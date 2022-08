Il mercato si prende la scena: le 20 “sorelle” sono incontentabili

Alla vigilia della terza giornata si parla poco di campo e tanto di campagna acquisti. Diversi i colpi messi a segno in queste ore: Si muove ancora il Frosinone: ufficiale Ravanelli, fatta per Insigne. Il livello altissimo del campionato impone di rinforzarsi per puntare alla Serie A ma anche per non correre rischi di retrocessione

Alessandro Salines Lo sport come passione

Più che una “Serie Big” per ora c’è un big-mercato. Giochi di parole a parte, alla vigilia della terza giornata (si parte sabato sera con 4 gare) a tenere banco è soprattutto la campagna acquisti-cessioni che quest’anno è a dir poco scoppiettante. Le 20 “sorelle” sembrano incontentabili e sparano colpi su colpi. Una corsa senza freni verso il rinforzo che si spera sia il migliore.

Un mercato-super ma anche un po’ frenetico e in alcuni casi “nonsense”. Certo negli ultimi giorni c’è stata sempre maggiore fibrillazione tuttavia questa sessione sembra particolarmente animata. E se questo è il trend, fino a giovedì 1 settembre (alle 20 suonerà il gong) ne vedremo delle belle.

Voglia di Serie A e paura di retrocedere

Samuele Mulattieri, neo attaccante del Frosinone

Un mercato così frenetico si spiega guardando il campionato. Un torneo molto difficile, una Serie A2 come è stato ripetuto fino alla nausea.

Ci sono tanti club ambiziosi che vogliono provare la scalata alla Serie A in via diretta o ai playoff. E quindi i dirigenti cercano di battere la concorrenza a partire dal calciomercato rinforzando il più possibile la squadra.

Allo stesso tempo però non manca la paura di scendere in Serie C: la sensazione è che il confine tra la zona playoff e quella retrocessione potrebbe essere molto labile. Quindi bisogna attrezzarsi al meglio e non lasciare nulla d’intentato. A costo di enormi sacrifici.

Cutrone e Strootman: colpi da Serie A

Il trequartista Mancosu già decisivo al Cagliari

Prendete il Como. I lariani non si sono fermati a Fabregas ma hanno voluto stupire ancora: nelle ultime ore hanno ingaggiato l’attaccante Cutrone dal Wolverhampton, ex Milan e Fiorentina. E non contenti hanno pure preso il centrocampista Faragò dal Cagliari che vanta 101 gare in Serie A.

E che dire del Genoa tra le favorite alla promozione. La società rossoblu non sembra paga e continua ad imbottire l’organico di nomi importanti. Negli ultimi giorni sono arrivati il trequartista Aramu dal Venezia, il centrocampista Strootman dal Marsiglia e l’attaccante Puscas dal Reading e reduce da una buona stagione a Pisa.

Un tris importante che alzerà il livello di un organico già molto competitivo. Un’altra big come il Cagliari ha aggiunto il fantasista Mancosu, subito decisivo nella vittoria contro il Cittadella, ed il terzino Barreca dal Monaco.

Le capoliste non stanno a guardare

Il difensore Sampirisi del Frosinone

Anche Frosinone e Cosenza, battistrada a sorpresa dopo 2 giornate, sono state contagiate da queste febbre-mercato.

Il club ciociaro in questa settimana ha sferrato 3 colpi importanti come Mazzitelli, Sampirisi, Ravanelli (ufficializzato in prestito) che puntelleranno non poco la rosa di Grosso. E non è finita: è fatta per l’esterno d’attacco Insigne dal Benevento in cambio di Ciano ed un conguaglio di 400 mila euro, ed un terzino sinistro (sondato Calafiori della Roma ma non è facile).

Ad onor del vero il Frosinone si è mosso con meno frenesia e più strategia rispettando un po’ il canovaccio della scorsa stagione. Nelle prime settimane ha lavorato molto sui giovani (Lucioni a parte) ed ora invece sfruttando opportunità e relazioni sta completando l’organico con elementi di maggiore esperienza. Si è mosso pure il Cosenza che ha regalato qualità e geometrie al suo centrocampo, prendendo un regista di valore come Calò dal Genoa.

Simy e Ciano a Benevento, Brescia oltre i problemi

Il centravanti Simy ingaggiato dal Benevento

La formazione campana, prossima avversaria di Frosinone, ha risposto alle fibrillazioni (il tecnico Caserta in bilico con De Rossi sullo sfondo) di quest’inizio con una forte accelerazione sul mercato.

Sbarcano nel Sannio gli attaccanti Simy dalla Salernitana in prestito con obbligo di riscatto in caso di Serie A e Ciano dal Frosinone nell’ambito dello scambio con Insigne. Dalla Salernitana potrebbe arrivare pure il difensore Veseli.

La scoppola rimediata a Frosinone ha spinto il Brescia ad andare oltre le vicissitudini finanziarie del presidente Massimo Cellino. E così Clotet avrà i rinforzi di qualità richiesti come l’esterno Jallow dall’IFK Goteborg, i centrocampisti Benali dal Crotone e Viviani dalla Spal. Vicino pure il laterale Frabotta dal Lecce. L’Ascoli vuole alimentare le sue ambizioni ed ha pescato in Portogallo il talentino Pedro Mendes, attaccante dello Sporting Lisbona.

Parma e Palermo non badano a spese

L’ex canarino Charpentier è passato al Parma

In fermento pure 2 nobili decadute del calcio tricolore che puntano al ritorno in Serie A. Entrambe con proprietà straniere.

Il Parma americano nel giro di un paio di giorni ha chiuso con il terzino argentino Ansaldi, ex Toro ed Inter, e con l’attaccante Charpentier, proveniente dal Genoa ma reduce dall’ottimo campionato a Frosinone (11 reti). Il franco-congolese è stato un investimento importante: ha firmato un triennale con opzione per il quarto.

Dal canto suo il Palermo targato Manchester City si è assicurato il centrocampista Segre dal Torino e l’esterno Mateju dal Venezia. E conta di chiudere per Machin del Monza e Saric dell’Ascoli.

Gli altri movimenti

L’attaccante Sibilli (a destra) piace al Modena

Da qui a giovedì si aspettano le mosse di tutte le 20 squadre che cercheranno di rafforzare il più possibile gli organici. L’altra matricola Bari intanto ha preso il difensore Zuzek dal Capodistria ma gli ultimi giorni potrebbero portare colpi importanti. Pure il Venezia ha arricchito il reparto arretrato con Candela dal Genoa. Acquisto interessante della Ternana che ha prelevato dalla Lazio il giovane attaccante Raul Moro.

La Spal ha consegnato al suo tecnico Venturato il pupillo Proia, centrocampista di grande esperienza in Serie B. La Reggina sogna il centrocampista Hernani del Parma per chiudere un mercato importante. A Modena ecco l’esterno del Burkina Faso Guiebre dal Monopoli mentre è stato proposto l’attaccante Juwara del Bologna e piace la punta Sibilli del Pisa. Infine il Cittadella sempre molto oculato ma non per questo vigile: ha preso il difensore Felicioli dal Venezia.