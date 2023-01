La bibbia delle Regionali: i candidati pontini (fino a questo punto)

Elezioni regionali: si apre la settimana che porterà alla consegna delle candidature. Il punto sui candidati (fino ad oggi) nella circoscrizione pontina

Andrea Apruzzese

Liste quasi pronte in provincia di Latina per i candidati Consiglieri regionali. All’appello mancano ormai solo poche caselle quando sta iniziando l’ultima settimana che conduce al deposito ufficiale delle candidature. Vanno consegnate entro mezzogiorno del 14 gennaio.

Tutto pronto o quasi

Partendo dal centrodestra, che ha in Francesco Rocca il suo candidato governatore, nella coalizione sono già pronte le liste. Fratelli d’Italia la presenterà a Latina lunedì mattina, Forza Italia l’ha già illustrata, manca solo la scelta sull’ultimo nome femminile nella Lega.

Forza Italia saluta il suo capogruppo Pino Simeone di Formia: è stato alla Pisana dieci anni, tutti trascorsi all’opposizione. Non si ricandida, la sua esperienza potrebbe confluire nella presidenza dell’Egato di Latina. Il Partito punta sulla forza ed il consenso dei suoi sindaci. Si parte da Cosmo Mitrano che per 10 anni è stato al vertice dell’amministrazione comunale di Gaeta; seguito da Giuseppe Schiboni, ex sindaco di San Felice Circeo; con loro Federico Carnevale attuale primo cittadino di Monte San Biagio.

Annalisa Muzio

Tra le donne, spicca il nome di Annalisa Muzio: candidata un anno fa sindaco di Latina con la sua lista civica Fare Latina, è da tempo vicina al centrodestra, dal quale aveva confidato in una candidatura a piazza del Popolo già dodici mesi fa; durante la – breve e tormentata – consiliatura di Damiano Coletta aveva appoggiato la maggioranza di quest’ultimo e contemporaneamente si era avvicinata a FI, che l’aveva candidata, eleggendola, come indipendente nella propria lista per le elezioni provinciali del 18 dicembre 2021, in una operazione politica che aveva visto Pd, FI e civici insieme per Gerardo Stefanelli presidente.

Fratelli senza coltelli

Definitiva anche la lista di Fratelli d’Italia, in cui spicca il nome del vice coordinatore regionale del Partito Enrico Tiero, già assessore comunale ai tempi di Giovanni Di Giorgi, nonché capo di gabinetto per l’allora presidente della Provincia Carlo Medici; Tiero, insieme al fratello Raimondo, più volte consigliere comunale anziano di Latina, è un esponente storico del centrodestra, a partire dai tempi di Forza Italia prima e del Pdl poi.

In lista tra i candidati anche Elena Palazzo vicesindaco di Itri; l’assessore comunale di Terracina Emanuela Zappone; il vice sindaco di Cisterna di Latina Vittorio Sambucci; la consulente Valentina Lax di Aprilia e Vincenzo Fedele di Minturno.

Lega senza una donna

Alla Lega manca ancora una donna, ma cinque alfieri ci sono già: dal capoluogo, si ricandida l’attuale capogruppo alla Pisana Angelo Tripodi, che fu consigliere comunale, oltre che assessore alle Attività produttive ai tempi del Pdl, e nel 2016 tentò la candidatura a sindaco con una serie di liste; sempre da Latina, si candida l’ex capogruppo in Consiglio comunale Massimiliano Carnevale, arrivato nel partito di Salvini anni fa, dopo essere stato eletto nel 2016 con il Pd; da Terracina c’è Sara Norcia, ex consigliera, comunale e provinciale; Federica Felicetti da Cisterna è capogruppo leghista, sia in Consiglio comunale che in Consiglio provinciale; di Formia è Antonio Di Rocco, capogruppo nell’assise comunale.

Manca l’ultima quota rosa, che potrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore. Ci sono diverse ipotesi, che vanno dall’ex assessore del capoluogo Marilena Sovrani a Simona Iacovacci di Roccagorga.

Sempre nel centrodestra, l’Udc ha già ufficializzato alcuni nomi della propria lista pontina, in primis Maurizio Galardo di Latina, che fu assessore e vicesindaco ai tempi di Vincenzo Zaccheo; insieme a lui, la giornalista Jessica Spelda, il manager Denis Francia e l’avvocato Maria Teresa Fiore.

Pd manca un uomo tra i candidati

Salvatore La Penna

Nella coalizione di centrosinistra, che supporta la candidatura a governatore del Lazio dell’assessore uscente alla Sanità Alessio D’Amato, il Pd si sta ancora arrovellando per l’ultima casella maschile, ma cinque nomi dei candidati pontini su sei sono già coperti.

Il primo è quello del consigliere regionale uscente Salvatore La Penna che per anni fu segretario provinciale del Partito; insieme a lui, il presidente provinciale del Partito Matteo Marcaccio, l’assessore regionale uscente all’Agricoltura Enrica Onorati, la presidente dell’ente parco regionale Riviera d’Ulisse Carmela Cassetta e la giovanissima (21 anni) Gloria Mastroccio di Aprilia proveniente dai Giovani Democratici. Per l’ultima casella, il nome sul tavolo è quello di Francesco Pannone, giovane ex consigliere comunale di Latina eletto nel 2021.

Campagna per il presidente

Danilo Grossi con il Consigliere di Latina Valeria Campagna

Sempre nella coalizione di D’Amato, spicca il nome di Valeria Campagna, che sarà la candidata ufficiale di Latina bene comune, il movimento dell’ex sindaco Damiano Coletta. Quest’ultimo ha infatti valutato di non partecipare alla corsa per la Pisana e il movimento, che comunque intendeva essere presente alle Regionali, ha indicato la Campagna, ex consigliera comunale eletta giovanissima (a 18 anni) nel 2016, riconfermata come campionessa di preferenze nel 2021, ed eletta anche nell’assise provinciale. La Campagna si candiderà all’interno della lista civica di D’Amato.

Sempre a sostegno di D’Amato, ha ufficializzato (sui social) la propria candidatura nella lista Verdi e sinistra anche Denise Doghini.

Le Regionarie del Movimento 5 Stelle hanno selezionato i 6 candidati attraverso il voto degli iscritti sulle autocandidature. La formazione politica ha aperto il paracadute per la sua candidata Governatore Donatella Bianchi. Infatti è capolista a Latina come a Viterbo e a Roma. ll voto delle “regionarie” lo ha stravinto per la provincia pontina da Maria Grazia Ciolfi, ex Lbc, consigliera comunale del capoluogo dal 2016 al 2021; insieme a lei ci saranno l’altra donna Paola Villa ex sindaco di Formia; ed i tre uomini, Osvaldo Agresti, Francesco Furlan e Angelo Orlandi, anche se la lista non è ancora ufficiale. (leggi qui: Regionali: nel M5S Marcelli resiste a Segneri. Ciolfi dilaga).

Terzo Polo con sorpresa tra i candidati

Luigi Parisella, Nicoletta Zuliani, Maurizio Galardo

Nel Terzo polo (Azione-Italia viva) manca ancora l’ufficialità, ma alcuni nomi girano già. Sui propri profili Instagram e Facebook ha ufficializzato la propria candidatura Nicoletta Zuliani, per dieci anni consigliera comunale di Latina del Pd dal 2011 al 2021 (nell’ultima fase della consiliatura 2016-21, anche capogruppo del Partito), poi uscita dalla formazione in seguito a disaccordi sulla linea politica da tenere nei confronti di Lbc e di Damiano Coletta; dopodiché, tentò la candidatura a sindaco nel 2021, mancando però anche l’elezione in assise.

Accanto a lei, i nomi attualmente più probabili sono quelli di Barbara Carinci di Minturno (vicesindaco del primo cittadino nonché presidente della Provincia, Gerardo Stefanelli) e di Vincenzo Giovannini di Aprilia.

Ma la sorpresa più grande è forse proprio in questa lista, dove dovrebbe esserci tra i candidati Luigi Parisella, ex FI, ex sindaco di Fondi, dell’epoca della richiesta di scioglimento avanzata dall’allora Prefetto di Latina, Bruno Frattasi (oggi a Roma). Scioglimento però anticipato dalle dimissioni dell’amministrazione. Nei giorni scorsi il nome di Parisella veniva dato come possibile candidato nella lista della Lega. (Leggi qui: Rocca si presenta, Ottaviani e Rufa nel comitato).

Accanto a lui, anche Arcangelo Palmacci, segretario di Azione a Terracina.