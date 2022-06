La notte è rosa, l’AMB Frosinone regala alla Ciociaria un trionfo al femminile

Le ragazze del tecnico Cianfrocca superano la Forte Colleferro e conquistano la promozione in Serie C. Un risultato straordinario per Vellucci e compagne che rappresentano un modello vincente per lo sport del gentil sesso

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Festa grande al palazzetto dello sport di Tecchiena dove, davanti al pubblico delle grandi occasioni, la AMB Frosinone calcio a 5 ha superato per 4-1 la Forte Colleferro conquistando la promozione in Serie C femminile.

La gara era valida per la ventesima ed ultima giornata del campionato di serie D. In Ciociaria si affrontavano la capolista AMB Frosinone e la seconda divise da 3 punti. Le ragazze di mister Cianfrocca hanno dominato la gara grazie alla tripletta del capitano Silvia Vellucci, arrivata a 34 marcature stagionali, ed 1 rete di Alice Giorgio.

Una vittoria di grande significato

Un campionato dominato dalla AMB Frosinone che ha vinto 17 partite su 20 con 2 pareggi ed 1 sola sconfitta. Alle gialloblu bastava 1 punto per salire in C ma hanno voluto chiudere da protagoniste con una splendida vittoria.

Un bel segnale per la società del presidente Fabrizio Santoro che con la squadra maschile ha ottenuto una bellissima salvezza in Serie B conquistando anche i playoff con la Under 19 nazionale. Ma è un bel segnale soprattutto per il futsal femminile.

La AMB Frosinone è la squadra di punta del movimento in provincia ed è l’unica squadra di donne ad aver vinto in campionato di livello in provincia di Frosinone in questa stagione. Ora la festa, poi si penserà ad affrontare nel migliore dei modi la serie C.

Festa e lacrime

A fine gara euforia e festa grande al palazzetto dello sport di Tecchiena.

“E’ una gioia immensa, sono veramente commossa – ha spiegato Silvia Vellucci, capitano della AMB Frosinone – Le mie compagne sono state fantastiche. Abbiamo meritato questo successo dominando il campionato dall’inizio alla fine. Ringrazio la squadra, lo staff tecnico e la società che non ci fa mancare mai nulla ed i nostri splendidi tifosi. Ora ci godiamo questa vittoria e poi penseremo alla serie C”.

Tutti i nomi del trionfo

Queste le ragazze che hanno trionfato: 1 Daniela Fontana; 23 Federica Nobili; 77 Federica Todisco; 4 Roberta De Petris; 7 Silvia Vellucci; 11 Valeria Cianfrocca; 8 Alice Giorgio; 10 Vanessa Maggi; 16 Federica Tagliaferri; 6 Valentina Cerci; 12 Veronica Magnanimi; 2 Federica Cerci; 33 Regina Piersimoni. Lo staff invece è composto da Claudio Cianfrocca (allenatore), Kevin Caperna (preparatore atletico), Massimiliano Caprara (dirigente accompagnatore), Antonio Spaziani (team manager) e Giovanni Bragaglia (preparatore portieri).