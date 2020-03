Il Pd vince le elezioni: a Gualtieri oltre il 60%

Foto © Imagoeconomica Genevieve ENGEL

Il centrosinistra mantiene il seggio alla Camera Roma1. Roberto Gualtieri eletto con oltre il 60%

L’annuncio la fa Nicola Zingaretti sulla sua bacheca Facebook dieci minuti prima della mezzanotte. Scrive: «Bravo Roberto. Un’altra vittoria, con un grande scarto. L’alleanza funziona, da un po’ si è tornati a vincere. Grazie a tutte e tutti coloro che ci hanno creduto e che hanno combattuto in una situazione difficile. E non finisce qui!».

Il Partito Democratico vince le elezioni suppletive. Mantiene il seggio del collegio della Camera dei Deputati Roma1 che aveva strappato con le unghie ed i denti Paolo Gentiloni in quel tragico marzo 2018 in cui il Pd renziano si è sgretolato. Era una delle poche bandiere Dem rimaste a sventolare in un’Italia tutta leghista e pentastellata.

Una consultazione avvenuta in sordina, colpa di un Coronavirus che fa tenere gli assembramenti. Colpa di una città che sta metabolizzando la delusione del voto grillino di poi anni fa. L’affluenza è arrivata al 17,66%: hanno votato 32.880 cittadini su 186.234 aventi diritto.

Non c’è stata partita. Quando era stato scrutinato il 10% delle schede, Roberto Gualtieri aveva superato il 60% dei consensi.

È stato a quel punto che Nicola Zingaretti ha rotto gli indugi e fatto la dichiarazione.