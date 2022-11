Il Papa non abita più ad Anagni

Venerdì sera anticipo in casa dell’Ascoli dell’ex Dionisi per allungare la striscia positiva e continuare la fuga in testa. Sarà una gara difficile contro un’avversaria in forma (4 risultati utili di fila). “Abbiamo fiducia ma niente voli pindarici”, ha detto Grosso che ha perso l’ivoriano fino a gennaio. Out anche Caso. Nelle file dei marchigiani recupera Buchel, dubbio Gondo-Mendes