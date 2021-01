Incontro Pd-Azione: Calenda pronto per le Comunali

Incontro tra i vertici provinciali di Partito Democratico ed Azione. La formazione di Carlo Calenda è pronta a scendere in campo alle prossime comunali ad Alatri e Sora.

Carlo Calenda è pronto a presentare una sua lista alle prossime elezioni comunali di Alatri e di Sora: al fianco del Partito Democratico. Ne hanno parlato i segretari provinciali dei due Partiti, Antonello Antonellis (per la formazione dell’ex ministro dello Sviluppo Economico) e Luca Fantini (per il Pd). (Leggi qui Calende ciociare: nasce il primo circolo di Azione).

L’incontro c’è stato ieri. Le distanze politiche tra Azione (il Partito di Calenda) ed i Dem ci sono e rimangono: sono le stesse che un anno fa hanno spinto il ministro a lasciare il Pd al quale si era iscritto da poco. Ma non sono differenze tali da impedire un dialogo ed un’alleanza.

Quelli di Calenda ci stanno se…

Carlo Calenda (Foto: Livio Anticoli / Imagoeconomica)

Antonello Antonellis ha posto poche condizioni ma chiare e non trattabili: condivisione della scelta del candidato sindaco, condivisione del programma elettorale, programmi che siano oroientati alla crescita ed allo sviluppo.

«I sondaggi – spiega il coordinatore provinciale di Azione – ci danno in crescita. Molto più dove Carlo Calenda è impegnato in prima persona: sullo scenario nazionale e su quello di Roma dove sarà impegnato nella sfida per diventare sindaco. Sui territori è arrivato il momento di far uscire dall’ombra quella vasta gamma di persone che non intende fare della politica la propria ragione di vita, ma è pronta a mettere a disposizione le proprie competenze e le proprie conoscenze per far crescere il territorio. Azione è lo strumento con il quale raccogliere la loro disponibilità»

Economista, fa parte del team che sta sviluppando una bozza alternativa sull’uso dei fondo del Recovery plan per Azione. «Le bozze sono generiche in modo imbarazzante. Su questo punto condividiamo l’invito di Nicola Zingaretti fatto al presidente Giuseppe Conte. Occorre cioè una scossa concreta, immediata, fatta di competenza: cioè quella che finora abbiamo visto in maniera molto limitata in questo Governo».

La rete di Fantini

Luca Fantini

L’incontro tra Azione e Pd rientra nella rete di confronti intessuta dal Segretario provinciale Dem Luca Fantini. Ha avviato la ricostruzione di un dialogo a sinistra. Capace di rimettere in piedi quella solida alleanza che determinò i risultati elettorali a favore del centrosinistra negli anni dell’alleanza tra Francesco De Angelis, Francesco Scalia, Gianfranco Schietroma e le altre forze di matrice ulivista.