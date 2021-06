Investite da noi: non vi annoierete. Chiedete a Flavio

Senza Ricevuta di Ritorno. La ‘Raccomandata’ del direttore su un fatto del giorno. In attesa di accertare le accuse fiscali, l'Italia s'è venduta lo yacht dell'indagato. Si chiama Briatore ed ha fatto notizia. Accade a tanti altri meno famosi. Così facciamo scappare gli investitori

Nella vita, per molti, le certezze sono tutto. C’è gente che deve pianificare ogni cosa. Sapere, già quando si sveglia, cosa farà nel resto della giornata. Prima di andare a dormire hanno già programmato tutto mentalmente. E al risveglio si sentono tranquilli. Perché sono sicuri di conoscere la strada da affrontare.

Nel mondo dell’economia e dell’industria funziona allo stesso modo: vado ad investire in un determinato posto anziché in un altro perché so come funziona lì. So come funzionano il sistema fiscale, le leggi, le banche. Saperlo mi mette nelle condizioni di decidere.

È per questo che attirano più investimenti i Paesi nei quali c’è maggiore stabilità. Sai come funziona e decidi se puntare lì o da un’altra parte.

Investire in Italia, lo abbiamo detto migliaia di volte, è impresa o per kamikaze o per disperati. Qui non ci sono mai certezze: quello che è lecito da una parte è falso dall’altra.

Certezze: nessuna. Chiedete a Patrica… e Flavio

Se volete un esempio, chiedete all’impresa con sede a Patrica e stabilimenti in altre 4 regioni d’Italia: applica la legge allo stesso modo in tutti e 5 gli impianti. Solo nel Lazio è sotto inchiesta perché qui pensano che l’interpretazione debba essere differente.

Era difficile superare questa perla. Ci siamo riusciti. La Cassazione oggi ha annullato la confisca dello yacht di Flavio Briatore per una storia di evasione dell’Iva. Sarà necessario un terzo processo d’appello (che si aggiungerà a quelli già celebrati in primo grado) per stabilire se l’imbarcazione debba essere confiscata o meno.

Nel frattempo, lo Stato si è portato avanti e s’è venduto la barca. Se Briatore dovesse risultare innocente? Gli fanno un buono e lo risarciscono.

Nella vita le certezze sono tutto. Soprattutto per chi investe. Che sull’Italia ha una sola certezza: in queste condizioni, meglio tenersene alla larga.

Senza Ricevuta di Ritorno.