e cucire gioco. Molto bella l’imbucata per Insigne nell’azione del 2-3. Firma l’assist del 3-3 di Moro con un traversone di rara precisione.

Voto: 6,5

Turati

Lui “re” dei clean sheet subisce 4 reti in una partita. E già questa può essere una notizia. Incerto sul cross di Ansaldi che cercava Zanimacchia ed invece ha trovato la porta. Forse poteva uscire prima e meglio in occasione del terzo gol dello stesso Zanimacchia. Sulle altre reti può fare poco.

Voto: 5,5

Sampirisi

Soprattutto nel primo tempo viene messo sotto pressione dalla catena Ansaldi-Man. Cerca comunque di limitare i danni e la rete del terzino argentino è abbastanza casuale. Non rinuncia a spingere e da un suo traversone nasce l’1-2 di Caso. Nella ripresa meglio come d’altronde tutta la squadra.

Voto: 6

Lucioni

Squalificato col Palermo, il capitano si riprende fascia e posto al centro della difesa. Un rientro a dir poco sfortunato. Sbaglia partita e ci può stare dopo un rendimento monstre da quando è arrivato a Frosinone. Si fa scavalcare dal cross di Ansaldi consentendo a Vasquez di colpire di testa e segnare. Regala il pallone a Zanimacchia in occasione dell’azione dell’1-3. Ed anche sul tiro del 3-4 di Vasquez non accorcia. E poi altri errori, soffre maledettamente “El Mudo” ed un attacco che non dà punti di riferimento.

Voto: 5

Kalaj

Il difensore centrale Kalaj

Senza Ravanelli, bloccato da un affaticamento muscolare, e con Szyminski ko durante il riscaldamento, si ritrova a giocare all’improvviso dopo 4 panchine. Per lui quarta gara sempre da titolare dopo Ternana, Modena e Brescia. Non ripete le prestazioni offerte nelle precedenti uscite pagando l’ingresso in extremis ed una giornata poco felice del reparto. La tecnica e la rapidità delle punte avversarie lo mettono in seria difficoltà.

Voto: 5,5

Cotali

Vince il solito ballottaggio con Frabotta, titolare sabato scorso a Palermo. Per il terzino 50^ presenza in maglia giallazzurra. Disciplinato come gli capita quasi sempre, determinato ed intraprendente con alcune buone incursioni. La macchia è il cartellino giallo che lo metterà fuori gioco per la trasferta di mercoledì a Ferrara.

Voto: 6

Dal 33’ s.t. Frabotta

Un’ala aggiunta, Grosso gli chiede i cross per le “torri” giallazzurre. Non è molto preciso.

Voto: s.v.

Rohden

Poco lucido, corre tanto ma spesso a vuoto in un centrocampo dove il Parma è ben munito con i vari Bernabè, Estevez e Juric. Qualche errore nelle ripartenze, nel secondo tempo non arriva sul traversone di Caso.

Voto: 5,5

Dal 16’ s.t. Bidaoui

Qualche spunto ma poco incisivo. Ci si aspettava di più da un giocatore di esperienza e qualità come l’ex Ascoli. Non sembra comunque avere ancora la condizione migliore.

Voto: 5,5

Boloca

Soprattutto nel primo tempo commette diversi errori in fase d’appoggio e non riesce mai a cambiare passo. Leggero in interdizione, perde più di qualche duello. Alza il livello nella ripresa. Ma non è il solito Boloca.

Voto: 5,5

Insigne

L’attaccante Insigne

Non ha il consueto smalto, almeno nel primo tempo non graffia mai. Poco presente anche in copertura ed infatti non riesce ad accorciare su Ansaldi negli episodi dei cross decisivi. Nel secondo tempo protagonista dell’azione dalla qualche scaturisce il 3-4 di Mulattieri.

Voto: 5,5

Dal 16’ s.t. Baez

Gioca diversi palloni senza trovare l’acuto. Pericoloso al 24’ ma il suo tiro non trova la porta.

Voto: 5,5

Mulattieri

Mulattieri a segno ieri

Grosso lo rilancia nella formazione di partenza dopo 5 turni trascorsi tra infermeria e panchina. Nel primo tempo è ben controllato da Valenti ed Osorio che non gli lasciano respiro. Cresce nel secondo trovando la rete del 3-4 (ottavo centro stagionale).

Voto: 6,5

Dal 33’ s.t. Borrelli

Grosso spera nello “stellone” del centravanti campano. Ma stavolta non va. Un colpo di testa che impegna Buffon e niente più.

Voto: s.v.

Caso

L’attaccante Caso ha segnato l’1-2

Croce e delizia. Ma sicuramente il più pericoloso del Frosinone almeno fin quando resta in campo. Realizza l’1-2 (quinto gol) controllando alla perfezione un pallone in area e spiazzando Buffon. Sbaglia anche tanto, subisce il fallaccio di Estevez poi espulso.

Voto: 6,5

Dal 16’ s.t. Moro

Ha un ottimo impatto sulla partita, realizzando il momentaneo 3-3 con un piattone al volo sul lancio di Mazzitelli. Sesta rete in campionato.

Voto: 6,5

Grosso

Fabio Grosso

Il Frosinone perde l’imbattibilità interna e cede dopo 7 risultati utili di fila. Una sconfitta che ci può stare dopo un periodo vissuto sulla cresta dell’onda. Non gli si possono imputare grandi colpe. Le scelte sono quelle che avrebbe fatto chiunque, è sfortunato quando nel riscaldamento s’infortuna Szyminski. Anche i cambi (Moro in gol) gli danno ragione. C’è da dire che la rete di Vasquez in avvio ed il raddoppio di Ansaldi poco dopo hanno complicato i piani.

Forse la squadra per la prima volta non è stata feroce ed ha risentito del clima che si respirava allo stadio. Tuttavia niente drammi: il grande vantaggio sulle inseguitrici consentirà di assorbire la sconfitta senza contraccolpi.

Voto: 6