La fortuna di essere sfortunati al Superenalotto

Senza ricevuta di ritorno. La raccomandata del direttore su un fatto del giorno. La vera fortuna non è quella di diventare miliardari al Superenalotto. Ma è quella di non diventarlo

Il resto. Il banalissimo resto di un giornale. Un quotidiano, nemmeno comprato per leggere le notizie ma solo perché il allegato c’era un Cd di Lucio Battisti. E invece del resto, l’edicolante ti rifila una quota del sistema per il Superenalotto giocato da chissà chi, chissà dove.

Invece, i numeri incolonnati in quella schedina, escono ad uno ad uno nell’estrazione del sabato successivo. E tu diventi milionario.

E se quel giorno Corriere o Repubblica non avessero messo come gadget il disco di Battisti? Se non ci fosse stato l’edicolante ad insistere. Oppure l’amico d’infanzia a garantire dicendo una quota l’ho presa pure io ?

La fortuna talvolta bussa a casa ma deve pure esserci qualcuno che apre il portone. Il più delle volte non passa a domicilio: ma devi andare a cercarla. Quasi sempre arriva ma non la riconosci: lo capisci solo dopo che il treno è passato.

Ma se ci pensate bene, non sempre è vera fortuna. Perché scivola via come sabbia tra le dita. Dopo qualche anno ciò che resta sono amicizie bruciate, matrimoni falliti, l’illusione dell’alcol, il fallimento di tanti investimenti: perché quelli non sono fortuna ma abilità. È capitato a tantissimi che hanno vinto un patrimonio con le lotterie in questi anni.

Allora la vera fortuna, se ci pensi, è un’altra. È il semplice respirare: senza una massa di cellule che ti stia mangiando i polmoni e la vita; senza l’odore della polvere da sparo di una granata appena esplosa in Doniesk; senza lo smog di una vita in città.

Fortuna è aprire la porta di casa e sorridere a chi sta dentro e ti sorride. Tutti gli ex miliardari delle lotterie, hanno detto che nulla di questo, nonostante i soldi, lo hanno potuto comprare.

