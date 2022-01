Il pollice di Maccaro e la foto con Evangelista al cimitero

Il 2022 politico di Cassino inizia così come era finito il 2021: con una guerra fredda tra il sindaco e l’assessore Maccaro. E con la linea calda con il consigliere 'd'opposizione' Evangelista

Massimo Gentile Sao ko kelle terre...

La convocazione ancora non c’è ma tutte le voci interne al municipio assicurano che venerdì ci sarà la conferenza stampa nella quale il sindaco di Cassino Enzo Salera traccerà il bilancio dell’anno appena trascorso. E fisserà gli obiettivi per il 2022. Sotto il profilo politico invece manderà i segnali per il secondo tempo della sua amministrazione ora che è stato superato il giro di boa della consiliatura.

Evangelista con la maggioranza

Il primo segnale arriva dal sopralluogo sul cantiere per l’ampliamento del cimitero di San Bartolomeo. I lavori sono finiti ed il sindaco è andato a verificare. Dove sta il segnale? Ad accompagnarlo c’erano i consiglieri comunali di maggioranza Sergio Marandola e Riccardo Consales con il responsabile dell’Area Tecnica Mario Lastoria. Ma a spiccare è stata un’altra personalità, immortalata in uno scatto “rubato” durante il sopralluogo: si tratta del consigliere comunale Franco Evangelista.

Franco Evangelista

L’ex capogruppo della Lega, poi tesserato a Fratelli d’Italia, primo degli eletti del Centrodestra nelle elezioni comunali del 2019, ad oggi è indipendente, ufficialmente all’opposizione. Da mesi, però, ha un canale di dialogo aperto con il sindaco Salera. Che gli avrebbe suggerito di iniziare a lavorare ad un progetto civico in vista delle prossime elezioni comunali. Forse è anche per questo che Evangelista sta prendendo sempre di più le distanze dal Centrodestra.

Lo ha capito bene il consigliere d’opposizione Benedetto Leone che nelle scorse settimane ha criticato l’atteggiamento di Evangelista: “Deve chiarire il suo rapporto con Enzo Salera”.

Fonti comunali riferiscono che il sopralluogo di Evangelista con il sindaco Salera è stato casuale. Si trovava in Municipio e si è aggiunto alla comitiva. Nulla di più. Il diretto interessato si limita a chiudere la questione con una battuta: “Dopo tante foto ho vinto una foto premio al cimitero”.

Se si sposta Franco

Luigi Maccaro

Al netto delle battute e delle foto “rubate” ci sono però due dati politici da non sottovalutare. Il primo. Il Centrodestra sta perdendo un esponente di “peso” in Consiglio comunale: Evangelista è stato il più votato nel centrodestra due anni fa. Salera sa che non può snaturare il suo progetto ma è altrettanto evidente che la sinergia che si registra con due consiglieri ad oggi ufficialmente all’opposizione – Franco Evangelista e Luca Fardelli – si fa fatica a metterla in atto con gli esponenti della terza lista di maggioranza, quella di Demos.

L’ultimo distinguo di Luigi Maccaro rispetto al sindaco si registra sul tema della chiusure delle scuole. Lo ha fatto mostrando pollice alto sotto ad un post dello storico ex sindaco di Castrocielo Filippo Materiale. In maggioranza più di qualcuno ha voluto leggerla come una bocciatura della scelta compiuta dal “suo” sindaco Enzo Salera.

A Castrocielo a prendere la decisione di chiudere le scuole è stato il sindaco Gianni Fantaccione che alle elezioni comunali dello scorso mese di ottobre ha interrotto il “regno” della lista “Stretta di mano” di Filippo Materiale battendo con ampio margine Graziano Cerasi. Dopo qualche mese dall’avvio della consiliatura, lo storico sindaco ed oggi consigliere di opposizione, nonché esponente di primo piano del Pd nel Cassinate, ha iniziato ad azzannare ai polpacci il sindaco.

Questione di Dad

Filippo Materiale

Lo ha fatto proprio sul tema della scuola e in un post su Facebook critica la scelta di imporre la dad agli studenti. Tra le altre cose, ha evidenziato: “Alla eventuale mancanza del personale docente e non docente non si rimedia più con la sostituzione degli assenti da parte di chi di dovere. Ora si rimedia con la didattica a distanza. Favorita per di più dai sindaci, che evidentemente ritengono che tra le loro competenze e i loro doveri rientrino non solo la fornitura di locali scolastici in sicurezza, ma anche la creazione delle condizioni per sopperire alle assenze del personale scolastico. Quasi dei “dirigenti scolastici supplenti”. Sono arcinote le norme che consentono a tutti di usufruire del servizio scolastico in sicurezza, ma ai nuovi amministratori di Castrocielo questo non basta”.

Insomma, una stroncatura dell’operato dei sindaci – in primis Fantaccione, ovviamente – che hanno deciso di rinviare l’apertura delle scuole. In Ciociaria, tra questi sindaci, c’è anche Enzo Salera. Ma l’assessore di Cassino Luigi Maccaro non ha avuto remora alcuna a lasciare il suo like sulla bacheca del professor Materiale.

Un “mi piace” che non è sfuggito agli amministratori comunali della città martire. Hanno fatto però finta di non vedere per non alimentare una situazione di confilitto nella compagine di Governo. Ma lo screenshot lo hanno mostrato con celerità al sindaco. Non mancando di fargli notare la posizione dell’assessore.

Dicono che non sia stato un caso quel pollice alto. E che non fosse un semplice apprezzamento per le considerazioni del professor Materiale, preside di lunghissimo corso ed esperto come pochi nell’organizzazione scolastica. Pare che fosse un segnale politico. Per ricordare ad Enzo Salera che il bon ton istituzionale vorrebbe che certe decisioni venissero condivise con tutta la maggioranza. Cosa che il sindaco non ha fatto. Non con l’assessore Maccaro.

Nelle stesse ore, del like di Maccaro, il sindaco si faceva immortalare con Franco Evangelista. Coincidenze?