Kone mette il sigillo finale: il Frosinone chiude emozionando

Cinque gol per l'ultimo atto della squadra di Grosso che taglia il traguardo degli 80 punti dopo aver 'cannnibalizzato' il campionato fino alla promozione in serie A

Giovanni Lanzi Se lo chiamano 'Il Maestro' non è un caso

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Defendi (36’ st Mazzarani), Sorensen, Diakite, Corrado; Coulibaly (36’ st Martella), Di Tacchio, Paghera (31’ st Proietti); Falletti; Partipilo (3’ st Capanni), Favilli (31’ st Donnarumma).

A disposizione: Krapikas, Vitali, Onesti, Ghiringhelli, Bogdan, Ndir, Ferrante.

Allenatore: Lucarelli.

FROSINONE (4-3-3): Loria; Monterisi, Lucioni, Kalaj, Cotali (36’ st Kujabi); Rohden, Boloca, Gelli (1’ st Kone); Insigne (24’ st Caso), Moro (13’ st Borrelli), Garritano (13’ st Selvini).

A disposizione: Turati, Kujabi, Szyminski, Bidaoui, Sampirisi, Baez, Mazzitelli, Oliveri.

Allenatore: Grosso.

Arbitro: signor Daniele Perenzoni di Rovereto (Tn); assistenti sigg. Pasquale De Meo di Foggia Tiziana Trasciatti di Foligno; Quarto Uomo signor Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto (Me); al Var signor Luca Banti di Livorno, Avar signor Daniele Paterna di Teramo.

Marcatore: 6’ pt Garritano (F), 30’ pt Favilli (T); 34’ pt Partipilo (T), 30’ st Lucioni (F), 32’ st Kone (F)

Note: spettatori: 4.037 (di cui 625 ospiti e 1.723 abbonati); incasso: euro 29.824,00; Rateo abbonati: euro 13.785,39; angoli: 6-3 per la Ternana; ammoniti: 46’ pt Boloca (F), 12’ st Falletti (T); recuperi: 2’ pt; 3’ st.

Frosinone-cannibale, passa anche a Terni (2-3) e chiude a 80 punti un campionato favoloso culminato con la promozione in serie A. Al termine di 95’ doppio ribaltone al ‘Liberati’, con i canarini che nella ripresa passano definitivamente grazie alle reti di Lucioni per il 2-2 e Kone che fissa il successo.

Le squadre erano andate al riposo nei primi 45’ con la Ternana avanti in rimonta per 2-1. Al gol di Garritano al 6’ risponde Favilli alla mezz’ora, 3’ dopo il gol del sorpasso di Partipilo. Frosinone nei primi 45’ poco fortunato sullo 0-1 e sul 2-1 entrambe le volte con Moro.

Per la cronaca i giallazzurri hanno ottenuto tutti i primati del campionato: miglior attacco, miglior difesa, maggior numero di clean sheet, maggior numero di vittorie e minor numero di sconfitte, miglior rendimento interno (45 punti) e miglior redimento esterno (35 punti) a braccetto col Bari.

LE FORMAZIONI

Foto: Luca Marchetti © Calcio Ternano

La Ternana in campo con il 4-3-1-2. Davanti al portiere Iannarilli la coppia centrale è formata da Sorensen e Diakite, a destra torna Defendi dalla squalifica e a sinistra c’è Corrado. A centrocampo l’ex Di Tacchio è il play, Coulibaly e Paghera le mezze ali, alle spalle delle punte Partipilo e Favilli il trequartista Falletti. Out lo squalificato Agazzi, i difensori centrali Mantovani e Capuano, i centrocampisti Cassata e Palumbo.

Nel Frosinone cinque cambi rispetto all’ultima. Tra i pali esordio di Loria, nella difesa a 4 da destra a sinistra Monterisi, Lucioni, Kalaj e Cotali. A centrocampo il regista è Boloca, Gelli e Rohden gli interni. Nel tridente offensivo due novità – Moro e Garritano – e la conferma di Insigne. Assenti Lulic, Mulattieri, Oyono, Ravanelli, Frabotta e Marcianò.

GARRITANO LA SBLOCCA

Foto: Luca Marchetti © Calcio Ternano

La Ternana si affaccia in area giallazzurra con Falletti, fa buona guardia Kalaj sul tentativo del fantasista rossoverde. Anche il Frosinone cerca soluzioni dalle parti dell’area umbra, la difesa di Lucarelli tiene sul doppio tentativo di Insigne e Monterisi. Ritmi blandi ma il possesso palla della squadra di Grosso è votato alla ricerca dello spazio che di materializza al 6’: Insigne riceve da Boloca, si gira e tira dal limite in posizione centrale, Iannarilli respinge male, Garritano con un tap-in infila il vantaggio.

La reazione della Ternana è abbastanza monocorde, Frosinone come sempre compatto in tutte le zone del campo. Al 10’ Favilli va al tiro dal limite, Lucioni respinge con la coscia appena dentro la propria area. Interessante il dialogo tra Monterisi e Rohden all’11’, il difensore di proprietà del Lecce compie il movimento giusto dentro il campo ma non aggancia il pallone da posizione interessante per il tiro.

Un minuto dopo il Frosinone sfiora il 2-0: stavolta è Monterisi che serve Rohden, cross per il colpo di testa di Moro, pallone imparabile per Iannarilli ma di poco fuori. La Ternana imprecisa e quasi svogliata ma al 19’ un lampo: pallone lungo dalle retrovie di Sorensen, Cotali concede qualcosa sullo scatto a Partipilo che entra in area da sinistra e spara sul primo palo, Loria è battuto ma la sfera colpisce il legno e termina fuori. E’ il segnale che la squadra di Lucarelli non ci sta a fare da sparring partner, pallone di Falletti in area per Favilli in posizione centrale, l’attaccante scuola Juve con l’esterno destro alza la mira.

TERNANA UNO-DUE IN 3’

Grande azione di Gelli al 27’, tre strappi da sinistra fin dentro il campo e pallone a chiamare in causa Insigne che da destra si accentra e va al tiro, alto un paio di metri. Sempre buone trame disegnate dalla squadra di Grosso che però all’improvviso spegne l’interruttore mentre risale di tono la Ternana.

Corrado in una scorribanda solitaria sulla corsia mancina vede la testa di Partipilo che però cicca il pallone. Poi è il Frosinone che si rifugia in angolo con una deviazione di Kalaj. Coulibaly dalla bandierina confeziona il pari di Favilli che, schiacciato sulla linea porta con tanti difensori posizionati alle spalle, probabilmente sfiora il pallone anche con la mano destra e manda alle spalle di Loria. Dopo l’on-field-review il Var concede il gol alla Ternana.

Che raddoppia 3’ dopo: Partipilo parte largo a destra, prende il tempo a Kalaj, lo salta di netto in area e con un diagonale infila il pallone alle spalle di Loria. La squadra di Lucarelli è in fiducia, al 38’ punizione di Falletti per Partipilo che aggancia al volo e manda fuori. Il Frosinone spumeggiante di avvio gara ha abbassato un po’ il livello di attenzione. Allo scadere del tempo gran pallone di Garritano di tacco per Insigne che supera Iannarilli ma si defila ,leggermente, tocca per Moro che non sceglie di alzare il tiro e si fa respingere il pallone del 2-2 da Sorensen in scivolata disperata sulla linea di porta. Il tempo si cristallizza su quel salvataggio, Frosinone a due velocità nella prima frazione di gioco.

TERNANA PIU’ INTRAPRENDENTE

Foto: Luca Marchetti © Calcio Ternano

In avvio di ripresa resta negli spogliatoi Gelli che aveva rimediato una botta al ginocchio nel finale dei primi 45’, dentro Kone. Riparte con un lungo palleggio la squadra di Grosso, poi è Monterisi che da destra cerca di sorprendere Iannarilli, un passo indietro e pallone bloccato al centro della porta. Si fa male Partipilo al 3’, dentro Capanni. E Falletti da buona posizione sfiora il 3-1 con un destro in diagonale.

La Ternana al 7’ scopre il baricentro ma il Frosinone non è lesto ad approfittarne, con Garritano e Moro che tardano ad incrociarsi su un pallone interessante in area. Il Frosinone non dà l’impressione di voler aumentare i giri, aumenta invece il livello di agonismo Falletti che rimedia un giallo per un fallaccio inutile su Kone. Grosso al 13’ muove le acque troppo ferme dell’attacco: dentro Selvini (esordio stagionale in B per il ragazzo della Primavera) e Borrelli per Garritano e Moro.

Ma è Favilli di testa che impegna in presa alta Loria. Insigne sempre ispirato è una spina costante nel fianco sinistra della Ternana, cross puntuale in area, Selvini non ci arriva. Poi è Loria che chiude bene su Favilli e ancora Insigne che va a cercare il pari e il suo record di reti in serie B, pallone di poco fuori. Ma è ancora la Ternana ad accarezzare il 3-1, assist di Capanni per Favilli che si stacca dalla marcatura e spedisce di poco fuori.

IL FROSINONE LA RIBALTA CON LUCIONI E KONE

Foto: Luca Marchetti © Calcio Ternano

Ancora un cambio per il Frosinone, con Caso al posto di Insigne. L’attaccante affonda sul primo pallone in profondità, Coulibaly lo aggancia al limite dell’area ma non per il direttore di gara. Si accende il Frosinone al 28’, strappo centrale di Rohden che riceve da Cotali, pallone per Borrelli che va al tiro di prima intenzione, ci mette uno stinco Sorensen e devia in angolo. Dalla bandierina va Selvini, pallone telecomandato per Lucioni che di testa batte Iannarilli.

Il Frosinone torna in fiducia e al 32’ passa: Caso lavora un pallone con i tempi giusti a sinistra, aspetta l’inserimento di Kone che batte Iannarilli di sinistro sotto la traversa e ribalta di nuovo il punteggio. C’è tempo per un tentativo di testa di Kalaj che arriva con un impeccabile terzo tempo sul corner di Selvini, pallone di poco alto. La Ternana non ci sta a perdere la quinta gara di fila, il Frosinone da parte sua vuole chiudere in bellezza per toccare la cifra tonda degli 80 punti.

Nei 3’ di recupero il Frosinone fa passerella, al triplice fischio finale continua la festa sotto i 625 tifosi arrivati al ‘Liberati’ per glorificare una stagione fantastica.