Il Tribunale reintegra De Filippis in Consiglio

Il Tribunale Civile di Latina accoglie il ricorso di De Filippis e ne dispone l'inserimento nel Consiglio comunale di Fondi

[FLASH] Il Tribunale Civile di Latina ha reintegrato Raniero De Filippis nel Consiglio Comunale di Fondi. Il Consigliere ne era stato escluso sin dalla seduta di insediamento, ritenendo che non possedesse i requisiti per esercitare il mandato. In pratica che fosse al tempo stesso Dirigente regionale e consigliere, situazione prevista come incompatibile dalla norma.

De Filippis ha presentato ricorso al tribunale, sostenendo di avere rimosso quell’incompatibilità, mettendosi in aspettativa non retribuita dalla Regione Lazio. Ma la Pec che lo informava dell’accoglimento della sua istanza era arrivata nelle ore del Consiglio Comunale di insediamento (quello in cui si esaminano le condizioni di eleggibilità) e per questo non aveva avuto tempo e modo di produrla all’Aula.

Il Tribunale ha accolto la richiesta di reintegro e condannando a 10mila euro di spese il Comune di Fondi.

In aggiornamento