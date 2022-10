La battaglia per la sopravvivenza dell’Industria

Senza ricevuta di Ritorno. La raccomandata del direttore su un fatto del giorno. È scattata la battaglia per la sopravvivenza di un intero settore dell'industria nel sud del Lazio. Ma la politica non lo sa

Clicca qui per ascoltare

Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Ma se preferite c’è anche la versione Occhio non vede, cuore non duole. Entrambi i proverbi, significano che ci preoccupiamo solo alle cose che stanno sotto i nostri occhi. E sbagliamo.

In queste ore gli industriali del Cassinate che lavorano nel comparto Automotive sono stati a Vallelunga e non per farsi una corsa nell’autodromo. Sono andati lì per una serie di incontri: studiare ed approfondire. Cosa?

Un anno fa più o meno questa trasmissione cominciò a dire che l’Automotive era finito e sarebbe stato sostituito dalla Mobilità Sostenibile: ci sposteremo in maniera diversa, i veicoli saranno pensati intorno al software e non al motore.

Foto: Sergio Oliverio © Imagoeconomica

Da allora sono successe un po’ di cose: Stellantis ha creato una accademy per convertire i suoi ingegneri meccanici in informatici della mobilità. E qualche migliaio di posti è silenziosamente saltato nelle fabbriche del Cassinate. (Leggi qui: Stellantis annuncia la svolta: a marzo il piano).

A Vallelunga gli imprenditori hanno creato il Cluster della Mobilità di Cassino: sono eccellenze internazionali, producono per tutti. Sanno già da tempo che il futuro non sono le forniture Stellantis: perché 2 su 3 già oggi producono in maggioranza per altre case. Non lo sanno solo i politici (i nuovi è troppo presto per dirlo, chi c’era fino a poco tempo fa non lo sapeva: era rimasto agli anni Novanta).

Cosa sono andati a fare i nostri a Vallelunga? A progettare la sfida a Mirafiori, alla Motor Valley, ai grandi poli mondiali nei quali si montano auto. Sono pronti ad esercitare il loro ruolo. O con Stellantis o con chi ne dovesse prendere il posto. Non a caso c’erano i brand emergenti Dr e Tecnobus. (leggi qui: Automotive, nasce il Cluster Cassino e sfida i poli nazionali).

Lontano dalla nostra vista. Perché qui nessuno si è accorto della rivoluzione cominciata già un anno fa. L’automotive è finito. E – segnatevi la data – sta declinando il Farmaceutico: i tagli annunciati da Sanofi nei giorni scorsi non sono esuberi. Ma riposizionamenti. Significa che andranno a fare quelle cose da altre parti. Questione di pochi anni. (leggi qui: Cosa significa il taglio di 70 posti in Sanofi ed il silenzio sul caso).

Noi apriremo gli occhi quando sarà tardi. Come sempre.

Senza Ricevuta di Ritorno.