Il Sora tra nuovi record e futuro

[SENZA LIMITI] I bianconeri hanno battuto anche il Tor Sapienza ed hanno conquistato il primato italiano di vittorie di fila (25) già eguagliato domenica scorsa in occasione della promozione in Serie D. Ora puntano ai 90 punti della Lupa Frascati. La società già al lavoro per la prossima stagione: visionati alcuni giovani interessanti ma potrebbero lasciare Costantini e Corsetti

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Il Sora è sempre più nella storia del calcio dilettantistico italiano. Superando al Tomei 2-1 il Tor Sapienza ha infatti ottenuto la venticinquesima vittoria di fila nel campionato regionale di Eccellenza. Ha così staccato la Villese (club calabrese) raggiunta domenica scorsa e che deteneva il primato di 24 successi consecutivi.

Venticinque vittorie su 26 gare disputate sono tanta tanta roba. I sorani dopo il ko ad Itri per 1-0 all’esordio del campionato, non hanno conosciuto altro risultato che la vittoria. Ben 75 punti conquistati, un vantaggio di 28 lunghezze sulle seconde, Certosa e Colleferro, 82 reti segnate e solo 16 subite.

Record chiama record

Un altro record conquistato dai sorani

Oggi il Sora è l’unica squadra in Italia nella storia del campionato di Eccellenza ad aver conquistato 25 successi consecutivi. Fino a domenica scorsa, quando il Sora vincendo a Gaeta aveva conquistato matematicamente la Serie D, il record era condiviso con la Villese e resisteva dalla stagione 2004-2005. Ora i sorani hanno lasciato alle spalle anche i calabresi.

Ma non è finita qui. Al termine del campionato mancano ancora 8 giornate. A disposizione ci sono quindi 24 punti e partite per fare ancora tanti gol. Nel mirino c’è il record di punti stabilito dalla Lupa Castelli Romani che è riuscita ad arrivare a 90 punti con ben 92 reti segnate. Il Sora continuando di questo passo può abbattere ogni record. Dieci anni fa inoltre la Lupa ha terminato il campionato da imbattuta proprio come il Ferentino 20 anni fa.

Una squadra senza limiti

Il tecnico Alessio Ciardi

E’ un Sora che non smette di stupire. Una formazione non appagata dalla promozione e che vuole presentarsi alla prossima Serie D con un bagaglio di record da far paura.

“Oggi qualcuno poteva pensare ad un nostro rilassamento dopo la conquista della Serie D matematica e dopo aver raggiunto il record della Villese – ha spiegato mister Alessio Ciardi – Invece la squadra ha avuto un approccio alla gara perfetto. Siamo andati in vantaggio meritatamente conducendo la gara contro una squadra ben disposta in campo. I romani sono riusciti a pareggiare, ma è durato poco. Volevamo vincere davanti a questo meraviglioso pubblico ed abbiamo segnato ancora. Con il Tor Sapienza che voleva recuperare si sono creati tanti spazi e si sa che il Sora in questa situazione è devastante. Abbiamo creato tanto ed alla fine vinto con merito. Ora siamo nella storia. Venticinque vittorie consecutive sono qualcosa di straordinario, ma non vogliamo fermarci”.

Uno sguardo al futuro

Il bomber Corsetti

La promozione arrivata in largo anticipo consentirà al Sora di programmare al meglio la prossima stagione. Il club è già al lavoro come ha rivelato lo stesso Ciardi. “Ci stiamo già muovendo sottotraccia per la prossima Serie D che la città ritrova dopo 8 anni – ha osservato Ciardi – L’obiettivo è ringiovanire la rosa ed abbiamo già visionato qualche ragazzo molto bravo. Da quello che abbiamo capito c’è tanta voglia nei calciatori di venire in una piazza come Sora. Sono certo che non avremo problemi a portare giocatori di valore nella nostra squadra”.

Capitan Costantini

Il Sora comunque potrebbe rinunciare a 2 giocatori che hanno fatto la differenza come il capitano Andrea Costantini ed il bomber Claudio Corsetti. Entrambi hanno superato i 35 anni ed una D potrebbe essere impegnativa per entrambi. Costantini ha già vinto 4 campionati di Eccellenza e potrebbe provare a vincere il quinto. Il record è del bomber Giampaolo De Luca che è stato anche nel Ferentino. Corsetti ha vinto il suo primo campionato dopo ben 7 secondi posti anche in categorie ben più importanti dell’Eccellenza.