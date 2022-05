La forza di Coletta? La sua debolezza

Sedici a sedici: ma alla fine va bene così. Nel Consiglio comunale di Latina sono tutti ago della bilancia. Si brontola: ma non ci si riposiziona. Per ora conviene a tutti

Lidano Grassucci Direttore Responsabile di Fatto a Latina

Sedici a sedici sulla carta: è questo il numero dei consiglieri comunali che “tifano” opposizione e “tifano” maggioranza a Latina. Poi c’è Damiano Coletta che fa il 17esimo.

Direte… tutto in precario. Ma che dite? Qui è la sua forza.

La forza di Coletta

Primo: Coletta non incute timore, quindi perchè cambiarlo? Non incute timore ai suoi, non lo fa agli altri: perfetto. Non disturba

Secondo: i 32 Consiglieri sanno andare altrove? Sedici contro urlano, ma evitano di mordere; i sedici a favore brontolano ma evitano di riposizionarsi.

Terzo: i 33 (Consiglieri più sindaco) stanno comodi, perchè scomodarsi, pare brutto. Poi cosa farebbe l’opposizione se si “maggiorasse“? Farebbe nulla di più e nulla dimeno di quello che fa la maggioranza oggi. E cosa farebbe la maggioranza se andasse all’opposizione? Farebbe nulla di più e nulla dimeno di quello che fa l’opposizione oggi.

Quindi? Restiamo come stiamo, al sicuro. Anche del poco che abbiamo che resta: sempre meglio del niente che potrebbe venire.

Il lodo Gigi Proietti

Ma nun ce pensà… Ma lassa perde… Chi te lo fafà… Basta!

Era l’espressione usata in “Toto e la sauna” di Gigi Proietti. Un inno alla stanchezza, al nulla fare: è la filosofia che pervade il mondo politico che ha sempre scelto la sauna e mai la pugna.

Ecco la forza di Damiano Coletta, una forza più forte della forza di gravità, il bisogno atavico della nostra gente di evitare ogni cosa che può mettere a rischio il poco che si ha, perché non abbiamo ambizioni ma solo paure.

Così andrà come è sempre andata nell’unica vera opzione politica di cui questa città è permeata: la palude democristiana