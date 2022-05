Il Giudizio Universale: Frosinone – Pisa 1 – 2

Il Pagellone di Frosinone - Pisa 1-2. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Il Pagellone di Frosinone – Pisa 1 – 2. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara. (leggi qui la cronaca: Il Frosinone perde la partita e l’ultimo treno per i playoff)

Il migliore

Gatti

Il difensore Gatti

E’ uno degli ultimi ad arrendersi al destino atroce. Ed infatti in pieno recupero sfiora il gol del 2-2 che sarebbe valso i playoff. Commette un errore decisivo sulla giocata di Lucca in occasione dello 0-2 ma poi si riprende, alza il muro e dà l’anima. Nel finale gioca a tutto campo, facendo a sportellate con il mondo. Per lui era l’ultima gara a Frosinone, lo aspetta un futuro radioso alla Juve e chissà quanto avrebbe pagato per regalare ai tifosi i playoff.

Voto: 6

Ravaglia

Il portiere Ravaglia (Foto © Mario Salati)

Proprio all’ultima giornata ritrova la maglia da titolare. Incolpevole sui gol: anzi sul primo salva su Birindelli prima di essere superato dalla mezza rovesciata di Puscas. Per il resto qualche buona uscita, una parata nella ripresa.

Voto: 6

Zampano

Il terzino Zampano (Foto: Mario Salati / Alessioporcu.it)

Conclude il suo ottimo campionato con una prova sottotono. Si vede lontano un miglio che non è in condizione a causa probabilmente dell’infortunio patito. Spinge poco e quando lo fa trova la strada sbarrata dall’ottimo Beruatto. Incerto in difesa come sul primo gol quando è in ritardo su Puscas. Grosso lo sostituisce nell’intervallo.

Voto: 5

Dal 1’ s.t. Oyono

Senza infamia e senza lode. Presidia la fascia cercando di non commettere errori. Solo nel finale si fa sotto alzando il baricentro. Non si poteva chiedere di più ad un ragazzo che ha collezionato solo 2 presenze e 88’.

Voto: 6

Barisic

In perenne difficoltà sugli attaccanti nerazzurri ed in particolare Puscas. E poi la posizione di Sibilli lo costringe talvolta ad uscite pericolose. Nel primo tempo soffre parecchio e rimedia anche un’ammonizione pesante. Meglio nella ripresa ma è mancato sotto il profilo della personalità.

Voto: 5,5

Cotali

In dubbio per un attacco influenzale, alla fine è regolarmente in campo. Qualche sbavatura, deve guardarsi da Birindelli che attacca bene la corsia. Buona volontà ed impegno non mancano ma neppure bastano in una gara decisiva come quella contro il Pisa.

Voto: 5,5

Garritano

Garritano in azione

Inizia forte ed il suo movimento crea un po’ di scompiglio tra le linee del Pisa. E’ lui a lanciare Canotto nell’azione del rigore assegnato e poi cancellato dal Var. Con il passare dei minuti i nerazzurri gli prendono le misure, nel finale di primo tempo ha una chance per accorciare. Nel secondo tempo cala alla distanza ed invece sarebbe servito il solito Garritano.

Voto: 5,5

Ricci

Il centrocampista Ricci

Non è lucido come altre volte e fatica a dettare i tempi del gioco. Soffre l’aggressività degli avversari che non lo fanno ragionare. Sbaglia diversi passaggi anche per la fretta di liberarsi del pallone. Prova la conclusione dalla distanza ma non ha il piede caldo. In una partita così importante avrebbe dovuto dare di più come esperienza, tecnica e tattica.

Voto: 5

Boloca

Non sfigura più di tanto e forse tra i centrocampisti è il migliore. Tra l’altro nel primo tempo impegna Nicolas con un tiro da fuori area. Gioca tanti palloni, corre per 2, ma stavolta gli manca un po’ di coraggio nella giocata.

Voto: 6

Dal 25’ s.t. Rohden

Chiamato a dare esperienza e un tocco di qualità, si nota soltanto per un’ammonizione.

Voto: 5

Canotto

L’attaccante Canotto

Tra gli attaccanti è il più vivace ed intraprendente anche se non incide. Dopo 5’ si procura un rigore che avrebbe potuto indirizzare la partita ma il Var lo pesca in fuorigioco. Per il resto prova a trovare lo spunto, crossa ma non trova mai la precisione. Sostituito da Novakovich.

Voto: 5,5

Dal 25’ s.t. Novakovich

Poco o nulla nella manciata di minuti che Grosso gli ha concesso. Ci si aspettava qualcosa di più, ma per il centravanti statunitense è stata una stagione complicata sin dall’inizio.

Voto: 5

Ciano

Ciano prova il tiro

Mette lo zampino nell’autorete di Leverbe che riapre la contesa. Per il resto fatica da centravanti come è capitato in altre gare. I difensori centrali del Pisa Leverbe ed Hermannsson mordono e fanno male. Neanche sui tiri piazzati riesce a graffiare.

Voto: 5

Dal 37’ s.t. Cicerelli

Una delle carte della disperazione di Grosso ma non è un asso.

Voto: s.v.

Zerbin

Al rientro da titolare dopo i problemi fisici accusati la settimana scorsa. Non è pimpante come ha abituato, appare anche stanco e poi di fronte ha un terzino di valore come Birindelli. Nel recupero del primo tempo ha una buona chance ma perde un tempo di gioco ed il suo tiro viene ribattuto. Nella ripresa lotta e corre ma senza costrutto.

Voto: 5,5

Dal 43’ s.t. Tribuzzi

L’ultima carta della disperazione. Neanche questa è vincente.

Voto: s.v.

Grosso

Il tecnico Grosso

Il suo Frosinone è crollato sul traguardo. Una beffa atroce per una squadra che è stata quasi sempre tra le prime otto. Ma i giallazzurri i playoff non li hanno persi col Pisa ma in trasferta dove nel girone di ritorno hanno conquistato solo 7 punti in 10 gare. Le sconfitte in casa del Pordenone, a Crotone ed a Ferrara sono state decisive. E in tal senso il tecnico dovrà riflettere su cosa è mancato in quelle partite. Contro il Pisa la squadra ha dato tutto ma senza troppe idee. Servivano inoltre maggiore lucidità e più accortezza. Le sostituzioni stavolta non hanno regalato il cambio di passo.

Voto: 5