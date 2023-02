La fiducia dello Stato nel rapinatore

Senza ricevuta di ritorno. La raccomandata del direttore su un fatto del giorno. La fiducia è tutto. Soprattutto nello Stato. Anche se fai una rapina

La fiducia è alla base di tutto. Senza fiducia non può esserci alcun tipo di rapporto leale: in una coppia, in una famiglia, in una società. La religione stessa si basa su un patto di fiducia tra il divino e l’umano.

Se non ti fidi non c’è serenità. Immaginate quanto coppie sono saltate solo perché uno dei due era roso senza motivo dal tarlo della gelosia: poggiata sul nulla. Fondamentalmente è una mancanza di fiducia.

In Italia non ci fidiamo dello Stato: pesa dirlo ma in molti casi facciamo bene. Negli Stati Uniti d’America invece si fidano: al punto che mentre sei in volo, la hostess ti passa un modulo dell’Immigrazione con una serie di domande. Tra queste ce ne sono alcune che mettono in luce lo splendido rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadini.

Come quelle a Pagina 6: “Stai venendo negli Usa per impegnarti nella prostituzione o commercio illegale?”. Oppure, sempre a pagina 6 “Ti sei mai impegnato nel riciclaggio di denaro? ” Che per noi Italiani, tanto attenti al dettaglio, sorgerebbe un dubbio: se l’ho fatto senza impegnarmi molto lo devo dire Si o No?

Il meglio è nella Parte III. Domandano “Cercherà di avviare spionaggio, sabotaggio o attività di terrorismo negli Stati Uniti?” E nel dubbio: “Intendi fornire supporto ad attività terroristiche?” Chiaro perché sia stato possibile l’attentato alle Torri Gemelle: La hostess non era ancora passata a distribuire il modulo e gli attentatori non avevano risposto. Altrimenti o avrebbero desistito o avrebbero chiesto di scendere.

La fiducia è tutto

In Italia siamo andati oltre. Un uomo di 60 anni è stato condannato per evasione fiscale: perchè non ha dichiarato al fisco la quota del bottino da 4,5 milioni rapinati ad un portavalori insieme ad altri complici.

Perché in Italia puoi anche rapinare. Ma il bottino lo devi dichiarare. Altrimenti sono problemi. Ti devi fidare dello Stato: fai la tua bella rapina, poi lo indichi a fine anno nel quadro D del Mod.730. E se non lo fai, significa che non hai fiducia nello Stato. Come si fa a non avere fiducia in uno Stato così?

Senza Ricevuta di Ritorno.

(Foto di copertina © DepositPhotos.com)