Intesa Pd – FI: via Quadrini. All’orizzonte c’è Sarracco

Sollevato il Commissario della Comunità Montana di Arce e capogruppo di Forza Italia in Provincia. Al suo posto Rossella Chiusaroli. L'ombra della guerra interna. E l'asse Fazzone - De Angelis. Contro il quale Quadrini si era scontrato per il Parco dei Monti Ausoni

La firma non c’è. Ma l’accordo politico si: Gianluca Quadrini nelle prossime ore verrà sollevato dall’incarico di Commissario della XV Comunità Montana di Arce. La proposta di Decreto è stata inviata per la sigla finale al Governatore Nicola Zingaretti dall’assessore agli Affari Istituzionali Alessandra Troncarelli.

Quadrini non ha liquidato

Nelle sei pagine di provvedimento si spiega che Gianluca Quadrini non ha ancora liquidato l’ente. Non l’ha fatto nonostante fosse stato lasciato lì solo per questo: la Regione infatti ha disposto la soppressione delle Comunità Montane ed in tutte aveva lasciato i presidenti in carica, trasformandoli in Commissari, incaricandoli della liquidazione.

Gianluca Quadrini Foto: A.S. Photo / Andrea Sellari)

Ma, spiega il provvedimento ora alla firma di Nicola Zingaretti “il commissario della XV Comunità Montana ha trasmesso il bilancio iniziale di liquidazione con nota Prot. n. 4496 del 14 dicembre 2020 e non risulta ancora pervenuto il bilancio finale di liquidazione”.

Nelle prossime ore sarà operativa la rimozione. Al posto di Gianluca Quadrini subentrerà Rossella Chiusaroli con l’incarico di liquidare la Comunità Montana entro 60 giorni.

La motivazione politica

Oltre la facciata, l’evidenza politica dei fatti dice che alla base della scelta c’è la mancanza di qualunque copertura per Gianluca Quadrini in Regione Lazio.

La rottura dei rapporti con il Coordinatore Regionale del suo Partito, Forza Italia, ha lasciato Quadrini senza interlocutori che potessero spingere per una ulteriore proroga.

Claudio Fazzone l’estate scorsa aveva sospeso sine die Gianluca Quadrini dall’incarico di vice coordinatore regionale del Partito; l’aveva fatto contestandogli la scarsa collegialità nella gestione di Forza Italia in provincia di Frosinone. Cioè di non considerare e non coinvolgere i tre sub commissari: tra i quali proprio Rossella Chiusaroli.

Claudio Fazzone e Rossella Chiusaroli

Che fosse in corso la manovra per sostituirlo si sapeva da settimane. Cioè da quandoRossella Chiusaroli ha depositato in Regione la documentazione necessaria al subentro. Il fatto che quell’iter non sia stato né interrotto né rallentato sta a significare che in questa fase non ha interlocuzione politica in Regione Lazio l’area del presidente nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, alla quale ora Quadrini fa riferimento.

Gianpio all’orizzonte

La liquidazione delle Comunità Montane è propedeutica alla loro trasformazione in enti di promozione. Le indiscrezioni dicono che all’orizzonte ci sia una convergenza sul nome del sindaco di Fontana Liri Gianpio Sarracco, del Partito Democratico. È esponente dell’area Pensare Democratico di Francesco De Angelis.

Nelle settimane scorse Quadrini si è trovato contrapposto sia a Claudio Fazzone che a Francesco De Angelis. È accaduto in occasione dell’elezione al Parco dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi. Il presidente della Comunità Montana ha fatto squadra con il presidente della Provincia di Frosinone Antonio Pompeo (Dem di Base Riformista) (Leggi qui La guerra per il Parco ed il test sulle nuove alleanze).

Per un voto Gianluca Quadrini ha perso quell’elezione. E’ stato il segnale della fine.