Il progetto inascoltato per evitare di affondare

Senza ricevuta di ritorno. La raccomandata del direttore su un fatto del giorno. L'alluvione sommerge l'Emilia Romagna. E il Piano Invasi giace nei cassetti

La necessità aguzza l’ingegno. Cioè quando hai bisogno di una cosa ti ingegni per trovare il modo di raggiungerla. Fai ricorso alla creatività, generi una soluzione nuova. Pensate agli astronauti che erano sulla Apollo 13 e si ritrovarono con un’avaria seria: all’epoca i computer a disposizione della Nasa (l’ente spaziale) messi insieme erano meno potenti della capacità di calcolo dell’orologio che oggi sta al vostro polso.

Avevano un tubo tondo ed un incastro a cui collegarlo che però era quadrato. Oltre la luna, immersi nello spazio, trovarono il modo per collegarli in maniera efficace e rientrare a casa.

(Foto: Can Stock Photo / zhuda)

In Africa piove poco. In alcune zone piove per niente. Ed in molte piove solo alcuni periodi dell’anno. Lo stesso accade in vaste zone dell’America Latina. Hanno trovato una risposta: senza computer: né grossi né piccoli. Prendono una conca e quando l’acqua comincia a scendere a catinelle loro riempiono barattoli, catini, bacinelle, buatte di ogni genere. E poi usano quando serve. I romani, migliaia di anni fa, avevano inventato le cisterne sotterranee. Molte ancora in grado di funzionare.

Da anni i Consorzi di Bonifica presentano ad ogni governo il loro Piano Invasi: fare dei grossi bacini nei quali raccogliere l’acqua che cade ormai in maniera torrenziale ed usarla poi durante il resto dell’anno, evitando la secca dei fiumi e la catastrofe in agricoltura. Ma nessuno o quasi gli ha mai dato ascolto e soprattutto il via libera a realizzare quei progetti.

Qui ci dividiamo su matrimoni tra uomini, donne, più uomini e più donne, animali, cavalli, feticci e chi più ne ha più ne metta. Il giorno in cui capiremo che quanto accade sotto le lenzuola, tra adulti consenzienti, è importante ma meno urgente di pensioni, lavoro, istruzione, prospettive per i giovani, forse eviteremo di affondare.

E non solo in senso metaforico.

