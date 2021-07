Il gol del Frosinone parla maltese: è Satariano-show nel primo test

I giallazzurri rifilano 25 reti al Trevi nel Lazio con il poker del giovane attaccante proveniente dall’Isola. In luce anche Ciano, Iemmello e Tribuzzi, autori di una tripletta. Il tecnico Fabio Grosso ha schierato la squadra con il 4-3-3 che sarà il marchio di fabbrica della formazione canarina. Sabato a Fiuggi altra amichevole contro l’Alatri.

Alessandro Salines Lo sport come passione

È calcio d’estate, ma 25 gol in una partita bisogna segnarli e saperli segnare. Nella prima uscita ufficiale all’Amati, davanti a 150 spettatori, il Frosinone realizza una “messe” di reti ai dilettanti del Trevi nel Lazio che la prossima stagione parteciperanno al campionato di Terza categoria. Un buon galoppo per i canarini in ritiro a Fiuggi da lunedì scorso dopo il periodo di preparazione a Ferentino.

Venticinque gol al Trevi che vanno a sommarsi ai 7 segnati all’Equipe Lazio nell’allenamento congiunto della scorsa settimana. Insomma è un Frosinone che trova la via della rete facilmente ed è già un segnale incoraggiante nel percorso d’avvicinamento al campionato. E’ chiaro che tutto va contestualizzato e non si deve dimenticare il valore dell’avversario.

MODULO 4-3-3

Niccolò Brighenti

Come nell’allenamento congiunto contro l’Equipe, anche a Trevi il Frosinone si è schierato con il 4-3-3 che sarà il marchio di fabbrica di Fabio Grosso nel torneo che verrà. La formazione, disegnata nel primo tempo dal tecnico giallazzurro, s’avvicina a quella che sarà ai nastri di partenza a partire dal 21 agosto.

Tra i pali subito l’ultimo arrivato Ravaglia. In difesa Brighenti e Zampano hanno giocato sulle fasce mentre al centro il neo acquisto Gatti ha destato una buona impressione accanto al polacco Szyminski. A centrocampo un trio collaudato come Rohden-Maiello-Boloca alle spalle del tridente composto da Tribuzzi, Ciano e Matarese. Quest’ultimo (autore di una doppietta) ha mostrato segnali di ripresa dopo il grave infortunio che lo ha tenuto ai box la scorsa stagione durante il prestito alla Casertana. L’attaccante campano sembrava destinato a finire sul mercato ma sta guadagnando posizioni e chissà che non diventi un rinforzo inatteso.

Nel secondo tempo la girandola di cambi e un altro undici in campo. Spazio quindi anche agli altri neo acquisti (Koblar, Klitten, Haoudi e Satariano) ed ai giovani aggregati dalla Primavera.

SENTENZA-SATARIANO

Dopo la tripletta firmata all’Equipe Lazio, l’attaccante Satariano si è ripetuto firmando addirittura 4 gol nel giro di 23’ (per lui pure un palo ed una rete annullata per fuorigioco). Al netto del valore degli avversari, il giovane bomber maltese si sta rivelando un giocatore interessante. Molto deciso sotto porta, nonostante Grosso lo abbia schierato da punta esterna in un tridente con Iemmello e Jirillo.

Confermate almeno per adesso le referenze arrivate dall’Isola, compresa quella di Davis Mangia, ct della nazionale di Malta che malgrado la giovane età lo ha già utilizzato nelle qualificazioni mondiali.

Tra i protagonisti anche Iemmello, Ciano e Tribuzzi, autori ciascuno di una tripletta. Ad aprire la goleada comunque è stato Boloca dopo 2’. A segno poi Gatti, Rohden, Zampano, Brighenti, Jirillo (doppietta), Vitale, Cangianiello e Koblar.

Sabato pomeriggio alle 17 si replica a Fiuggi contro l’Alatri e l’asticella s’alzerà.