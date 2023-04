Il Giudizio Universale: Perugia-Frosinone 1-1

Il Pagellone di Perugia-Frosinone 1-1. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il Pagellone di Perugia-Frosinone 1-1. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara. (leggi qui la cronaca: Frosinone, pari a Perugia ma pieno di carattere)

Il migliore

Dal 10’ s.t. Mulattieri

Implacabile davanti a Gori, realizza il suo undicesimo gol stagionale. Regala un pari pesantissimo, dopo la doppietta segnata nell’Under 21. Il suo movimento su tutto il fronte d’attacco spaventa la difesa del Perugia che deve serrare le fila. Fa discutere la sua esclusione dalla formazione iniziale. Ancora una volta dimostra di saper incidere anche da subentrato.

Voto: 7

Turati

Il portiere Turati (Foto © Mario Salati)

E’ piazzato sulle 2 conclusioni nello specchio di Di Carmine. Un paio di uscite e il tiro fuori di Lisi che mette un po’ di apprensione. Il primo tempo scivola via così. Nel secondo il Perugia passa e può far poco per evitare il gol nato dopo un’azione rocambolesca e controversa. Devia un diagonale pericoloso di Di Serio.

Voto: 6

Sampirisi

Al rientro dopo la panchina col Cosenza. Ha un cliente scomodo come Lisi molto intraprendente sulla fascia sinistra e notoriamente dotato di un ottimo calcio. C’è da sudare per contenere le sortite dell’esterno perugino. Nel finale di prima frazione ha la palla del vantaggio ma il suo tiro viene ribattuto da Rosi. Partita comunque complicata, prova ad appoggiare Rohden ed Insigne in fase d’attacco. Alla fine se la cava con mestiere.

Voto: 6

Lucioni

Ingaggia un duello rusticano con il navigato centravanti Di Carmine (1 degli ex tra l’altro). Confronto non facile per il capitano contro un attaccante spigoloso ed esperto. Tra una sportellata e l’altra il difensore contiene l’avversario al quale lascia rare chance (solo la traversa in occasione della rete). Prezioso sulle palle alte.

Voto: 6

Kalaj

Il giovane difensore Kalaj in marcatura su Matos

Confermato dopo la gara col Cosenza (era entrato al 17’ al posto di Szyminski), l’italo-albanese deve controllare Matos che in verità non combina un granché. Tiene le consegne con disciplina ma anche con qualche sofferenza. Rimedia un’ammonizione.

Voto: 6

Cotali

Come Sampirisi ha un avversario diretto a dir poco scorbutico: l’ex Casasola, autore del gol del momentaneo vantaggio. Il terzino bresciano fatica per frenare l’argentino in grande spolvero ed arrembante fino all’ultimo respiro. Tanto che viene ammonito.

Voto: 5,5

Rohden

Il centrocampista Rohden

Torna dopo la squalifica e soprattutto nel primo tempo è uno dei più vivaci. E quindi pericolosi. I suoi inserimenti possono far male alla difesa umbra. Il gol annullato a Moro nasce da un suo cross (il pallone era uscito), allo scadere impegna Gori con un tocco al volo in piena area. Non disdegna la battaglia con il dirimpettaio Santoro. Anche lui ammonito.

Voto: 6,5

Dal 34’ s.t. Mazzitelli

Dopo aver recuperato dall’infortunio, parte in panchina. Chiamato nell’ultimo scampolo di partita per dare maggiore qualità al centrocampo, ha un buon impatto sul match. Una conclusione a lato e soprattutto nel finale una chiusura provvidenziale su Luperini.

Voto: 6

Boloca

Ordinato, pulito e preciso nel palleggio. Scherma Luperini, corre per quattro. Prende coraggio e per 2 volte tenta la fortuna dalla distanza. Una pecca: gli mancano la giocata e l’invenzione che possano cambiare la partita. Ma le sue caratteristiche sono altre. E da questo punto di vista deve migliorare.

Voto: 6,5

Gelli

Grosso continua a dargli fiducia. Stavolta meglio in interdizione dove incrocia i tacchetti con Capezzi ed aiuta Cotali spesso in difficoltà. Nel primo tempo lavoro oscuro, mentre nella ripresa alza il raggio d’azione ed è più intraprendente.

Voto: 6

Dal 43’ s.t. Garritano

In campo negli ultimi minuti.

Voto: s.v.

Insigne

Ritrova la maglia da titolare dopo 2 panchine. Non è il giocatore ammirato in tante partite ma in ogni modo prova a far cambiare passo alla squadra con le sue proverbiali giocate. Missione non facile, resta spesso bloccato dalla morsa di Struna e Lisi. Ha però il grande merito di confezionare il lancio perfetto per Caso nell’azione dell’1-1.

Voto: 6

Dal 34’ s.t. Baez

Non riesce ad incidere pur non risparmiandosi.

Voto: s.v.

Moro

Preferito a Mulattieri, trova una difesa molto esperta e forte fisicamente con Rosi, Angella e Struna. Gli viene annullata una rete: nella circostanza aveva comunque dimostrato fiuto per la porta. Si costruisce un’altra buona chance però il tiro non è preciso. Talvolta difetta di velocità, per il resto gara di sacrificio fino alla sostituzione con Mulattieri.

Voto: 6

Bidaoui

Esordio dal 1′ per l’esterno Bidaoui

Esordio da titolare per l’esterno tunisino. L’inizio è promettente, è suo il primo tiro del Frosinone parato da Gori. In alcune circostanze appare timido e troppo morbido di fronte ad un “veterano” come l’ex Rosi. Nel secondo tempo prova di nuovo la conclusione senza inquadrare la porta.

Voto: 5,5

Dal 10’ s.t. Caso

Infiocchetta l’assist per il pareggio di Mulattieri. Ottimo il movimento sul lancio d’insigne, perfetto l’aggancio come il pallone servito al compagno. Tenta di strappare e far saltare il banco con la sua imprevedibilità. Sporca i guanti di Gori. Anche la sua esclusione dall’undici di partenza ha lasciato perplessi.

Voto: 6,5

Grosso

Il tecnico Grosso

La formazione ha sorpreso un po’ tutti. Ma è chiaro che il polso della squadra ce l’ha solo lui. “La squadra che ha iniziato ha disputato un buon primo, creando i presupposti per segnare”, si è difeso il tecnico. Dubbi comunque sulle scelte di lasciare fuori Caso e Mulattieri. Mentre le assenze e quei giocatori ancora a corto di condizione continuano a penalizzare l’allenatore giallazzurro. Tuttavia ancora una volta riesce a trovare la quadra grazie ai cambi.

Il Frosinone comunque non vive un gran momento: 2 punti nelle ultime 3 gare; per la prima volta è rimasto senza vittorie per più di 2 partite. Confortano la classifica (+10 sul terzo posto occupato dal Bari) ed il carattere mostrato.

Voto: 6