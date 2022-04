 In Consiglio una mozione non si nega a nessuno

Solo mozioni nell'agenda del prossimo Consiglio Comunale. Talmente tante che è stata necessaria una seduta solo per loro. Dal cimitero per agli animali domestici allo psicologo, dalla bigenitorilità alla Tari

Andrea Apruzzese Inter sidera versor

Solo mozioni. Capita che in una seduta di Consiglio comunale, accanto alle proposte di delibera da votare, ci siano mozioni o ordini del giorno, a volte anche su temi rilevanti. Ma come stavolta, per la seduta del 7 aprile a Latina, non era quasi mai accaduto: solo mozioni, in aula.

Erano infatti talmente tante, ben otto, quelle accumulatesi nelle settimane scorse, che ci vorrà un’intera seduta dedicata. Vanno dal cimitero per gli animali domestici alla bigenitorialità, dallo psicologo di base alla valorizzazione della street art, dal contrasto al rincaro dei carburanti (ritirata dal centrodestra in quanto superata dagli eventi) alla modifica del regolamento TaRi per venire incontro a operatori e categorie sociali colpiti dalla crisi, dalla necessità di implementare le risorse umane dell’amministrazione per gestire i fondi Pnrr fino al degrado in via Don Morosini.

Un registro, meno conflitti

Foto: Emma Bauso / Pexels

E spiccano, su tutte, due argomenti, proposti entrambi dal capogruppo del M5S, ed ex candidato sindaco, Gianluca Bono. La prima è quella che chiede l’istituzione anche a Latina del registro della bigenitorialità; mozione che i Cinquestelle hanno portato in tutti i Consigli comunali d’Italia in questi anni e diventato già realtà in città come Parma, Trento, Firenze, Savona, Verona, Bologna, Siracusa e altre.

In pratica, se dovesse passare, sancirebbe il diritto di entrambi i genitori, anche in caso di separazioni e divorzi, di essere coinvolti in tutte le informazioni che hanno ad oggetto i propri figli. «Un segnale di attenzione e di civiltà nei confronti delle famiglie, finalizzato a prevenire o ridurre motivi di risentimento o conflittualità», spiega Bono.

Sempre dal M5S, arriva la richiesta di identificare aree idonee adeguate a ospitare il cimitero per gli animali d’affezione, considerato che tali disposizioni sono già normate in diversi altri Comuni d’Italia.

La civica del sindaco Latina Bene Comune presenta la mozione per la street art, chiedendo di partecipare agli appositi bandi regionali, pubblicando anche un avviso pubblico per reperire spazi pubblici e privati da destinare come supporti, realizzando interventi di rigenerazione urbana.

Dallo psicologo alla Tari

Foto: Can Stock Photo / Ambro

Sempre dalla maggioranza, in questo caso da più Partiti, giunge la proposta per lo psicologo di base. È la richiesta alla Regione di riprendere la discussione e giungere all’approvazione della legge in materia; nonché Governo e Parlamento a «prevedere un intervento strutturale sulla salute mentale con lo psicologo di base». Tutto questo per fornire «un primo livello di assistenza psicologica, per evitare la trasformazione di disagi in patologie psichiatriche conclamate».

Valeria Campagna, capogruppo di Lbc, si focalizza poi sulla necessità di assumere altro personale per la gestione dei fondi Pnrr. È un tema che emerge in molte amministrazioni d’Italia. Infine la Lega, chiede la modifica del regolamento TaRi, per venire incontro alle attività in crisi economica.

In aula gira da sempre un detto: «Una mozione, o un ordine del giorno, non si negano a nessuno». Ma come stavolta, quasi mai.