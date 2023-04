La destra si è diluita nel polo di Fiorletta

Anche Fratelli d'Italia converge sulla coalizione Ferentino 2030 che candida come sindaco Piergianni Fiorletta. Concentrerà i voti su Mirco Arduini. In precedenza anche la Lega si era spostata con Zaccari e Berretta

A volerla raccontare in termini politici si dovrebbe dire che il centrodestra a Ferentino si è dissolto. Anzi: diluito. Nel centrosinistra. Quello che fa riferimento all’ex due volte sindaco Pd Piergianni Fiorletta. Dopo la Lega ora anche Fratelli d’Italia decide di convergere su di lui per le elezioni Comunali del 14-15 maggio prossimi.

A tracciare la rotta era stato l’ex Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone Luca Zaccari, esponente di primo piano della Lega provinciale; poi lo aveva seguito il capogruppo Maurizio Berretta (che nella Lega ci sta con un piede, mentre con l’altro sta con il presidente del Consiglio Provinciale Gianluca Quadrini di Forza Italia). Ora anche un pezzo autorevole di Fratelli d’Italia aderisce alle coalizione Ferentino 2030 di Fiorletta. Lo fa candidando Mirco Arduini: già consigliere comunale in passato nella lista Ferentino nel Cuore del duo Luigi Vittori – Massimo Gargani. Fdi concentrerà i propri voti su Arduini.

La corazzata Fiorletta

da sinistra Andrea Pro, Giuseppe Virgili, Piergianni Fiorletta, Luigi Vittori e Nico Dell’Olio

È il terzo passaggio a sinistra compiuto in pochi giorni da importanti pezzi del centrodestra che non ha trovato la quadra su una linea comune ed un candidato unitario, spostandosi sul candidato civico del Pd Piergianni Fiorletta. Il sospetto a questo punto è legittimo: il centrodestra non ha voluto trovare la quadra preferendo puntare su una coalizione che con i numeri attuali ha opzionato il risultato.

La coalizione Ferentino 2030 era partita come cartello di centrosinistra ma è diventata un Campo Largo così vasto da imporre una chiara indicazione civica: il che ha consentito di sfondare a destra.

Prima di Mirco Arduini a passare con Ferentino 2030 era stato Maurizio Berretta che è andato a rinforzare la lista del presidente uscente del Consiglio comunale Claudio Pizzotti. Nella stessa alleanza ci sarà Luca Zaccari che farà la lista Raddoppiamo l’impegno nella quale sarà candidato in prima persona come Consigliere. Nella lista di Pizzotti e Berretta ci saranno anche Maria

Vittoria Coppotelli, Luigina D’Angeli ed Antonio Palombo. In quella di Luca

Zaccari probabile la presenza di Vincenzo Pomi e Cristian Piermattei.

I candidati al Consiglio

Franco Martini

Passando a Ferentino Nel Cuore la lista dello storico vicesindaco Luigi Vittori e

dell’assessore Massimo Gargani saranno candidati oltre a Vittori e Arduini

anche Angelo Picchi e probabilmente l’assessore uscente Franco Martini. Non ci sarà Giovanni Dell’Orco.

Sempre nella coalizione di Piergianni Fiorletta c’è poi la lista civica Enea dell’ex consigliere provinciale Alessandro Rea. Con lui sono candidati Mario Di Palma ed Antonella Liberatori. C’è poi la lista Uniti per Ferentino dell’assessore uscente Giuseppe Virgili che avrà al suo fianco Nicola Dell’Olio e Paola Fiorini con Angelo Salvatori. Non ci sarà l’ex presidente della Provincia Giuseppe Patrizi.

L’ultima lista nella coalizione di Fiorletta è Fiorletta Sindaco Insieme

Ferentino in Movimento che salvo sorprese avrà candidati il commercialista

Ugo Galassi e Gianni Bernardini.

Né Patrizi né Pompeo

Musa e Pompeo

Nella coalizione civica vicina all’ex sindaco Antonio Pompeo che ha

candidato a primo cittadino Alfonso Musa ci sono quattro liste tra le quali

quella del PD. Improbabile al momento la candidatura di Antonio Pompeo, nel

Partito Democratico dovrebbero essere candidati Stefania Timi, Mariano

Pennacchia, Giancarlo Lanzi, Lucia Di Torrice e l’ex vicesindaco Fabio

Magliocchetti. Non ci sarà Luigi Ceccarelli.

La candidatura di Angelica Schietroma è sostenuta da Fare Futuro e Angelica Schietroma sindaco. Saranno candidati Alessandro Zera, Alessandro Cellitti Zunda, Matteo Pennacchia e Marco Riggi.

Il Partito Socialista presenterà una propria lista a sostegno del candidato sindaco Lorenzo Fiorini medico del luogo.