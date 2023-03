Il Giudizio Universale: Frosinone-Venezia 3-0

Il Pagellone di Frosinone-Venezia 3-0. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il Pagellone di Frosinone-Venezia 3-0. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara.

Il migliore

Mulattieri

Il bomber Mulattieri ha toccato la doppia cifra (Foto © Mario Salati)

Balza in doppia cifra aprendo e chiudendo la sfida col Venezia. La prima rete è bellissima: raccoglie il tocco di Insigne e palla al piede si mangia campo ed avversari fino al gol segnato con un tiro al fulmicotone.

Firma la doppietta con un sigillo d’attaccante d’area, facendosi trovare nel posto giusto al momento giusto. In una parola: decisivo. Tiene sotto scacco Hristov e soci fino a quando non lascia il posto nel finale a Borrelli.

Voto: 7,5

Dal 42’ s.t. Borrelli

All’andata aveva segnato il tris. Stavolta non ha il tempo per incidere.

Voto: s.v.

Turati

Il portiere Turati (Foto © Mario Salati)

Dopo il gol di Caso in apertura di ripresa, chiude la porta a Johnsen. Evitando così che il Venezia rientri in partita. Per il resto poco impegnato.

Il solito show sotto la Curva Nord alla fine della partita.

Voto: 6

Oyono

Dal cilindro di “Mago Grosso” esce il terzino franco-gabonese. In panchina nelle ultime 6 l’esterno gioca un’ottima partita costruendo e rifinendo l’azione del terzo gol. Per il resto governa la fascia destra con la maestria di un veterano bloccando soprattutto l’ex Zampano e gli inserimenti di Ellertsson.

Voto: 6,5

Lucioni

Non si passa dalle sue parti. Il capitano giallazzurro giganteggia sulle palle alte, anticipa tutto tutti e mette la museruola al bomber Pohjanpalo, presentatosi allo “Stirpe” col biglietto da visita di 9 reti. La difesa continua ad essere il punto di forza della capolista e la meno battuta del campionato

Voto: 6.5

Ravanelli

Anche l’ex Cremonese non sbaglia praticamente nulla confermandosi una garanzia nel pacchetto arretrato sia quando deve marcare Pohjanpalo che Cheryshev il quale giostra più arretrato. Da notare qualche buona uscita palla al piede. Nella ripresa il Venezia aumenta il potenziale offensivo ma Ravanelli non concede nulla.

Voto: 6,5

Cotali

Il terzino Cotali al rientro dalla squalifica (Foto © Mario Salati)

Al rientro dalla squalifica, Grosso lo spedisce in campo dall’inizio. Il terzino bresciano risponde presente giocando una partita di sostanza e concentrazione.

Qualche sortita, una fase difensiva impeccabile.

Voto: 6,5

Rohden

Torna nell’undici dopo la panchina iniziale a Ferrara. Nel primo tempo ruba la scena: corsa, giocate, spesso padrone del centrocampo. Colpisce l’interpretazione data alla gara, quasi da secondo regista. Dà il via all’azione dell’1-0, imbuca per Insigne vicino al gol e prova a battere Joronen su servizio di Caso. Nella ripresa accusa una flessione ma aveva dato tutto.

Voto: 7

Dal 20’ s.t. Kone

Altri minuti da mettere nelle gambe per ritrovare la condizione migliore.

Voto: 6

Boloca

Il centrocampista Boloca (Foto © Mario Salati)

Sostituisce Mazzitelli in cabina di regia e non lo fa rimpiangere. Partita lineare, pulita e di personalità.

Si muove come un veterano del centrocampo strappando e cucendo gioco.

Voto: 6,5

Gelli

E’ una delle mosse a sorpresa di Grosso che lo schiera titolare per la prima volta dopo lo scampolo di gara disputato a Ferrara. Mezzala sinistra, disciplinato, non vuole strafare. Sembra avere margini di crescita.

Voto: 6

Dal 42’ s.t. Oliveri

Partecipa alla festa finale.

Voto: s.v.

Insigne

L’attaccante Insigne, autore di una buona prova (Foto © Mario Salati)

Sempre nel vivo dell’azione con sprazzi di classe pura come quando di prima intenzione lancia Mulattieri in occasione del primo gol. Potrebbe segnare poco prima della mezzora ma Joronen si supera.

Nel secondo tempo regala un bel pallone a Caso che timbra il palo. I difensori veneti faticano un mondo per stargli dietro.

Voto: 6,5

Dal 20’ s.t. Baez

Ottimo impatto sulla sfida ma non è una novità. L’uruguaiano è molto vivace, crea problemi alla retroguardia avversaria, Joronen gli nega la gioia del gol.

Voto: 6,5

Caso

Caso esulta dopo la rete del 2-0 (Foto © Mario Salati)

Con Mulattieri è il migliore in campo. Realizza il suo settimo gol stagionale, il terzo di fila a conferma di uno straordinario momento di forma. Per il trio difensivo veneto è un incubo.

Parte a sinistra, ma poi svaria su tutto il fronte d’attacco regalando perle di gran calcio. Potrebbe segnare altri gol, colpisce il palo, serve palloni deliziosi ai compagni.

Voto: 7,5

Dal 29’ s.t. Bidaoui

Impegna severamente Joronen con un bel tiro a giro. Subito nella mischia con tutte le buone intenzioni.

Voto: s.v.

Grosso

Altra gara-capolavoro per Fabio Grosso (Foto © Mario Salati)

Un’altra lezione di calcio da parte del professor Grosso. Cambia 7 elementi rispetto al match di Ferrara ed il Frosinone asfalta il Venezia tenendo le distanze immutate con le inseguitrici.

Le scelte a sorpresa di Oyono e Gelli sono l’ennesime felici intuizioni di una stagione dove non ha sbagliato nulla o quasi.

Bravo a coinvolgere tutta la rosa in un’avventura che di settimana in settimana si sta trasformando in un sogno. L’impostazione della partita ha rasentato la perfezione, la padronanza della squadra è stata eccezionale.

Voto: 7