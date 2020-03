Il ruolo degli amministratori locali nell’emergenza Coronavirus

Foto © Manu Dias / AGECOM

Ottaviani ha chiesto una rapida riconversione degli ospedali dismessi per avere più posti possibili di terapia intensiva. Ma in generale tutti i sindaci potrebbe provare a collaborare tra loro e con la Prefettura e con la Asl. Se non ora, quando?

Nicola Ottaviani ha chiesto una rapida riconversione di ospedali dismessi per cercare di poter aver avere più posti possibili di terapia intensiva qualora le cifre relative all’epidemia di Coronavirus dovessero aumentare anche in Ciociaria. Nelle stesse ore Gianluca Quadrini, vice coordinatore di Forza Italia nel Lazio ha chiesto al direttore generale della Asl di Frosinone Stefano Lorusso di verificare la possibilità di utilizzare tutto l’ospedale di Alatri unicamente per i casi di Covid.

L’ospedale Pasquale Del Prete di Pontecorvo

La stessa proposta ma per gli ospedali di Pontecorvo ed Anagni è stata avanzata dal consigliere regionale della Lega Pasquale Ciacciarelli. Mentre il capogruppo di Fratelli d’Italia a Montecitorio Francesco Lollobrigida chiede di riaprire e implementare i reparti di terapia intensiva negli ospedali laziali, a partire dai reparti chiusi da poco, coinvolgendo anche gli ospedali di Albano, Bracciano e Genzano ed anche il Forlanini per implementare il servizio sanitario nella citta’ di Roma.

Almeno un coordinamento

Non sarebbe male un confronto rapido tra tutti i sindaci del territorio, magari in teleconferenza, per cercare di arrivare ad una mappa di ciò che è possibile fare. Provando poi a relazionarsi con la Prefettura e con la Asl. Oltre che con la Regione Lazio.

Un’azione di coordinamento che potrebbe svolgere la Provincia. il territorio ha la possibilità di rispondere unito a un’emergenza che ormai non è così sconosciuta. Il rischio è lo stesso che si sta palesando in Lombardia, vale a dire quello di un sistema sanitario che non può reggere senza misure straordinarie.

Coronavirus, Ospedale e tenda medica Foto © Carlo Lannutti / Imagoeconomica

Medici, infermieri e sanitari sono già impegnati moltissimo e lo saranno ancora di più nelle prossime ore. I Comuni, quello di Frosinone lo ha già predisposto, controlleranno il rispetto delle prescrizioni previste nel decreto del Governo. Ma occorre una coscienza collettiva. Coinvolgendo tutti gli enti e tutti gli attori del territorio. Dalla Chiesa alle associazioni di categoria. Quello che si saprà fare adesso potrà rappresentare un patrimonio sul quale provare a ricostruire e perfino a rilanciarsi.

In questo momento tutto è stato rimandato e tutto è passato in secondo piano: il congresso del Partito Democratico e le elezioni comunali previste per la primavera prossima. Probabilmente si faranno in autunno.

Lo sport, specialmente il calcio, continua ad essere un mondo a parte. Ma in questo momento l’attenzione della gente è rivolta altrove. Il Prefetto Ignazio Portelli e il direttore generale della Asl Stefano Lorusso hanno già assunto un ruolo di riferimento. Fra l’altro sono entrambi in contatto diretto con la Regione. Sindaci, assessori e consiglieri comunali hanno l’occasione di unire le forze e di collaborare per risolvere una serie infinita di problemi che si stanno materializzando.