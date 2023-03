Il mistero di LiberAnagni si svela domenica

LiberAnagni svela domenica sera il nome del suo candidato sindaco. In pole Santovincenzo. Ma Felli tiene aperto il dibattito. Come alternative lui o l'ex assessore Pampanelli. Si spaccano Naretti e Rosatella?

E pure un altro pezzo della campagna elettorale di Anagni va a posto. Domenica sera infatti ad Anagni, alle 18, sarà ufficialmente presentato il candidato a sindaco della coalizione LiberAnagni, che in città raccoglie da ormai diversi mesi il mondo più progressista, legato anche e soprattutto alle tematiche dell’ambiente e della difesa del territorio.

La coalizione era stata già ufficialmente presentata qualche mese fa. La novità sta appunto nel fatto che domenica sera dovremmo finalmente conoscere il nome del candidato a sindaco.

In due per LiberAnagni

Luca Santovincenzo

Una poltrona per la quale, almeno al momento, sembrano in corsa due persone, anche se nessuna delle due ha, almeno per adesso, dato neanche mezza dichiarazione ufficiale al riguardo.

Una è quella dell’avvocato Luca Santovincenzo, che ufficialmente è solo il portavoce di LiberAnagni. Di lui ormai mesi, se non anni, si parla come dell’effettivo candidato a sindaco. L’avvocato, a domanda precisa, non ha mai dato una risposta ufficiale né in un senso né nell’altro; ma il suo è ovviamente il nome più forte in questo senso.

Non è però il solo perché, sempre secondo le indiscrezioni che arrivano da quell’area, ci sarebbe anche un altro avvocato, questa volta Giuseppe Felli, l’ex vicesindaco durante l’amministrazione di centrosinistra guidata dal colonnello Fausto Bassetta. Starebbe sollecitando una riflessione per far fare un passo indietro allo stesso Santovincenzo, per subentrare lui stesso come candidato a sindaco della coalizione; oppure, in caso di un’opzione rosa, puntare sull’ex assessore Simona Pampanelli.

A quanto è dato sapere i tentativi, fino ad ora, si sono arenati sulla volontà ferrea dell’avvocato Santovincenzo di essere lui il candidato sindaco, anche se ha sempre ufficialmente smentito ogni cosa. Il mistero dovrebbe essere svelato entro le 18 di domenica prossima.

Il futuro di Anagni Futura

Naretti e Rosatella

A quel punto resterà soltanto da sapere chi sarà il candidato a sindaco della coalizione Anagni Futura, che fa riferimento agli uomini dell’ex sindaco Franco Fiorito.

Tra le indiscrezioni delle ultime ore c’è anche quella relativa alla possibile separazione di una delle coppie di fatto più inossidabili della politica anagnina degli ultimi anni: quella composta dal generale Guglielmo Rosatella e dal consigliere comunale Pierino Naretti.

La coppia, fino adesso ferrea sia quando si era trattato di stare in maggioranza che quando si era trattato di criticare Natalia, per poi passare all’opposizione, sembra sia sul punto di scoppiare in seguito alla decisione del generale Rosatella di allontanarsi dal gruppo di SiAmo Anagni, per approdare, anche se lui non lo ha ammesso ufficialmente, dalle parti di Fiorito. (Leggi qui: E il generale ridisegnò il fronte).

Una decisione che, a quanto raccontano quelli che gli sono vicini, non avrebbe trovato d’accordo il consigliere Naretti. Che avrebbe invece deciso di rimanere dalle parti di Alessandro Cardinali e del gruppo di SiAmo Anagni.