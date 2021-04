Il rischio calcolato di Draghi: su cui si calcola la nostra maturità

Senza Ricevuta di Ritorno. La ‘Raccomandata’ del direttore su un fatto del giorno. Il messaggio di Mario Draghi: il Governo smette di trattarci da bambini ai quali nascondere la verità. Ma conta sulla nostra maturità. E potrebbe essere peggio

Senza effetti speciali, senza toni da capopopolo, Mario Draghi nel pomeriggio ha annunciato che si riapre. E che poco alla volta ci avvieremo alla normalità. Ha parlato di un rischio calcolato.

All’inizio si punterà sulle attività all’aperto: lo sport, i ristoranti… Ma gradualmente si arriverà alla data per la riapertura anche di palestre, cinema, teatri: a giugno. Non vicinissimo, ma finalmente abbiamo una scadenza. (Leggi qui)

Rischio calcolato perché le vaccinazioni non sono ancora a pieno regime, non ne abbiamo effettuate abbastanza da poterci sentire al sicuro.

Rischio calcolato significa che i contagi aumenteranno, ma si stima che potremo gestirli: abbiamo abbastanza respiratori e terapie intensive, abbiamo le cure con cui affrontare subito il Covid ed evitare che diventi letale.

Foto: Canio Romaniello / Imagoeconomica

C’è un non detto. Per un anno gli italiani sono stati trattati come dei bambinoni. Nascondendo le cose e dicendo a rate la verità; facendo gli annunci alle dieci della sera confidando nel fatto che a quell’ora ormai in molti avessero già il pigiama.

La fuga al sud di sabato sera per prendere l’ultimo treno non è roba da bambinoni: semmai è colpa di chi non ha le idee chiare su cosa sia l’Italia in realtà. Fatta da centinaia di precari che a Milano fanno i camerieri, i baristi, i fattorini, i pizzaioli condividendo l’appartamento per reggere i costi. Con la chiusura di tutto, l’unica soluzione era il ritorno a casa: non perché bamboccioni ma perché non c’era alternativa.

I numeri dei giorni successivi hanno detto che su quei treni non sono saliti degli scriteriati: una volta arrivati a Sud si sono chiusi in casa e fatto con coscienza la quarantena: non hanno portato il Covid a sud.

Oggi Mario Draghi ha parlato ad un Paese confidando nella sua maturità. Perché rischio calcolato significa che fino a nuovo ordine dovremo continuare a portare la mascherina, lavarci spesso le mani, evitare di toccarci. Ma potremo tornare a fare molte cose che poco alla volta stavamo dimenticando.

Un rischio calcolato. Sul quale ora si calcolerà la nostra maturità. Speriamo di non perdere la scommessa.

Senza Ricevuta di Ritorno.