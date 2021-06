La nuova soluzione: Astrazeneca e birra

Senza Ricevuta di Ritorno. La ‘Raccomandata’ del direttore su un fatto del giorno. Il caos vaccino. Qualcosa non quadra: in Italia 69 morti, in Gran Bretagna 3. E lì sono vaccinati tutti con Astrazeneca

Si cambia ancora una volta. Astrazeneca verrà usato solo per immunizzare i pazienti con oltre 60 anni di età. Il Comitato Tecnico Scientifico ha dato il suo parere ed il Ministero della Salute lo recepirà con una circolare. Vincolante. (Leggi qui).

Nel corso della sua tormentata carriera, il vaccino europeo (l’unico non americano) è stato al centro di altri stop and go e di vari spostamenti dell’età consigliata per la somministrazione. Prima doveva essere iniettato solo ai giovani, poi solo agli anziani: al punto che i giovani si sono guardati in faccia sacramentando verso Ippocrate.

Poi però si è scoperto che si poteva fare a tutti e allora nel Lazio – prima che al Comitato Tecnico Scientifico cambiassero idea – hanno dato immediatamente il via con agli Open Day: abbiamo riempito i centri vaccinali e svuotato i frigoriferi con le scorte. Dimostrando che la gente ha più paura del Covid che del vaccino.

Foto: Saverio De Giglio / Imagoeconomica

Poi di nuovo solo agli anziani. La prossima volta solo agli anziani con la moglie giovane. La settimana successiva solo alle mogli giovani se hanno un amante anziano.

Per la seconda dose: prima si doveva fare solo con Astrazeneca, poi anche con Pfizer o Moderna. Tra un mese anche con l’acqua minerale andrà bene.

La spiegazione scientifica che ci hanno dato in queste pore: non significa che Astrazeneca sia meno affidabile degli altri. Significa che la scienza è in continua evoluzione e si aggiorna, momento per momento.

Qualcosa non quadra. Il bollettino di oggi registra 69 morti per Covid in Italia. In Inghilterra, dove si sono vaccinati 40 milioni di persone e tutti con Astrazeneca senza fiatare (al contrario di quello che si fa in Italia ogni giorno, appena a qualcuno salgono due lineette di febbre) si contano dai 3 ai 4 decessi al giorno.

Ecco la differenza. Nel Regno Unito da due mesi vivono l’assoluta normalità. Ma vuoi vedere che nella Perfida Albione mischiano Astrazeneca con la birra del pub?

Senza Ricevuta di Ritorno.